Jan Gerdez : Een vrijwilliger met passie voor fotograferen

Sinds 2004 is Jan Gerdez als vrijwilliger actief bij het Visserijmuseum Zoutkamp. Daarnaast is de in Kloosterburen geboren, maar al 35 jaar in Zoutkamp wonende, Gerdez als amateurfotograaf actief bij diverse evenementen in zowel Kloosterburen als Zoutkamp.,,Fotografie heeft altijd al mijn interesse gehad. Ik weet nog dat ik eind 1966 mijn eerste fototoestel, dat was toen nog een boxje, kreeg van Bernard Huizinga uit Wehe-Den Hoorn. Daar maakte ik in 1967 bij de Marine mijn eerste foto’s mee van het schip waar ik toen mijn diensttijd op vervulde. Het grappige was dat ik een aantal jaren later datzelfde schip in de haven van Lauwersoog zag liggen. Ik heb er toen nog voor gezorgd dat de toenmalige eigenaar de foto’s van toen in zijn bezit kreeg, vertelt de 72-jarige Jan Gerdez die een van de ruim zestig vrijwilligers van het Visserijmuseum in Zoutkamp is. ,,Wanneer het museum open is, dat is van 1 april t/m 31 oktober, dan kom ik hier bijna dagelijks. Niet omdat het moet maar in het museum, dat in het seizoen gemiddeld zestig bezoekers per dag trekt, is altijd wel iets wat je kunt doen. Zo ben ik als bestuurslid verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud binnen het museum en ben ik verder een van de bemanningsleden die mee gaat op de ZK4. Daar organiseren we unieke zeehondentochten naar de Engelsmanplaat. En verder wordt de ZK4 tijdens de zomermaanden ook ingezet voor de Beurtvaart. Dat is een tocht door het unieke Reitdiepgebied waarbij de maximaal twaalf passagiers via een gids de nodige informatie krijgen over het Groninger Landschap. Voor beide tochten is altijd veel belangstelling voor maar helaas mogen we maar twaalf keer per seizoen uitvaren. Dat heeft te maken heeft met de vergunningen,” vertelt de Zoutkamper die vervolgens even wordt weggeroepen omdat iemand een paar dozen met miniatuurschepen komt bezorgen. De brenger van de scheepjes gaat, samen met zijn vrouw, kleiner wonen en vond het jammer dat datgene wat hij in elkaar had geknutseld in de container terecht zou komen. Gerdez neemt de dozen vervolgens beleeft in ontvangst terwijl hij ondertussen vertelt dat er vaak spullen naar het visserijmuseum gebracht worden. ,,Wat nog enigszins van waarde, en toonbaar is, registreren we en daar worden foto’s van gemaakt. Dat doe ik samen met Geertje van Vianen uit Kruisweg. Doordat ik fotograferen als een prachtige hobby zie is het registeren en fotograferen van objecten echt mijn ding geworden, ” aldus Jan Gerdez die als voetballer in Kloosterburen begon maar op een gegeven moment de overstap naar Zeester maakte. Wanneer dat ter sprake komt moet de oud-voetballer lachen en weet hij zich de reden van zijn overstap nog goed te herinneren. ,,Toen ik als broekie van zeg maar 18 jaar bij het eerste elftal kwam sprak je de oudere spelers bijna aan met meneer. En paar jaar later kwamen er weer wat jeugdige talenten door en die waren duidelijk mondiger. De oudere spelers pikten dat niet maar ik was juist van mening dat de jeugd zich niet altijd stil hoefde te houden. Dat zei ik toen een keer in de rust van een wedstrijd en een week later werd ik teruggezet naar het tweede elftal. Ik ging toen veel om met twee spelers, Harry Kolk en Geert Timmer, die voor Zeester speelden en vandaar dat er al snel een bestuurslid op de stoep stond met de vraag of ik naar Ulrum, daar voetbalde Zeester toen nog, wilde komen. Dat heb ik toen gedaan en waar ik nooit een seconde spijt van heb gehad. Ik kwam bij Zeester namelijk in een fantastisch team terecht met o.a. Elzo van Kampen, de broers Kees en Rieks van Ham, Geert Timmer en Harry Kolk. Verder hadden we als doelman Gerrit Arkema wat in die periode een van de betere keepers in Noord-Groningen was. En in Jan Rienks hadden we een spits die zowel met links als rechts snoeihard kon schieten en ook nog een goed kon koppen,” Maar de tijd heelt alle wonden want uiteindelijk keerde Jan Gerdez toch weer terug op het oude nest. Op veertienjarige leeftijd maakte zijn zoon Joost namelijk de overstap naar Kloosterburen en wat ook een bijzonder verhaal was, vertelt Jan. ,,Bijna twintig jaar geleden zouden Zeester en Kloosterburen op het gebied van de B-junioren gaan samenwerken. Toen het bijna rond was besloot een aantal B-junioren om toch in Zoutkamp te blijven om daar voor de senioren te gaan spelen. Samen met mijn vrouw Frida vond ik het geen goed idee om een veertienjarige jongen over te hevelen naar de senioren zodat hij wel de overstap naar Kloosterburen maakte. Dat zorgde dat ook ik daar weer terugkeerde maar wat totaal niet vreemd voelde. Toen Joost een aantal jaren later in het eerste elftal kwam te spelen vroeg men of ik, samen met Hans Bolt, het begeleidingsteam wilde vormen. Daarna ben ik nog een aantal jaren grensrechter geweest tot dit op een gegeven moment lichamelijk niet meer ging. Dat was in 2009 en vanaf dat moment ben ik foto’s gaan maken voor de website van de voetbalvereniging Kloosterburen. Dat waren niet alleen foto’s van wedstrijden maar ook van alle andere evenementen en belangrijke gebeurtenissen binnen de vereniging,” vertelt Gerdez die vervolgens ook met regelmaat door Zeester werd gevraagd of hij foto’s wilde maken van bijvoorbeeld de pupil van de week. En daarnaast fungeert hij als back up voor een van de fotografen van dewanneer die door een goed gevuld programma wel wat hulp kan gebruiken. ,,Nog steeds vind ik het fotograferen leuk en helemaal wanneer je mensen blij kunt maken met een DVD waar een aantal foto’s op staan die ze graag in hun bezit hebben. Zo heb ik vanaf 1998-2015 deel uitgemaakt van de organisatie van de kinderspelweek hier in Zoutkamp. Maar nog steeds ben ik de hele week aanwezig voor het maken van foto’s. Maar dat geldt voor meer evementen of projecten waar ik met mijn camera nog steeds bij aanwezig ben verteld de oud-medewerker van de NAK ( Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen ). ,,Dan denk ik aan de bouw van de sloep ZK31, de nieuwe sluis en kokerdeuren in de Reitdiepsluis, de restauratie van het monument op de dijk en het bouwen van de loodsen van de Stichting Historische Visserij Zoutkamp. Maar ook aan de dag van de Garnaal, Vlaggetjesdag en andere evementen hier op Zoutkamp en in Kloosterburen uiteraard de Carnavalsoptochten. Want ik ben er ooit als voetballer vertrokken maar Zoutkamp en Kloosterburen zijn wel de dorpen waar ik mij heel sterk met verbonden voel, vertelt Jan Gerdez die tot slot nog enkele foto’s laat zien van de in totaal meer dan 150.000 die hij tot nu toe in zijn carrière als amateurfotograaf heeft gemaakt.