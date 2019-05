Problicity: trotse hoofdsponsor van Jeugdopleiding SV Bedum

Online en offline marketingbureau Problicity zal de komende drie seizoenen hoofdsponsor zijn van de Jeugdopleiding van SV Bedum. Dat is zaterdag 18 mei, tijdens de uitreiking van het certificaat voor de KNVB-status Lokale Jeugdopleiding aan SV Bedum, bekend gemaakt.Problicity is een online en offline marketingbureau uit Groningen. Problicity is in 1999 gestart als reclamebureau gespecialiseerd in drukwerk en verspreiding. Door altijd mee te groeien met hun klanten en nieuwsgierig te blijven naar nieuwe mogelijkheden, is het bedrijf uitgegroeid tot een full-service marketingbureau voor drukwerk, digitale marketing en marketingstrategieën. Het doel van Problicity is om klanten een totale marketingoplossing te bieden, zodat ze op het gebied van marketing volledig ontzorgd zijn. Van huis-aan-huis-folder tot Google Adwords, van website tot e-mailcampagne: Problicity regelt het.Problicity zal de komende drie seizoenen de jeugdopleiding van SV Bedum gaan steunen met een financiële bijdrage om de ambities die de jeugdafdeling heeft verder te kunnen verwezenlijken. Daarnaast zal Problicity ook shirtsponsor zijn van alle JO19 en JO17 teams. Als eenmalige extra voor het aangaan van de sponsorovereenkomst stelt Problicity aan het begin van het nieuwe seizoen 2019-2020 aan alle 360 jeugdleden van SV Bedum een Joma-sweater beschikbaar. Jeugdleden van SV Bedum kunnen de sweater dragen bij de warming-up voor een wedstrijd, bij trainingen of in hun vrije tijd.Problicity presenteert zich zelf als een fris, fruitig en sportief bedrijf. Bij de onderhandelingen over de sponsorovereenkomst heeft Problicity aangegeven dat ze deze kenmerken ook herkennen bij de jeugdopleiding van SV Bedum. In hun sponsoruitingen wil Problicity dan ook extra nadruk leggen op deze gezamenlijke kenmerken. Zo zal er een Problicity-fruitcorner ingericht worden op ons sportpark waar op wedstrijddagen van de jeugdteams gratis fruit ter beschikking wordt gesteld aan de jeugdspelers. Problicity zal ook het jeugdteam van de week, dat actief is bij wedstrijden van het eerste elftal, gaan aankleden. In de rust van alle wedstrijden van het eerste zal er een challenge worden georganiseerd waar de jeugdspelers van SV Bedum aan deel kunnen nemen. De standen van de challenge zullen in de kantine gepubliceerd worden op het Problicity-challenge bord.Als dank voor de sponsoring van de jeugdopleiding door Problicity zal de naam van het bedrijf op de kleding van de jeugdtrainers en jeugdleiders van SV Bedum komen te staan. Daarnaast zal Problicity op een aantal plekken op ons sportpark een reclame uiting krijgen die hoort bij een sponsor die zich nauw betrokken voelt bij de jeugdafdeling van de vereniging.