Rick Buma naar SV Marum

Rick Buma komt volgend seizoen SV Marum versterken, de behendige aanvaller/ middenvelder is afkomstig van FC Grootegast.De 25 jarige Rick Buma is persoonlijke begeleider in de gehandicaptenzorg, is woonachtig in Grootegast waar hij zijn jeugdopleiding heeft genoten bij de plaatselijke voetbalclub. Tevens mocht hij in die tijd een 4 tal seizoenen voor de junioren van FC Groningen uitkomen. Buma acteert inmiddels alweer 10 seizoenen voor het 1e elftal van FC Grootegast met als hoogtepunt het kampioenschap en promotie naar de 2e klasse in het seizoen 2015-2016 waar destijds SV Marum o.a. de tegenstander was. Buma maakte 61 doelpunten voor de hoofdmacht van FC Grootegast. SV Marum is nu dan ook zijn volgende uitdaging ‘Ik wil kijken waar mijn plafond ligt, daarom kies ik graag voor SV Marum dat momenteel in de nacompetitie speelt voor promotie naar de 1klasse. Marum heeft een kwalitatieve en leuke spelersgroep waar ik zo snel mogelijk mijn draai in hoop te vinden”, aldus Buma die naast Melle Kuipers de tweede aanwinst voor de selectie van trainer Jan Mulder is.