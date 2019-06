V.V. USQUERT officieel weer terug in de 5e klasse standaard zondag.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na maanden van hard werken is het gelukt om vanaf volgend seizoen, een standaardklasse waardige selectie neer te zetten in Usquert. Dit houd in dat na een afwezigheid van 5 jaar volgend seizoen de zebra’s weer vertegenwoordigd zullen worden in de standaardklasse.Met het vertrek van V.V. Warffum naar de zaterdag, hoopt Usquert ook in een gat te springen die hier ontstaan is, jongens uit de omgeving die op zaterdag werken zouden op zondag op niveau kunnen blijven voetballen indien gewenst. De komende twee donderdagen zal de selectie inclusief de nieuwe spelers, samen met de nieuwe staf nog twee trainingen afwerken. Jan Blaauw staat dan op 6 juni en 13 juni nog voor de groep. Op 16 juni word het seizoen dan gezamenlijk afgesloten in Froombosch waar de nieuwe selectie voor het eerst gezamenlijk in actie zal komen. Mocht er naar aanleiding van dit bericht interesse zijn om een keer mee te trainen de komende twee week, of mocht er een andere vraag zijn dan kunnen deze gesteld worden aan Kevin Ensing 06-57112641, Meindert Koning 06-38084503 of via de mail aan