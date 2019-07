Uithuizer legt Elfstedentocht te voet af

Op dinsdag 28 mei begon Bertus Sterenberg uit Uithuizen aan een wandeltocht die hem, samen met nog 650 deelnemers, langs de elf steden in Friesland zouden brengen Een tocht over ruim 200 kilometer en waar hij op zaterdag 1 juni het felbegeerde elfstedenkruisje voor in ontvangst mocht nemen.Bron Ommelander Courant Foto Ronnie Afman BafloDat de 66-jarige Bertus Sterenberg aan de Elfstedentocht voor wandelaars ging deelnemen was geen vooropgezet plan. ,, Ik was eigenlijk van plan om aan de Kennedymars die op 26 mei rond het Lauwersmeergebied werd georganiseerd deel te nemen. Dat was een tocht over tachtig kilometer waar ik op mijn manier ook een beetje voor aan het trainen was, ” vertelt Sterenberg die direct moet lachen want met dat trainen viel het allemaal wel een beetje mee. ,,Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat ik in totaal acht zaterdagen getraind heb door dan veertig kilometer te gaan wandelen. Dat gebeurde wel in een stevig tempo. Anders wordt het sjokken en daar wordt je alleen maar moe van. Je moet, wanneer je aan een wandelevenement meedoet, echt zorgen dat je in een stevig tempo loopt heb ik mij een keer laten vertellen en die raad heb ik toen maar opgevolgd.” In de aanloop naar de Kennedymars van 26 mei in het Lauwersmeergebied hoorde Sterenberg opeens dat er een Elfstedentocht voor wandelaars werd georganiseerd en was zijn interesse voor dit evenement gewekt. ,,Toen ik hoorde dat het een tocht was die ons in vijf dagen langs de elf steden van Friesland bracht had ik iets van, daar wil ik graag aan mee doen. Doordat ik ruim tien jaar geleden behoorlijk ziek ben geweest weet ik dat als je iets nog een keer wil gaan doen je dat niet moet uitstellen. Want voordat je het weet ben je, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat dat te doen wat je nog graag zou willen. “ Dat zorgde er dus voor dat Bertus Sterenberg, met ongeveer 300 trainingskilometers in de benen, op dinsdag 28 mei aan de start stond voor de eerste etappe die de in totaal 650 deelnemers van Leeuwarden naar Sloten bracht. Een eerste etappe van 49 kilometer die voor de inwoner uit Uithuizen probleemloos verliep. ,,Om heel eerlijk te zijn vond ik de afstand die we op deze eerste dag moesten lopen heel erg meevallen. Iets wat natuurlijk kwam doordat we in de plaatsen waar we doorheen liepen een warm onthaal kregen. Dat zorgde direct vanaf de eerste dag voor een prima sfeer en wat niet meer weg is geweest.” Ging de eerste dag van Leeuwarden naar Sloten, dag twee gingen de wandelaars van Sloten naar Workum. Een etappe over een afstand van 44 kilometer waarin de jarenlang in de wegenbouw werkzaam geweest zijnde Sterenberg ook geen problemen kende. En dat was iets waar enkele collega-wandelaars zich lichtelijk over verbaasden. ,,Onderweg sprak je natuurlijk ook andere deelnemers en dan kwam uiteraard de voorbereiding op deze Elfstedentocht ook ter sprake. Dan hoorde ik vaak dat ik meerdere dagen aaneen had moeten trainen om in het juiste wandelritme te komen. Maar ik denk altijd maar zo, iedereen doet het op zijn of haar eigen manier en dan komt alles vaak wel op zijn pootjes terecht. Op de derde dag, Hemelvaartsdag , waren er opeens meer deelnemers dan in de dagen daarvoor en wat ook prima kon weet Sterenberg. ,,Je kon er als wandelaar namelijk ook voor kiezen om een of meerdere etappes te lopen. Dan