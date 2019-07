Kareteka's Katsu doen examen in Hongarije

Waar in veel sporten het ‘zomerreces’ is aangebroken wordt er door Arjan Huitsing, Taco Bisschop en Henk Trox nog steeds stevig getraind. De drie karateka’s van Dojo Katsu uit Winsum zijn namelijk in training voor een examen die er vanaf woensdag 10 tot zondag 14 juli in Hongarije op het programma staat. Een examen dat Trox en Huitsing de eerste Dan zwarte band en Bisschop de tweede Dan zwarte band in het karate moet brengen.Voor Taco Bisschop, Arjan Huitsing en Henk Trox staan de laatste maanden alleen maar in het teken van het naderend examen wat er in Hongarije staat te gebeuren. Een examen waar het trio al vele trainingsuren voor heeft gemaakt verteld de in Winsum woonachtige Arjan Huitsing. ,,Voor ons houdt het trainen niet op met de trainingen die we op maandag, woensdag en zaterdagmorgen in onze Dojo, onder leiding van Shihan Lammert Meinema en Sempai Dimitri Sennema, volgen. We trainen drie dagen in onze Dojo. Naast karatetraining werken we aan onze conditie door middel van hardlopen en volgen we workouts. . Daardoor zorgen we ervoor dat onze conditie in Hongarije optimaal is en wat ook zal moeten gaat Warffumer Henk Trox verder. ,, Wat Arjan zegt klopt helemaal. We moeten in Hongarije echt optimaal zijn tijdens de vier dagen die het examen in beslag neemt. Nu het steeds dichterbij komt krijg ik echter absoluut het gevoel dat we er alle drie echt klaar voor zijn.” Iets wat het trio ook nodig zal hebben in Hongarije waar het eerste gedeelte van de examendagen bestaat uit het volgen van trainingen, het uitvoeren van trap-, stoot-, slag- en verdedigingstechnieken (Kihon) en het lopen van Kata’s (Kata is een opeenvolging van verdediging, trap-, slag- en stoottechnieken dit zorgt ervoor dat je de traditionele vechttechnieken achtereenvolgens aanleert waarbij voetstanden, balans en spirit essentieel is.). Maar waar het uiteindelijk echt om zal draaien is de zaterdag wanneer de Kata’s perfect moeten worden uitgevoerd. Vervolgens zullen Henk Trox en Arjan Huitsing maar liefst dertig en Taco Bisschop zelfs veertig partijen moeten vechten om aan de vereiste kwalificatie te voldoen. Alles met Hongaarse weercondities van circa 30 tot 35 graden. Elke partij duurt 1,5 minuut. Te vergelijken met 30 x 1,5 minuut sprinten waarbij je moet vechten en daarnaast trap en stoot technieken moet incasseren van je tegenstander. Kortom dit gaat verder dan topsport, je verlegt je grenzen – fysiek en mentaal. Het is loodzwaar en zonder ijzersterke conditie en goede voorbereiding niet vol te houden. Voor de in Winsum geboren Taco Bisschop is dat een onderdeel waar hij voor het behalen van de eerste Dan zwarte band al kennis mee heeft gemaakt. ,,Ik weet wat mij te wachten staat al staan er voor het behalen van de tweede Dan tien partijen meer op het programma dan bij het examen voor de eerste Dan. Maar je weet wat je wilt bereiken en daar moet tijdens dit laatste, en loodzware, onderdeel je focus op liggen aldus Taco Bisschop die tegenwoordig in de stad Groningen woont waar hij werkzaam is bij de winkel Vechtsportonline.nl. Dat van de juiste focus is ook wat zichtbaar was toen de 30-jarige vechter op een vroege zaterdagochtend, wanneer de trainingen om 07.00 uur beginnen, bezig was met het reageren op de klappen en stoten die Shihan Lammert Meinema uitdeelde., ,Doordat ik mij focus op een juiste manier van ademhalen voel je niets van de tikken en stoten die je ontvangt,” zegt Taco Bisschop. Dat is ook het geval wanneer je