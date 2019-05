KNVB ‘beloont’ Nieuweschans met een plaats in de nacompetitie

Het scrollmoment op de vroege ochtend van vrijdag 31 mei zorgde voor ongeloof maar het stond er toch echt. De voetbalvereniging Nieuweschans kreeg strafvermindering en werd daardoor winnaar van de vervangende derde periode in zondag 5D en niet BNC dat een nu een plaats in de nacompetitie kan vergetenNaar aanleiding van de ongeregeldheden in het duel Nieuweschans-Farmsum had Nieuweschans vijf wedstrijdpunten in mindering gekregen. Gezien de beelden die op de sociale media voorbij kwamen geen straf waar je als liefhebber van puur en sportief voetbal vraagtekens bij ging zetten. Eerder had je het beeld dat de straf wel wat hoger had gemogen en wat misschien ook wel verwacht werd gezien de talloze, en geld verslindende, acties die er ondertussen door de KNVB georganiseerd zijn om het voetbal van wat meer respect voor scheidsrechters te voorzien. In dat kader van het woordje respect, die alle medewerkers van de KNVB in de vorm van een tattoo als kerstgeschenk hebben gekregen, mocht Nieuweschans volgens velen nog van geluk spreken met de vijf punten in mindering al dachten sommige arbiters daar vreemd genoeg anders over. Die vonden de straf op voorhand al te hoog maar waar ik toen al van dacht, en nog steeds denk, wacht maar tot je zelf een keer aan de ‘beurt’ bent. Dan ben ik benieuwd of de straf dan ook hoog genoeg gevonden wordt. Maar de vijf punten in mindering werden aangevochten door Nieuweschans en wat hun goed recht is. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, wat je ook doet maakt niet uit, je kunt altijd beroep aantekenen. Nieuweschans hoopte er uiteraard een strafvermindering uit te slepen waar je, denkend aan grensrechter Richard Nieuwenhuizen, de beelden van het duel Nieuweschans-Farmsum en aangifte door de scheidsrechter bij de politie, ze weinig kans voor gaf. Maar er zijn wel vaker rare dingen gebeurd waar het gaat om strafvermindering of soms vermeerdering dus was er vanmorgen maar even ongeloof. Want wat ik las zei eigenlijk alles over hoe ongeloofwaardig je overkomt als KNVB en waar de tuchtcommissie een onderdeel van is. Want beelden liegen niet en wanneer een club/team dan een strafvermindering krijgt van vier punten zodat er maar één punt blijft staan snap ik dat ze bij BNC uit Finsterwolde ‘gillend gek’ zijn geworden. Want BNC zou, als best geklasseerde ploeg zonder periode, als ‘derde periodewinnaar’ naar de nacompetitie gaan. Voor een club die een beetje schommelt tussen de vierde en vijfdeklasse is dat prachtig en wat natuurlijk even werd gevierd. Maar dat gevoel is nu helemaal weg omdat de tuchtcommissie het woordje respect richting BNC even was vergeten. Want als je toch strafvermindering wil doen doe het dan voordat de laatste speelronde wordt afgewerkt omdat je steeds blijft roepen dat je als KNVB een eerlijk competitieverloop wil