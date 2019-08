Peter Groenewege neemt na veertien seizoenen afscheid bij Loppersum.

Zaterdagmiddag werden er in Loppersum twee duels gespeeld die beide in het teken stonden van het afscheid van Peter Groenwege die in totaal veertien seizoenen voor de hoofdmacht van SC Loppersum heeft gespeeld.Voor Peter Groenewege was het duidelijk dat men zijn besluit om te stoppen als speler van het eerste elftal van Loppersum niet geruisloos wilde laten verlopen. Want SC Loppersum speelde zaterdag om 14.30 uur niet alleen een duel tegen NEC Delfzijl maar om 17.00 uur was er ook nog een duel tussen twee teams bestaande uit een mix van oud-spelers van Loppersum en Eems Boys voor hem georganiseerd. Dit omdat Peter Groenewege zijn eerste zes jaar bij de senioren in Delfzijl had gespeeld voordat hij, zo verteld de hoofdrolspeler, in de zomer van 2005 de overstap maakte naar het toen nog in de vijfde klasse uitkomende Loppersum. ,, Voordat ik de overstap maakte naar Eems Boys speelde ik in de jeugd van Appingedam wat in die periode nog met het eerste elftal in de hogere regionen van het amateurvoetbal speelde. Dat zorgde dat het een lastig verhaal werd om daar in het eerste elftal te komen. Voor het seizoen 1999-2000 werd ik daarom door Eems Boys benaderd of ik daar wilde komen spelen. In totaal zes seizoenen speelde de ondertussen 38-jarige routinier voor Eems Boys waar voor het seizoen 2005-2006 een einde aan kwam. ,,Ik had met Rudolf, Jan Willem en Hedzer Hidskes, en ook Martijn Pilon, ooit de afspraak gemaakt dat wanneer Dirk Vink trainer van Loppersum zou worden wij ook zouden terugkeren. Ik ken Dirk, de drie broers Hidskes en Martijn al jaren en ik kan niet anders zeggen dat het mede dankzij twee kampioenschappen een zeer succesvolle periode is geworden.” Waren de jaren met Dirk Vink succesvol, de in totaal zeven seizoenen onder hoofdtrainer Jaap Danhof waren dat ook. ,, In het seizoen 2009/2010 promoveerden we met Loppersum naar de tweede klasse waar we in totaal vijf seizoenen in hebben gespeeld. Nog steeds vind ik dat een prestatie van formaat. Loppersum is geen vereniging die moeiteloos kan putten uit een grote jeugdafdeling maar door de jaren heen breekt er wel steeds weer jeugd door.” Een van de spelers die Peter Groenewege in zijn lange carrière zag komen is Ruben Danhof, de huidige aanvoerder van de Lopsters. ,,Met Ruben heb ik een speciale klik. Zeker in de periode dat we samen centraal achterin speelden hadden we aan even oogcontact genoeg om te weten wat er moest gebeuren. Daarnaast is Ruben buiten de lijnen een heel plezierig iemand en wat ik zeker zo belangrijk vind,” aldus Peter Groenewege die op 8 december 2018, in het duel tegen SC Stadspark, zijn 25competitiedoelpunt voor Loppersum scoorde. , Op het moment dat ik besloot om te stoppen stond ik op 24 treffers. Voor een verdediger een prima aantal maar toch wilde ik graag op 25 doelpunten komen omdat het mij dan een ster op de site van voetbalnederland zou op leveren. Uiteindelijk zijn het er 27 doelpunten geworden maar mijn 25was toch het meest speciaal, verteld de centrale verdediger die niet in een lager elftal gaat spelen. ,,Ik blijf wel trainen maar verder niet. Ik weet dat ik daar te gedreven voor ben en daarnaast worden er dan dingen van je verwacht die je misschien niet waar kunt maken. Vandaar dat ik zeg dat het, met nog twee wedstrijden tot besluit, mooi geweest is. Twee wedstrijden waarin Peter Groenewege, onder toeziend oog van zijn oud-trainer Dirk Vink uiteraard in actie kwam. ,, Peter is een prima kerel. Bleef altijd rustig en is een speler met veel tactisch inzicht en een mooie trap. Hij heeft aan de wieg gestaan van beide kampioenschappen want hij trok de gebr. Hidskes en Martijn Pilon over de streep. Ik vind het voor Loppersum jammer dat hij stopt maar we mogen ook blij zijn dat hij hier gespeeld heeft want Peter had in mijn beleving veel hoger kunnen spelen.” De woorden van zijn oud-trainer kloppen aardig want in het door Loppersum met 2-1 gewonnen oefenduel tegen NEC Delfzijl laat de centraal achterin spelende Groenewege zien dat hij ook op 38-jarige leeftijd nog steeds van waarde is. Iets wat zijn kompaan in het hart van de defensie van de Lopsters, Ruben Danhof, volmondig beaamd. ,,Dat Peter heeft gezegd dat wij aan een blik genoeg hadden klopt helemaal. Dat is als centraal duo heel erg prettig voetballen. Daarom vind ik het ook oprecht jammer dat hij stopt. Naast dat hij goed kan voetballen lag hij heel erg goed in de groep. Hij blijft wel gewoon meetrainen en bij ons als eerste elftal staat de deur voor Peter altijd open,” aldus de aanvoerder van de Lopsters die ondertussen gewisseld is om zo de oud-spelers van Loppersum en Eems Boys welkom te kunnen heten. Een van de oud-spelers is Gert-Jan Doff die een aantal jaren samen met Peter Groenewege het centrale duo van Loppersum vormde. ,,In die periode was ik voorstopper en Peter speelde toen echt als laatste man. Dat had Dirk toen zo bedacht en dat werkte wel redelijk.” De oud-trainer hoort de uitspraak van zijn oud-pupil lachend aan en komt direct met een opmerking. ,,Met dat het wel redelijk werkte doet Gert-Jan beide jongens te kort. Wij hadden in die periode met Gert-Jan Doff en Peter Groenewege gewoon een ijzersterk centraal duo.” Ondertussen is met nog een paar minuten te spelen ook de hoofdrolspeler van deze middag naar de kant gegaan en is te zien dat ook trainer Henk Buikema zijn pupil zeer heeft gewaardeerd. Na het duel tegen de Delfzijlsters wordt het veld vervolgens in gereedheid gebracht voor het duel van de ‘oudjes’. Dat betekent dat het verplaatsbare doel op de rand van het strafschopgebied wordt gezet zodat het voor de voetballers die in sommige gevallen al een tijdje gestopt zijn allemaal nog een beetje te belopen valt. Onder leiding van scheidsrechter Jans Knot wordt het een vermakelijk partijtje waar een ‘sportdrankje’ er in de rust voor zorgt dat de tweede helft maar vijfentwintig minuten meer duurt en er op die manier een einde komt aan de voetbalcarriere van Peter Groenwege. Een einde van mooie loopbaan die hij volgens iedereen binnen de SC Loppersum met alle plezier nog een aantal jaartjes had mogen uitstellen.