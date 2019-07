Appie van der Laan: 'vv Kloosterburen is volop in beweging.'

Appie van der Laan was blij dat er op 26 mei een einde aan het seizoen 2018-2019 kwam. Maar na een paar weken van rust kijkt de aanvoerder van de hoofdmacht van de voetbalvereniging Kloosterburen vol vertrouwen naar de start van het nieuwe seizoen.,,Het seizoen dat sinds een paar weken achter ons ligt was een zwaar, en daardoor lang, seizoen. Voor de winter wisten we niet een keer te winnen of gelijk te spelen en dat had natuurlijk niemand echt verwacht. Gelukkig kwam daar na de winterstop verbetering in en wisten we een keer te winnen en drie keer gelijk te spelen. Dat bracht ons totaal op zes punten en waarmee we op een laatste plaats in de competitie eindigden. Maar wat veel belangrijker was, na de winterstop werd ons veldspel steeds beter. En dat is iets waar we in het nieuwe seizoen verdere stappen in moeten maken en wat in mijn beleving ook zeker gaat gebeuren,” vertelt de aanvoerder die zeven jaar geleden de overstap van FC LEO naar Kloosterburen maakte. ,, Door mijn werkzaamheden bij dakdekkersbedrijf KBDAK in Leens was ik soms ook zaterdags aan het werk. Mede daardoor werd het voetballen op zaterdag steeds lastiger waarop ik besloot om in de winterstop van het seizoen 2012-2013 de overstap naar Kloosterburen te maken. Bij FC LEO speelde ik vooral in het tweede elftal en ook bij Kloosterburen kwam ik in het tweede elftal terecht. Dat kwam ook omdat je door een tussentijdse overstap sowieso niet voor een team in de A-categorie mag spelen. Aan het einde van het seizoen 2013-2014 kwam toenmalig trainer Willem Pettinga echter met de vraag of ik er wat voor voelde om bij de eerste selectie aan te sluiten. Ik had het ondertussen prima naar mijn zin bij Kloosterburen en zag dan ook geen aanleiding om mij niet voor het eerste elftal beschikbaar te stellen.” Waar de nu 34 Appie van der Laan zich vijf seizoenen geleden dus beschikbaar stelde voor het eerste elftal van de withemden zag hij vanaf dat moment steeds meer spelers om wat voor reden dan ook afhaken. ,,Toen ik in het eerste elftal van Kloosterburen begon speelde ik nog samen met spelers zoals Marco Bos, Arjan van der Klei, William de Lange, Bert Mennes, Joost Gerdez en Jasper Wiersum. De eerste vijf waren de routiniers in de ploeg en Jasper was toen op jonge leeftijd een spits die gevaarlijk in het strafschopgebied van de tegenpartij kon zijn. Dat jongens zoals Arjan, Marco, Bert en Joost lager zijn gaan voetballen begrijp ik wel en dat William door blessureleed moest afhaken was jammer. Maar Jasper hadden we in mijn beleving nu heel goed kunnen gebruiken en ook Joost had zeker nog van waarde kunnen zijn. Want als ik zie hoe hij gemakkelijk hij het nu in het tweede elftal heeft denk ik soms echt van, kom als routinier een jong eerste elftal helpen.” Want dat staat als een paal boven water, het vlaggenschip van de v.v. Kloosterburen is wel heel erg jong weet de sinds kort in Ulrum woonachtige Appie van der Laan ,,Ik ben met mijn 34 jaar de oudste en verder is alleen Jos Streefkerk een dertiger binnen een selectie die verder alleen maar uit beginnende twintigers of zelfs tieners bestaat. Voor deze jonge spelers was het eerste jaar in de senioren enorm wennen. Als je als 15-jarige opeens voor de leeuwen gegooid wordt tegen ploegen die veel fysiek in de strijd gooien is dat gewoon heel erg lastig. Wat dat betreft mogen we onze handen dichtknijpen met onze trainer. In de persoon van Wieger Kooistra heeft het bestuur een trainer aangesteld die niet alleen prima bij het team maar ook bij de club past. Kloosterburen heeft namelijk een andere cultuur dan een doorsnee voetbalvereniging. Zo viert men in Kloosterburen ieder jaar carnaval en worden er voor de carnavalsoptocht praalwagens gebouwd. Dat is iets waar de gehele gemeenschap achterstaat en dus ook nadrukkelijk mee bezig is. Dat is iets wat je als niet carnavalsvierder maar moet accepteren. Ik moet zeggen dat heeft de trainer goed opgepakt maar wat ook bij zijn karakter past. Ik heb hem leren kennen als iemand met altijd een positieve instelling en dat heeft zijn weerslag op de groep gehad. In het achter ons liggend seizoen hebben we door stevige nederlagen best wat tikjes gekregen. Maar de trainer zorgde steeds dat de sfeer goed bleef waar zijn trainingen zeker debet aan waren. Die zijn zeer gevarieerd waarbij ik wel moet zeggen dat iedere trainer het op zijn eigen manier doet. Ik weet dat Willem Pettinga iemand was van het herhalen. Daar is ook wat voor te zeggen waarbij Willem ook iemand was die voor een prima sfeer zorgde. Wat we verder ook niet mogen vergeten is dat we een trouwe groep supporters hebben die bij zowel thuis als uitwedstrijden altijd van de partij zijn. Dat was ook mooi toen we voor het laatste competitieduel naar DWZ moesten. Er werd toen besloten om met een bus naar het nabij Veendam gelegen Zuidwending te gaan. Tot verbazing van velen zat die bus binnen de kortste keren vol en werd het een hele gezellige middag. Dat tekent de onderlinge band binnen Kloosterburen wel een beetje en wat je verder ook ziet aan de randvoorwaarden. Als eerste elftal staan we er niet alleen in de wedstrijden maar ook daarbuiten, via een polo en sportjack, netjes op en dat zorgt voor een juiste uitstraling. Maar dat heb ik ook wanneer ik ons sportpark met dat van andere verenigingen vergelijk. Sportpark Westerklooster ligt er, met dank aan de accomodatiecommissie, altijd netjes bij waarbij er verder gewerkt wordt aan het verduurzamen van het sportcomplex. Wat dat betreft is Kloosterburen volop in beweging en daarom hoop ik ook oprecht dat wij ook als eerste elftal sportief een stap voorwaarts gaan zetten. Het seizoen 2018-2019 sloten we af met zes punten en ik hoop voor het komend seizoen op een totaal van 18 punten. In mijn beleving moet dat mogelijk zijn omdat de jonge spelers niet alleen een seizoen seniorenvoetbal mee hebben gemaakt maar we na de winterstop duidelijk beter zijn gaan voetballen. En het is precies zoals de trainer ons steeds weer voorhoudt, vroeg of laat wordt je daar voor beloond en waar ik van verwacht dat dit al in het komend seizoen al gaat gebeuren,” aldus de aanvoerder van Kloosterburen die tot slot met de opmerking komt dat hij blij is met de terugkeer van Usquert. ,,Toen we hoorden dat Warffum de overstap maakte naar het zaterdagvoetbal werd dat als jammer ervaren. Want een derby spelen is leuker dan een duel tegen een club ergens uit Oost-Groningen. Vandaar dat ook blij ben dat Usquert volgend seizoen weer een van onze tegenstander zal in een competitie waarin wij absoluut niet als laatste gaan eindigen.”