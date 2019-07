Uitreiking Bokaal Gerald Gras Keepersklassement: Een prachtig moment!

Donderdagavond was het moment dat Rood Zwart Baflo-doelman Cedric Tillema als winnaar van het Gerald Gras Keepersklassement de bijbehorende prijs in ontvangst mocht nemen. Een prijs die hem werd overhandigd door de naamgever van het klassement Gerald Gras.Sinds 2017 draagt het keepersklassement op www.puurvoetbalonline.nl de naam van Gerald Gras. Gerald was ruim 26 jaar geleden betrokken bij een auto-ongeluk waardoor hij sindsdien in het Zonnehuis te Zuidhorn verblijft en er een vroegtijdig einde kwam aan zijn loopbaan als doelman. Uit de verhalen kwamen steeds dezelfde geluiden naar voren. Verhalen dat Gerald de capaciteiten had om als doelman misschien wel in het betaald voetbal terecht te komen. Maar helaas blijft dat door het vreselijk ongeluk voor altijd een vraag die nooit beantwoord zal worden. Door mijn bezoek ooit aan Gerald bleef de oud-doelman in mijn gedachten en bij de herstart van het keepersklassement wist ik dat het klassement zijn naam moest krijgen. Gerald vond het een prachtig idee en ook allen in zijn directe omgeving waren enthousiast over het idee en wat zorgde dat het keepersklassement de naam van Gerald Gras kreeg. Twee keer eerder werd de bokaal uitgereikt. De eerste keer was dat aan Peter Paul Datema als doelman van Loppersum. Vorig jaar ging de prijs naar Wim Beukema die als doelman van toen nog vijfdeklasser Rood Zwart Baflo een belangrijk aandeel had in het kampioenschap van de Bafloërs. En dit jaar was de bokaal voor Cedric Tillema die als de nieuwe doelman van promovendus Rood Zwart Baflo een prima seizoen kende. De 24-jarige pakte tien cleansheets en wist ook twee keer een penalty te stoppen. Dat alles zorgde dat het na de winterstop al snel duidelijk werd dat de Bafloër de grootste kanshebber voor het winnen van het Gerald Gras Keepersklassement was en waar hij uiteindelijk ook in zou slagen. Dit alles zorgde dat Cedric op donderdag 11 juli in Bedum uitgenodigd was waar Wilfred en Renate Bronsema wederom op voortreffelijke wijze als gastheer en gastvrouw fungeerden voor de prijsuitreiking. Ook aanwezig waren Jack Suiveer, met zijn partner Annelies, en Gertjan Hageman die als vrienden van Gerald traditioneel bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Nadat ook Gerald vanuit Zuidhorn was gearriveerd was er eerst tijd voor de verhalen en anekdotes zoals die van de spits van Godlinze die een keer doorliep op doelman Gerald Gras. Aan de lachsalvo’s van Wilfred, Gertjan en Jack was te merken dat de spits van Godlinze dat ook voor de laatste keer deed want het bleek dat de doelman van CVVB een beetje sterker was. Zo waren er meer verhalen waarbij er namen van trainers en spelers de revue passeerden. Maar ook ging het even over het om zeep helpen van de breedtesport in de gemeente Groningen, de vergoedingen voor volleybaltrainers in verhouding tot voetbaltrainers en over een beroemde Bedumer die als voetballer zijn schoenen aan de Wilgen had gehangen. Mooie verhalen en serieuze onderwerpen wisselden elkaar af op een avond die echter in het teken stond van de uitreiking van de Gerald Gras Wisselbokaal. Rond 19.00 uur gaf Wilfred, die in alles zorgzaam is voor zijn boezemvriend, het teken dat wat hem betreft de prijsuitreiking wel plaats kon vinden. Was het de eerste twee keer een prachtig moment, ook deze keer was het meer dan geslaagd. Duidelijk zichtbaar was dat Cedric trots was op zijn prijs en dat Gerald trots was dat hij de bokaal weer mocht overhandigen. Hoe mooi de avond verder ook was, dat was ook dit jaar weer het moment waar iedereen oprecht van genoot omdat allen zagen dat Gerald aan dit moment heel veel plezier beleefde. Een moment dat voor mij betekende dat het stoppen met Puurvoetbalonline geen optie is. Want nooit zou ik het over mijn hart kunnen verkrijgen om Gerald zijn moment, het uitreiken van de Gerald Gras Wisselbokaal, te ontnemen. Want daarvoor was het moment op een avond in juli die ook dit jaar weer fantastisch was georganiseerd door Wilfred en Renate en waarvoor nogmaals hartelijke dank! !