Martens, Miedema en Groenen kunnen Oranje wereldtitel bezorgen.”

Door haar werkzaamheden bij de Spar in Zoutkamp heeft Rebecca Postma tot nu toe niet alles van het WK voor vrouwen kunnen zien. Maar wanneer het wel kan zit de 26-jarige middenveldster van EKC uiteraard voor de buis om de verrichtingen van de Oranje Leeuwinnen op de voet te volgen.,,Ik baalde er best van dat de eerste twee duels van Nederland om 15.00 uur werden gespeeld. Bij het eerste duel op dinsdag 11 juni tegen Nieuw Zeeland was ik aan het werk en toen Oranje op zaterdag 12 juni het op moest nemen tegen Kameroen speelden we met EKC op een toernooi. En om heel eerlijk te zijn, het zelf voetballen, heeft bij mij de voorkeur boven het voor de buis zitten,” vertelt Rebecca die zelf als voetbalster begon bij de E-junioren van Zeester in Zoutkamp. ,,Ik kom uit een echte voetbalfamilie. Mijn vader Andries heeft voor het eerste elftal van Zeester gespeeld en wat ook geldt voor mijn beide broers Simon en Ruben die regelmatig met het eerste elftal meespelen. En verder voetbalt mijn zusje Emma samen met mij voor EKC.” Wanneer de naam van de Eenrum Kloosterburen Combinatie valt vertelt de met FC LEO-voetballer Rowan Rozema samenwonende Rebecca dat ze blij is dat EKC ook volgend seizoen weer in de tweede klasse uit mag komen. ,,Voor de winterstop draaiden we nog in de bovenste regionen van de tweede klasse mee. Na de winterstop kregen we echter te maken met de nodige blessures en moesten we er nog hard voor werken om ons te handhaven. Maar wanneer er een aantal sterkhouders geblesseerd raakt dan krijgen alle ploegen het moeilijk. Wanneer bij de Leeuwinnen Vivianne Miedema, Jackie Groenen en Lieke Martens wegvallen dan heeft bondscoach Sarina Wiegman volgens mij ook een serieus probleem.” Wanneer de naam van Jackie Groenen valt blijkt al snel dat de in Leens wonende voetbalster wel wat heeft met de nummer 14 van de Oranje Leeuwinnen. ,,Ik mag Jackie graag zien spelen omdat zij speelt op een manier die ik ook graag wil. Ik ben ook niet iemand die het van risicovolle dribbels moet hebben. Wat dat betreft ben ik een tegenpool van mijn zusje Emma. Die speelt met veel meer risico dan dat ik ooit zal doen. En dat zie ik ook bij Jackie Groenen. Dat is echt een speelster die een team beter kan laten spelen. Daarnaast is het ook nog eens een sierlijke speelster en wat het nog leuker maakt om naar haar te kijken. Maar om heel eerlijk te zijn, op dit WK zijn er ook bij die dat absoluut niet hebben,” vertelt ze met een lach op het gezicht. Automatisch volgt dan direct de vraag wat ze van het niveau van het WK tot nu toe vind. ,,Ik heb door mijn werk, en andere verplichtingen, niet alles kunnen zien. Maar een echt leuk duel heb is er nog niet echt voorbij gekomen waarbij ik wel voorbij ga aan het vergelijken van het vrouwenvoetbal met dat van de mannen. Natuurlijk kunnen wij als vrouwen minder hard schieten en zijn we qua handelingssnelheid wat langzamer. Dat betekent in mijn ogen echter niet dat het vrouwenvoetbal maar afgebrand moet worden. In alle sporten zullen vrouwen het afleggen tegen mannen afleggen wanneer het op kracht en snelheid aankomt. Wanneer men echter eens zou stoppen met het vergelijken zou iedereen tot de conclusie moeten komen dat het vrouwenvoetbal wereldbreed niet meer weg te denken is en Nederland gewoon tot een van de toplanden behoort,” aldus Rebecca die daarom ook duidelijk is over de kansen van de Oranje Leeuwinnen. ,, Samen met Frankrijk, Verenigde Staten en Noorwegen behoort Nederland voor mij tot de vier landen die om de wereldtitel gaan strijden waarbij ik Brazilië, Zweden en Canada als outsiders zie. Maar om bij de laatste vier te komen moeten ze ook een beetje geluk hebben al treffen ze met Japan in de 1/8 finale direct een tegenstander die te doen moet zijn. En vervolgens wordt de volgende tegenstander de winnaar van het duel tussen Italië en China, aldus Rebecca die, terwijl ze de laatste uitslagen bijschrijft in een van de vele boeken die rond het WK voor vrouwen zijn uitgegeven, vertelt dat ze alweer verlangt naar een nieuw seizoen bij de dames van EKC. ,, Ik ben iemand die graag met haar favoriete sport bezig wil zijn. Op mijn manier doe ik daar ook best veel voor omdat ik zoveel mogelijk van blessures gevrijwaard wil blijven. Ik heb al een aantal jaren last van lies en rugklachten maar in de voetballoze periode doe ik aan hardlopen en zwemmen en bezoek ik af en toe een fysiotherapeut om het blessureleed voor mij tot een minimum te beperken. Met EKC staan we voor een nieuwe uitdaging omdat Joost Gerdez, die tien seizoenen onze trainer is geweest, er mee is gestopt. Met Jasper Dijkstra en Olger Jonker krijgen we nu een duo voor de groep omdat Olger er door zijn werkzaamheden bij de politie niet altijd bij kan zijn. Olger was al trainer van EKC 2 en schuift nu dus door naar het eerst team. En met Jasper Dijkstra, die in Wehe- den Hoorn woonachtig is, hebben we ook al kennis meegemaakt. En ik moet zeggen dat het gevoel bij zowel Olger als Jasper goed is. Dat laatste is wel heel belangrijk en wat je nu ook bij Oranje ziet. Bondscoach Sarina Wiegman moet soms harde maatregelen nemen, zoals bij het wisselen van Shanice van de Sanden of Lieke Martens of het geen basisplaats geven aan Jill Roord. Dat zijn zaken die je als coach wel goed moet kunnen ‘vertalen’ naar de speelsters in kwestie maar ook naar het team. Daarom moet een trainer/coach, en op welk niveau dat is maakt niet uit, altijd duidelijk zijn wanneer je met je team een bepaalde doelstelling wilt bereiken, zegt ze tot slot waarbij ze nog even snel haar kans pakt om te vertellen dat de dames van EKC wel een paar nieuwe speelsters kunnen gebruiken. ,,We hebben twee teams maar vooral voor EKC 1 zou de selectie wel wat breder kunnen. We hebben namelijk de pech dat ons tweede team in de vijfde klasse speelt en dames 1 in de tweede klasse. Dat is best een groot verschil en wat ook niet erg is. Maar wanneer je, zoals wij naar de winterstop met veel blessureleed te maken krijgt, moet je toch wat kwaliteit inleveren. Daarom hoop ik ook oprecht dat Lieke Martens, Vivianne Miedema én Jackie Groenen wel fit blijven. Want dat is in mijn ogen een trio dat Nederland wereldkampioen kan maken.”