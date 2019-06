Ezinge JO15-1G kampioen

Zaterdag 25 mei was het rond 14.00 uur aardig rumoerig in Feerwerd. Want op dat moment reed de ‘platte kar’ met daarop JO15-1G van Ezinge de straten van Feerwerd binnen. Want natuurlijk mocht iedereen weten dat het team kampioen was geworden.Het had al een week eerder kunnen gebeuren dat de JO15-1G van Ezinge kampioen had kunnen worden. Maar helaas voor de aanstaande kampioen was er op die zaterdag een afmelding van de tegenstander die diverse spelers/speelsters had die met buikgriep op bed lagen, moesten werken of van pappa of mamma af moesten zeggen omdat er een andere weekendactiviteit op het programma stond. Maar gelukkig kon de formatie uit Feerwerd het duel een paar dagen later spelen, en winnen, zodat het kampioenschap op zaterdag 25 mei gevierd kon worden. Een titel is natuurlijk altijd leuk, en zeker als jeugdspeler, maar toch had trainer/leider Peter Kooi graag wat meer weerstand voor het team gezien. ,,We werden na de winterstop op basis van de resultaten ingedeeld in de vierde klasse. Dat zorgde voor duidelijk minder weerstand dan dat het team juist goed had kunnen gebruiken. Natuurlijk is een kampioenschap mooi maar onder iets meer weerstand voerballen was denk ik beter geweest.” De woorden van de leider/trainer worden even later onderstreept door een ouder die het team regelmatig had zien voetballen. ,,In sommige wedstrijden ging het allemaal te gemakkelijk en dat altijd ten koste van het spel. Dat is natuurlijk jammer want het doel moet zijn dat ze als individu en als team beter worden. “ Twee opmerkingen die de lading volledig dekken. Want dat moet altijd de doelstelling zijn, spelers individueel en als team beter maken. Maar daar was, en terecht, het JO15-1G zaterdag 25 mei echter niet mee bezig. Die waren kampioen geworden en wat ze wilden vieren ook. En laten we eerlijk zijn geef ze eens ongelijk, want een kampioenschap is altijd een hoogtepunt tijdens je voetballoopbaan.