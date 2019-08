,,Binnen het amateurvoetbal maken we allemaal fouten.”

In de zomer van 2012 kreeg Martin Rozema het beslissende zetje in zijn rug en ging hij als scheidsrechter zijn wedstrijden voor de KNVB fluiten. Zeven jaar later is hij gepromoveerd naar groep F en fluit hij zijn wedstrijden vanaf het komend seizoen in de tweede en derde klasse van het amateurvoetbal.,,Mijn schoonvader, Albert Haaksema, had al een paar keer gezegd dat ik mij aan moest melden als KNVB-scheidsrechter. In mijn woonplaats Leens floot ik bij FC LEO weleens een jeugdwedstrijd nadat ik min of meer toevallig met het scheidsrechteren in aanraking was gekomen. Mijn zwager organiseerde ruim tien jaar geleden hier in Leens een zaalvoetbaltoernooi voor jeugdsozen en vroeg mij toen of ik een paar wedstrijdjes wilde fluiten. Ik moet zeggen dat mij dat wel aardig afging en ik vond het ook leuk. Een paar maanden later kwam de toenmalige voorzitter van FC LEO, Swier Boneschansker, met de vraag of ik op een toernooi van het eerste elftal van FC LEO wilde fluiten. Zo werd ik uiteindelijk clubscheidsrechter binnen FC LEO maar had ik nog niet het idee om mij bij de KNVB aan te melden als scheidsrechter. Dat kwam pas een aantal jaren later toen ik samen met mijn schoonvader op een open dag van FC Groningen was. Daar stond toen een stand van de KNVB waar men meer informatie kon krijgen of zich kon aanmelden voor de cursus van bondsscheidsrechter. Dat laatste heb ik toen gedaan wat ook direct betekende dat er een einde aan mijn voetballoopbaan kwam. Ik had, en heb dat nog steeds, dat je voor iets volle bak moet gaan. Dingen halfslachtig doen houd ik niet van en vandaar dat er een einde aan mijn voetbalcarriere kwam.” Een voetbalcarriere die hem langs Hunsingo, PWC, waar mijn vader(Roelof Rozema) toen trainer was, en in de zaal bij VIBOA bracht. Een periode die Martin kwalificeert als een mooie periode maar die hem ook de nodige kaarten hadden opgeleverd wanneer die er toen al waren geweest. ,,Ik was als voetballer, laat ik het netjes zeggen, wel aanwezig. Ik kreeg redelijk vaak een waarschuwing maar was geen speler die voor een smerige overtreding uit het veld gestuurd werd.” Dat laatste roept automatisch de vraag op of hij het een voordeel vindt wanneer een scheidsrechter zelf heeft gevoetbald. ,,Dat vind ik zeker. Je kunt je als oud-voetballer toch wat gemakkelijker in bepaalde situaties verplaatsen en begrijpt sommige emotionele reacties ook beter. Dat laatste wil overigens niet zeggen dat spelers, trainers en leiders alles maar kunnen zeggen. Op een gegeven moment moet het gewoon klaar zijn want anders volgen er wel sancties,” aldus de Leenster die vanaf het seizoen 2019-2020 zijn wedstrijden in de tweede en derde klasse mag fluiten. ,,In het voorjaar van 2018 heb ik een gesprek gehad met Geert Heun. Geert is mijn coach en hij vroeg toen of ik de ambitie had om eventueel te promoveren. Ik ben een paar maand geleden 43 jaar geworden en gaf toen al aan dat ik, ook gezien mijn leeftijd, zeker nog de ambitie had om een stap te maken. Omdat er in de lagere klasses wat minder vaak gerapporteerd wordt is hij zelf een aantal keren bij een wedstrijd van mij wezen kijken en uit zijn bevindingen heeft men toen de conclusie getrokken dat een promotie wel gerechtvaardigd was. Ik moet zeggen dat ik daar echt blij mee ben maar wat ik ruim zeven jaar geleden niet had verwacht. Toen begon ik met een duel tussen Grijpskerk C1 en een Friese club waar ik de naam niet meer van weet. En wie weet fluit