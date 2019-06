EKC heeft trainersstaf compleet

EKC heeft trainingsstaf rond. Als nieuwe trainers werden Olger Jonker en Jasper Dijkstra gepresenteerd als nieuw trainersduo van EKC 1. Zij zijn de opvolgers van Joost Gerdez die, na 10 jaar, afscheid neemt als trainer van EKC. Dit werd door de commissie van EKC op de juiste wijze gewaardeerd door Joost Gerdez te benoemen als het eerste erelid van EKC. Ook bij de reserves van EKC is er een nieuw trainersduo. Dat zijn Theo Knol en Henk Strijksma. We hebben in het viertal trainers veel vertrouwen en daarnaast is het goed dat er een frisse wind waait bij de voetbalsters uit Eenrum en Kloosterburen.