kreeg je echter geen elfstedenkruisje maar werd een oorkonde je beloning. Maar voor mensen die nog gewoon werken was het natuurlijk prachtig om de laatste drie etappes te kunnen lopen omdat het weer in die periode ook nog eens goed meewerkte. Wij hebben in de vijf dagen dat we in Friesland hebben gelopen namelijk geen drup regen gehad.” Op dag drie stond de etappe van Workum naar Franeker op het programma. Dat was een etappe over 42 kilometer en nu merkte Bertus Sterenberg toch dat het zo langzamerhand ook op karakter aan begon te komen. ,, Door mijn werkzaamheden in de wegenbouw, waar ik ruim anderhalf jaar geleden mee gestopt ben, maakte ik dagelijks ook veel kilometers en dat heeft mij tijdens de Elfstedentocht zeker geholpen. Doordat we in de wegenbouw vaak lange dagen en soms ook in de nachten moesten werken was mijn lichaam wel wat gewend en daar had ik echt profijt van. En verder zorgde de hele entourage dat het een mooi feest werd in Friesland waar de organisatie volgens Sterenberg wel wat meer deelnemers voor had verdiend. ,,Dat vind ik absoluut. Wanneer ik alleen al kijk hoe goed alles georganiseerd was dan verdiend de organisatie daar alle lof voor. Ik ben alle dagen gewoon op en neer gereden en parkeerde mijn auto dan in de finishplaats. Per bus werden we dan naar de startplaats gebracht en van daar liep je, zoals in mijn geval, terug naar je auto. Maar je had ook kunnen blijven slapen op een van de slaapschepen waar door een groot aantal wandelaars gebruik van werd gemaakt. En verder waren er onderweg voldoende punten “ De vierde dag stond in het teken van de tocht van Franeker naar Dokkum en dat was ook direct de laatste etappe die ruim veertig kilometer lang zou zijn. ,,Dokkum heeft natuurlijk iets magisch want vanuit die plaats ga je terug naar Leeuwarden en waar het voor ons enkele dagen eerder allemaal begon. En verder wist je dat de afstand die je op zaterdag 1 juni moest lopen nog ‘maar’ 28 kilometer was. Maar dat waren wel achtentwintig kilometer nadat je er al iets meer dan 180 kilometer had afgelegd. Want in de loop van de vierde etappe hoorde ik bij toeval dat de eerste etappe door een omlegging iets langer was geweest dan de eigenlijke 49 kilometer. Maar om heel eerlijk te zijn maakt dan een kilometer meer of minder niet meer uit wanneer je de finish nadert. Een finish die er op zaterdag 1 juni al op tijd was omdat Bertus Sterenberg op die dag vroeg uit Uithuizen was vertrokken om daar rond 13. 00 uur weer terug te keren. ,,Over laatste 28 kilometer heb ik vier uur gedaan wat betekent dat ik een gemiddelde van 7 kilometer per uur heb gelopen. Dat was voor een vijfde dag redelijk snel. Maar dat dat is vaak zo, wanneer de finish in beeld is wil je daar ook zo snel mogelijk heen, vertelt Sterenberg met een brede lach op zijn gezicht. Een nuchtere Groninger die de smaak van het wandelen duidelijk te pakken heeft want ook zijn volgende uitdaging staat al op het programma. ,,Op vrijdag 6 september start men in Bedum om 23.00 uur met de Kennedymars waarin je binnen twintig uur tachtig kilometer moet lopen. Dat wordt dus een volgende uitdaging want die afstand heb ik nog nooit in een keer gelopen.” Maar op de vraag of hij voor deze uitdaging ook meer gaat trainen volgt het antwoord wat eigenlijk wel verwacht kon worden. ,,Ik heb het voor de Elfstedentocht op mijn eigen manier gedaan en waarom zou ik dat voor de Kennedymars anders gaan doen. Voor mij staat het plezier en de gezelligheid voorop en dan komt de rest vanzelf.”