ik het komend seizoen wel een wedstrijd van Grijpskerk waar de junioren van toen nu basisspeler in het eerste elftal zijn,” grapt Martin Rozema die al ruim twintig jaar als glazenwasser actief is waarvan de laatste vier jaar bij het Schoonmaakbedrijf van Anjo Groefsema in Bedum. Werkzaamheden die er voor zorgen dat de centrale trainingen van de COVS afdeling Groningen voor de Leenster niet haalbaar zijn. ,,Als glazenwasser heb je best fysiek werk doordat je met regelmaat bij ladders omhoog moet klimmen. Daarnaast heb ik met het wielrennen nog een tweede prachtige hobby. Ik ben namelijk lid van Fietsclub Winsum waar ik vanaf 1 april tot in oktober iedere maandagavond bij train. Dat zijn trainingen die de ene keer in het teken van een tocht staan maar waar soms ook een wedstrijdelement in zit. Zo hebben we in de buurt van Middelstum een parcours van iets meer dan zes kilometer waar we soms een soort van ploegentijdrit kunnen doen. Dat in combinatie met de toertochten met een groep van achttien wielrenners zorgt dat ik iedere maandagavond met veel plezier naar Winsum fiets,” vertelt de arbiter uit Leens die duidelijk stelt dat hij het als scheidsrechter actief zijn als zijn eerste hobby ziet. ,,Dat komt ook omdat het een goedkopere hobby is, grapt Rozema die even later serieus op dit onderwerp ingaat. ,,Ook al doe je het echt alleen maar hobbymatig, je je wilt wel je materiaal op orde hebben. Samen met de benodigde kleding praat je dan al snel over een paar duizend euro en dan heb je echt niet het duurste materiaal. Wanneer je dat afzet tegen de kleding en schoeisel wat je als scheidsrechter nodig bent is dat een behoorlijk verschil. Maar om even op vooral de kleding terug te komen, ik zou het mooi vinden wanneer de KNVB zijn scheidsrechters voor ieder nieuw seizoen een nieuw shirt zou geven. Een paar jaar geleden hebben we ooit een keer een shirt gekregen maar daar is het verder ook bij gebleven.” Uiteraard ontkom je er niet aan dat je een scheidsrechter vraagt wat hij van de intrede van de VAR binnen het betaald voetbal vindt. ,,Vorig seizoen was duidelijk wennen voor iedereen. Maar binnen het betaald voetbal kan men er niet meer zonder. De belangen zijn zo groot geworden dat je daar een arbitraal trio niet meer alleen verantwoordelijk voor kunt laten zijn. Daar moet gewoon hulp bijkomen en wat er met de VAR gekomen is. Dus wat dat betreft vind ik het prima maar zijn er nog wel wat verbeterpunten. Zo zie je bijvoorbeeld dat een aankomende arbiter als VAR Bjorn Kuipers, wat nog steeds de nummer een in Nederland is, minder snel naar de kant laat komen. Dat is iets wat niet goed is. Het moet echt gelijke monniken gelijke kappen zijn want anders blijft voor het grote publiek de VAR een te vaag iets en wat je niet moet willen.” Aan het einde van het interview komt er opeens nog een punt aan de orde waar Rozema zich vaak aan stoort. ,,Wat ik jammer vindt is dat je nog te vaak verhalen hoort dat er na afloop in bestuurskamers discussies plaatsvinden waarbij het optreden van de scheidsrechter worden besproken. Er zijn verenigingen, zoals bij FC LEO, waar dit absoluut taboe is en wat ik een prima zaak vind. Een scheidsrechter heeft in de wedstrijd een beslissing genomen en dat zal niet altijd de juiste zijn. Maar laat duidelijk zijn dat ook spelers en ook trainers in een wedstrijd fouten maken waar een arbiter na afloop ook niet over gaat zeuren. Wat dat betreft moet ik vaak denken aan een opmerking van een voorzitter, wanneer ze in onze bestuurskamer gaan zitten zeuren geef ik ze een stukje kaas of een bitterbal en dan zijn ze direct stil.”