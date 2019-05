SV Bedum behaald status Lokale Jeugdopleiding en presenteert nieuwe jeugdsponsors

SV Bedum heeft van de KNVB het certificaat “Lokale jeugdopleiding” ontvangen. Voor de jeugdopleiding is dit een erkenning van het beleid dat de afgelopen seizoen is gevoerd. Daarnaast maakt SV Bedum bekend dat Online & Offline Marketingbureau Problicity zich als hoofdsponsor heeft verbonden aan de jeugdopleiding.Op zaterdag 18 mei ontving Hoofd jeugdopleiding Jelmer Meinardi, onder het toeziend oog van tientallen jeugdspelers, namens de vereniging uit handen van Henk Hoiting van de KNVB het officiële certificaat dat bij de status Lokale Jeugdopleiding hoort. SV Bedum behoort daarmee tot een selectieve groep voetbalverenigingen die de status Lokale Jeugdopleiding hebben ontvangen. Van de ruim 2600 voetbalverenigingen in Nederland beschikken ongeveer 100 clubs over een KNVB-certificaat voor hun jeugdopleiding.In samenwerking met sportadviesbureau NMC Bright heeft SV Bedum het afgelopen seizoen het Kwaliteit & Performance Programma van de KNVB doorlopen. De jeugdopleiding is op 65 verschillende punten doorgelicht en beoordeeld zoals beleid en bestuur, opleidingsvisie, het technisch kader, ontwikkelkansen voor jeugdspelers en trainingsprogramma’s. In maart 2019 is vanuit het programma een audit uitgevoerd. Het resultaat van deze audit was dat SV Bedum op 61 punten voldeed aan de gestelde eisen. Een afwijking op 4 punten is toegestaan door de KNVB.In de daarop volgende review in april is met specialisten van NMC Bright, de KNVB en externe experts een opzet gemaakt om op deze 4 punten verbeteringen voor de jeugdopleiding aan te brengen. De komende maanden zal er hard gewerkt worden om ook op deze 4 punten aan de eisen te voldoen.In het eindrapport van de KNVB en NMC Bright was er veel waardering voor de opleidingsvisie en methodiek die gehanteerd wordt, de doorstroomkansen van jeugdspelers en de positieve houding van de jeugdcommissie en het hele technisch kader.Behalve de uitreiking van het certificaat, presenteerde SV Bedum op 18 mei ook de nieuwe hoofdsponsor voor de jeugdopleiding. Online & Offline Marketingbureau www.problicity.nl ) heeft zich voor drie seizoen verbonden aan de jeugdopleiding van SV Bedum als hoofdsponsor. Ook Landbouwmechanisatiebedrijf LMB Rutgers ( www.rutgersmechanisatie.nl ) werd gepresenteerd als sponsor van de jeugdopleiding.De jeugdafdeling van SV Bedum heeft afgelopen seizoen een Sponsorplan voor de jeugdopleiding uitgewerkt en gepresenteerd aan diverse sponsoren. Met Problicity en LMB Rutgers is dus al overeenstemming bereikt voor een samenwerking. Met andere geïnteresseerde bedrijven wordt nog gesproken.Voorzitter van de jeugdcommissie Vincent Geerling is zeer verheugd met de certificering en de overeenkomst met de sponsoren. “Dit is een geweldige impuls voor de jeugdopleiding en de hele vereniging. We hebben de afgelopen seizoenen veel werk verzet om onze jeugdopleiding naar een hoger niveau te tillen en zijn daar met dank aan de jeugdcommissie, het Technisch Hart Jeugdopleiding en de trainers van de jeugdafdeling in geslaagd. We hebben met de certificering de bevestiging gekregen dat we goed bezig zijn. We weten nu ook wat we moeten doen om de laatste stappen te zetten naar het ambitieniveau dat we nastreven. Met de steun van de sponsors hebben we nu extra mogelijkheden om elke jeugdspeler van SV Bedum de kans te geven om het maximale uit zijn of haar voetbaltalent te halen. Verdere ontwikkeling van ons jeugdkader staat daarbij op nummer één. We willen de kwaliteit van ons jeugdkader naar een nog hoger plan brengen maar ook in kwantiteit willen we stappen gaan maken. Met meerdere verenigingsmensen zijn we al in gesprek om een actieve rol te gaan vervullen in de jeugdopleiding.”