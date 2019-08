Winsum Open in teken van gezelligheid voor iedereen

De laatste dag van De Print Winsum Open 2019 stond in het teken van veel zon maar gelukkig voor de deelnemers ook iets minder hoge temperaturen. En dat was voor iedereen op deze voor een aantal Winsumers succesvolle zondag een absolute verademing.Op de vroege ochtend van de laatste dag van het Winsum Open was het al druk op het tenniscomplex van de tennisvereniging Winsum. Een complex waar om 09.00 uur met de eerste zes van de in totaal 27 finalepartijen een aanvang werd gemaakt. Vanaf dinsdagmiddag had men volgens een tropenrooster gespeeld maar wat volgens toernooileider Jos Lijnes voor de finaledag niet meer nodig was. ,,De temperatuur heeft gelukkig een stapje teruggedaan en vandaar dat we alle finales op de vastgestelde tijden af kunnen werken,” aldus Lijnes die wat dat betreft blij was met het feit dat het aantal deelnemers deze keer wat lager lag dan de laatste jaren. ,,Het maximum is 250 deelnemers. De laatste jaren waren dat het vaak meer waardoor het steeds meer passen en meten werd. Dat is dit jaar dus anders en wat een meer relaxt gevoel geeft. De vraag waarom er minder deelnemers zijn kan ik simpel beantwoorden. Dat komt doordat wij met het Winsum Open midden in de schoolvakantie zitten en niet in de eerste week en er toch wat mensen op vakantie zijn.” Op zondagochtend was van hele hoge temperaturen nog geen sprake waar Joop Bakker maar wat blij om was. De Winsumer stond zondagmorgen in de finale van het HE+50 wat zijn tiende partij in acht dagen betekende. ,,Ik heb alle dagen gespeeld en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog het randprogramma. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het Winsum Open. Maar of dat de juiste voorbereiding is voor een finale tegen de als nummer 1 geplaatste, en mijn clubgenoot, Arthur Vermij vraag ik mij af. Maar dat is even niet anders, verzucht Joop voordat hij aan zijn partij tegen Vermij begint. Een partij die hem niet brengt waar hij, en zijn fans, op had gehoopt want na iets meer dan een uur is het Arthur Vermij die zijn eerste plaats op de ranking waarmaakt door met 6-1, 6-3 van een met veel emotie spelende Bakker te winnen en die daarmee zijn laatste kans op het winnen van een finale verspeelde. Het verspelen van een plaats in de finale was ook iets wat Nienja Poel en Suzanne van Dijken overkwam. Zowel de 27-jarige Nienja als de 25-jarige Suzanne komen uit Middelstum waar ze als tennissters actief zijn bij T.C. Mentheda. Hoewel uitgeschakeld zijn de beide vriendinnen op deze laatste dag als toeschouwer aanwezig. ,,We komen hier nu al een aantal jaren en iedere keer weer is het een soort van reünie,” vertelt Nienja die dit jaar voor de zevende keer tot de deelneemsters behoort. Was dat eerder ook in het enkelspel, dit jaar speelt ze alleen, samen met haar moeder Lucia Poel-Kleene, in het dubbelspel. ,,Wanneer je in meerdere disciplines speelt moet je iedere dag vanaf 16.30 uur beschikbaar zijn. Ik ben werkzaam in het UMCG op de administratie van Dermatologie waar ik pas op dat tijdstip vrij ben. Waar haar vriendin geen single speelt doet Suzanne dat, naast dat ze dubbelt met Daniëlle Koops, wel. ,,Ik heb nu vakantie omdat ik klaar ben met mijn studie om na de zomer voor de klas te mogen staan. Vandaar dat ik mij wel voor zowel de dubbel als het enkelspel had aangemeld waarbij ik bij het enkelspel nog behoorlijk werd verrast. De organisatie had mij in de categorie DE8 namelijk als eerste geplaatst. Persoonlijk vond ik dat een beetje teveel eer maar dat was wel een teken om nog meer mijn best te doen,” aldus de goedlachse Suzanne die verder vertelt dat T.C. Mentheda met meer dan dertig leden op het Winsum Open vertegenwoordigd is. ,,De leden van ons die hier nu tennissen zijn ook wel de leden die binnen onze vereniging, die uit honderd leden bestaat, het meest actief zijn. Wat dat betreft zouden we in Middelstum wel wat meer echt actieve leden kunnen gebruiken:” Een opmerking waar Nienja het roerend mee eens is. ,,Ik tennis al bijna twintig jaar, en sinds een aantal jaren voetbal ik ook. Ik denk toch dat kinderen tegenwoordig sneller voor alleen maar voetbal kiezen dan dat ze daarnaast ook nog gaan tennissen. Wanneer ik naar onze vereniging kijk is dat best jammer. Er wordt namelijk ontzettend veel georganiseerd, zoals tossavonden en ook wordt er op woensdagochtend een tossmorgen georganiseerd maar helaas vaak voor dezelfde mensen.” Ondertussen worden de banen 1 en 2 gesproeid voor de volgende wedstrijden waarbij op baan 2 de finale in het DE6 tussen de als eerste geplaatste Maartje Grootes en een bekende van Nienja en Suzanne, Rianne Jurna, wordt gespeeld. Een wedstrijd die ze graag willen en die door de in Loppersumse Rianne Jurna uiteindelijk met 6-2.6-3 gewonnen wordt. Ondertussen waren er ook nog steeds ‘negen uur’-partijen bezig zoals die op baan 3 in het gemengddubbel50+ . Een partij waar fel om de punten werd gestreden en het er op een gegeven moment zelfs naar uitzag dat men de hulp van de Hawk-Eye in moest roepen. Even was er namelijk een stevige discussie over een bal of die nu wel of niet uit was. Maar uiteindelijk werd het probleem zonder de hulp van de Hawk-Eye opgelost wat natuurlijk ook zo behoorde te zijn. Want dat, zo lieten ook Suzanne en Nienja duidelijk weten, het Winsum Open is een toernooi dat vooral in het teken staat van gezelligheid. Iets wat twee debutanten op het toernooi, de in Baflo woonachtige Hanneke Kombrink en Marjan Langebroek uit Ezinge, ook hadden ondervonden. ,,Ik tennis hier samen met mijn zus, vertelt Marjan, en naast dat ik blij ben dat we ons voor de finale in het DD8 wisten te plaatsen is het ook de gezelligheid wat mij heel erg aanspreekt. Daarom weet ik ook wel zeker dat wij het volgend seizoen weer mee gaan doen en wie weet gaan we dan wel voor de categorie DD7, grapt ze bij het weglopen. Weglopen wat nog niet iedereen doet want steeds is te horen dat men het nodige vuurwerk in de finale HE8, tussen Neil Judkins en Marcel de Weijs verwacht. De oud-spits van VIBOA heeft in zijn eerste vier partijen geen set verloren en zal dat ook in de finale niet doen. Met de cijfers 6-1, 7-5 trekt Judkins namelijk aan het langste eind en laat hij op overtuigende wijze zien dat fitheid gekoppeld aan spelinzicht een garantie voor succes kan zien. Iets wat door een van zijn tegenstanders in de poule, Joop Bakker, wordt onderstreept. ,,Neil is gewoon nog topfit. Sterker nog, ik denk dat hij tijdens ook deze keer weer prachtige Winsum Open veruit de fitste speler van allemaal was want anders win je niet al je partijen in twee sets.”