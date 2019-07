Sportverenigingen slaan handen ineen voor leefbaar Ezinge

Op zaterdag 22 juni vond er op sportcomplex in Feerwerd een bijzondere sportdag plaats. Een sportdag die, georganiseerd door de door Tennisvereniging Streep, Volleybalvereniging DIO, de Leefstijl Academie en de voetbalvereniging Ezinge, in het teken stond van verbinden.Het woord verbinden valt die zaterdagmiddag met regelmaat wanneer Edwin Spoelstra, voorzitter voetbalvereniging Ezinge, vertelt over het hoe en waarom van deze sportdag. ,, Vorig jaar hebben we hier op ons sportpark het fitnesspark ‘De Dikke Tien’ geopend. Dat zijn een tiental toestellen waar men in de buitenlucht oefeningen op kan doen. De Dikke Tien heeft daarnaast een extra element gekregen toen we op 12 mei van dit jaar de ‘Dikke Tien Loop’ hebben georganiseerd. Daar deden toen ruim 100 lopers en loopsters aan mee. Vanuit het toestellenpark en het loopevenement zijn we toen verder gaan kijken omdat we ons ook als sportverenigingen binnen de oude gemeente Ezinge graag meer willen gaan profileren. We moeten er namelijk voor waken dat we geen grijze muis worden maar verenigingen waar kinderen, maar ook ouderen, graag naar toe komen. Om dat te realiseren hebben we besloten om als verenigingen meer met elkaar te gaan samenwerken. Dat heeft er voor gezorgd dat de volleybalvereniging, de tennisclub en de voetbalvereniging samen met de Leefstijl Academie een clubdag organiseren waar zich zestig kinderen voor hebben aangemeld. Kinderen die we met alle drie de sporten kennis laten maken en die uiteraard ook kennis mogen maken met het fitnesspark ‘De Dikke Tien’. Daarnaast hebben we aan het einde van de middag nog een voetbalwedstrijd waarin de Walking Footballers uit Oldehove en Ezinge het gaan opnemen tegen een paar teams uit de jeugdafdeling van Ezinge. Want ook dat is verbinden, dat jong en oud samen een en dezelfde sport kunnen beoefenen,” aldus Spoelstra die als voorzitter van de voetbalclub terugkijkt op een mooi seizoen. ,,We hadden bij de jeugd een kampioen en ons eerste elftal heeft het fantastisch gedaan door de nacompetitie te halen. Helaas was GSVV uit Gerkesklooster in de finale te sterk maar desondanks verdienen trainer Leendert Nieborg en de spelers alle complimenten.” Wanneer de resultaten van het eerste elftal ter sprake komen gaat de in 2018 voorzitter geworden Edwin Spoelstra daar even verder op in. ,,In de jaren voordat Leendert Nieborg als trainer naar Feerwerd kwam hadden we een aantal jaren dat Ezinge als voetbalclub wel een grijze muis was. De resultaten waren niet geweldig, er kwam weinig publiek en er werd het nodige gemopperd. Maar nu de resultaten van het eerste beter zijn geworden is de sfeer binnen de club veranderd en vind men het weer leuk om bij de vereniging betrokken te zijn. Dat heeft er mede voor gezorgd dat wij als voetbalvereniging er voor gekozen hebben om met een betaalde jeugdtrainer te gaan werken. Dat doen we niet omdat we opeens ergens een ‘pot met goud’ hebben gevonden. Maar dat doen we wel omdat we onze jeugdleden graag bij ons willen houden door ze de juiste trainingen te kunnen bieden. Niets ten nadele van goedwillende vrijwilligers maar tegenwoordig komt er gewoon meer kijken bij het geven van training aan de jeugd dan vroeger het geval was. Vandaar dat we in de persoon Quincy Dijkstra iemand hebben gevonden die binnen onze jeugdafdeling een rol als jeugdtrainer gaat spelen,” vertelt Spoelstra die verder richting de gemeente Westerkwartier ook wil laten zien dat ze er met Garnwerd, Feerwerd en Ezinge drie dorpen bij hebben gekregen waar de sportverenigingen actief zijn. ,,Dat gaan we zeker doen en waar we ondertussen al een eerste stap in hebben gezet. De eerste grote uitdaging voor ons als voetbalvereniging is een nieuw huurovereenkomst met de gemeente Westerkwartier. We hebben een oriënterend overleg gehad met de gemeente en hebben advies gevraagd bij de KNVB en andere voetbalclubs over bepaalde zaken omdat uit het verleden, toen we nog onderdeel waren van de gemeente Winsum, er op het gebied van verbetering en onderhoud van ons sportpark redelijk wat is blijven liggen. Wanneer ik naar onze kantine, die door de leden zelf is gebouwd, en kleedkamers kijk moet daar het nodige aan gebeuren. Maar ook zou een kunstgrasveld een uitkomst zijn. En dan praat ik niet over een heel veld maar zou een half veld al fantastisch zijn. Nu moeten er te vaak trainingen worden afgelast omdat er zelfs op het strook gras tussen de twee velden niet gespeeld kan worden. En dan kom je weer op het punt dat vooral de jeugdleden daardoor voor sporten in een ander dorp kiezen terwijl wij als verenigingen graag willen dat ze dat bij ons blijven doen. Vandaar ook dat we in gesprek zijn met de gemeente Westerkwartier en met een schuin oog kijken naar de gemeente Het Hogeland. In mijn beleving moeten beide gemeenten er namelijk voor zorgen dat de leefbaarheid ook in Garnwerd, Feerwerd en Ezinge gewaarborgd blijft. Gebeurt dat niet dan hebben we de kinderen, maar ook de ouderen straks niets meer te bieden en worden het drie ‘spookdorpen’ waar de leefbaarheid steeds meer zal verdwijnen.” Duidelijke woorden van een bevlogen voorzitter die vervolgens benadrukt dat deze sportdag tot stand is gekomen door een prima samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen. ,,Het idee is min of meer spontaan ontstaan en prachtig was dat er binnen de drie verenigingen veel enthousiasme voor het plan was. Ik ben zelf iemand die niet in hokjes plaatsen denkt maar in verbinden denkt. Het mooie aan dit initiatief is dat er steeds meer zijn die zo denken. Zo hebben de voetbalvereniging en tennisvereniging samen afgesproken dat kinderen korting op de contributie krijgen wanneer ze lid van beide verenigingen zijn. Daarom is mooi om te zien dat er nu opeens meer getennist wordt dan in andere jaren. Een tendens die we van harte toejuichen want sporten is goed voor lichaam en geest. Daar zijn we naar mijn idee mee op de goede weg en daarom is het woord nu aan de politiek die onze plannen, en ondertussen al geslaagde acties, op de juiste waarde moet belonen zodat de leefbaarheid in alle drie de dorpen de komende jaren is gegarandeerd,” aldus Spoelstra die ondertussen een aantal Walking Footballers welkom heet. Voetballers die de zestig al ruim zijn gepasseerd en het gaan opnemen tegen de jeugd van Ezinge. ,,Ook dat idee is spontaan ontstaan toen er enkele weken geleden hier in Feerwerd getraind werd en een groepje kinderen werd uitgenodigd om mee te doen en wat door iedereen als leuk werd ervaren. Zo zijn er voldoende initiatieven tot stand gekomen en waar het als het aan de verenigingen en de Leefstijl Academie ligt niet bij zal blijven. Want gezien de inbreng van een groot aantal vrijwilligers gaan we in als sportverenigingen geen grijze muizen worden.”