in gevecht bent, ook dan is je ademhalingstechniek de basis. Op deze wijze zijn er al de nodige trainingen geweest onder leiding van Shihan Lammert Meinema en Sempai Dimitri Sennema. Twee trainers die het trio Trox, Huitsing en Bisschop hoog hebben zitten, vertelt Arjan Huitsing. ,,Voordat ik met karate in aanraking kwam deed ik aan judo. Als ik kijk wat ik toen moest doen om mijn zwarte band te halen is dat een peulenschilletje vergeleken bij wat ik er samen met Henk voor moet doen om datzelfde binnen het karate te bereiken. Maar dat we zo ver zijn gekomen is iets wat we absoluut te danken hebben aan Shihan Meinema en Sempai Sennema. We hebben ook een paar keer elders getraind maar ik durf te zeggen dat ik nooit onder betere trainers dan Shihan Meinema en Sempai Sennema heb mogen trainen.” Bij de woorden sluit zijn trainingsmaatje Henk Trox zich ogenblikkelijk aan. ,,In de karatewereld komt bijvoorbeeld geen ‘ja maar’ voor. Je doet en accepteert gewoon wat de Sempai of Shihan zegt en dat is het. Dat is gebaseerd op respect, discipline en concentratie om het uiterste uit jezelf te kunnen halen. Niet iedereen kan in basis zich focussen op één doel, dat leer je tijdens de karatetrainingen van de Shihan.” De naam van Shihan Lammert Meinema is al een paar keer gevallen en de Bafloër mag zeker als een van de drijvende krachten achter Karatevereniging Dojo Katsu gezien worden. Want samen met bestuurslid Suzan Wierenga is Lammert Meinema zich sterk aan het maken voor een eigen onderkomen in het dorp Winsum. Bij voorkeur in De Tirrel wat een project is waar zorg, onderwijs, sport en vrije tijd op een locatie samenkomen. Een project waar Suzan Wierenga een goed gevoel bij heeft. ,,Wanneer ik zie dat onze vereniging alleen maar groeiende is, leden uit de gehele gemeente Het Hogeland komen, en van jong tot oud bij ons trainen. Dan zou het mooi zijn wanneer wij een eigen onderkomen krijgen. Vooropgesteld, we zijn op dit moment heel erg blij met onze Dojo aan de Schouwerzijlsterweg. Maar dat is wel een onderkomen dat verpauperd is, de bergruimte te klein is en waar de kleedruimtes gedateerd zijn. Het karakteristieke gebouw verdient een opknapt beurt. Dus we groeien wat dat betreft niet alleen uit onze jas maar we willen als Dojo Katsu onze leden de juiste faciliteiten kunnen bieden.” Woorden waar Lammert Meinema zich vervolgens bij aansluit met de opmerking dat hij op woensdagavond in het eerste uur aan 28 jeugdleden les geeft. Jeugdleden die in sommige gevallen eerst bij een andere sport zijn begonnen maar de overstap naar karate hebben gemaakt. Dat laatste geldt voor Taco Bisschop die als zestienjarige de keuze moest maken tussen voetballen en karate. ,,Dat was een keuze die toen niet moeilijk was omdat ik meer plezier beleefde aan de karatesport dan binnen het voetbal. Een keuze waar ik tot aan de dag van vandaag nog geen moment spijt van heb gehad.” Dat laatste geldt ook voor Henk Trox die op 42-jarige leeftijd het karate heeft herontdekt. ,,Ik kwam in 1988 met karate in aanraking maar besloot er op een gegeven moment mee te stoppen. Maar al snel kwam ik tot het besef dat karate een manier van leven was die ik op dat moment mistte. Daarop besloot ik om weer bij Shihan Meinema te gaan trainen en sta ik nu voor het examen voor de eerste Dan. En dat is iets wat ik hoe dan ook wil afmaken want ik weet nu wat karate voor mij heeft betekent. En daarom hoop ik ook oprecht dat de plannen die Shihan Meinema, samen met overige leden van het bestuur, met Dojo Katsu heeft in de Tirrel gerealiseerd gaan worden. Want in mijn beleving verdienen ze dat absoluut.”