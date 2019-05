Thijs van Dijken (SV Bedum) geslaagd voor KNVB TC3 cursus

Thijs van Dijken is dit seizoen trainer van de JO13-2, JO15-3 en coördinator van de JO10 en JO11-pupillen. Thijs heeft ook al een aantal keer de training en coaching van zaterdag 3 (senioren) op zich genomen en is zeer actief bij de voetbalactiviteiten die georganiseerd worden voor de jeugd. Het mag duidelijk zijn dat Thijs geen uitdaging uit de weg gaat en wekelijks veel betekent voor SV Bedum. Een echte clubman.In het huidige seizoen heeft Thijs de TC III cursus gevolgd bij de KNVB. Vandaag had hij zijn laatste examen. Samen met een aantal cursisten moest Thijs een training geven aan de onder 15 spelers van vv Heiligerlee. Dit laatste examen heeft Thijs gehaald waardoor we nu kunnen vermelden dat Thijs de TC III cursus heeft afgerond. SV Bedum investeert structureel in het jeugdkader en we zijn trots dat ons trainerscollectief zich verder ontwikkelt. In de afgelopen periode hebben ook Stef Klugkist (TC III) en Simon Cageling (TC II) hun trainersdiploma bij de KNVB behaald. Thijs is ook komend seizoen weer trainer bij SV Bedum. Daarnaast rond hij dit jaar zijn opleiding Sport en Bewegen af aan het Alfa-college en start hij volgend jaar aan de opleiding Facility management (HBO) in Groningen.