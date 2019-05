MFA Bedum ontvangt 350.000 euro subsidie van provincie

Stichting Ontwikkeling MFA Bedum kreeg vandaag te horen dat de provincie Groningen een subsidiebijdrage van 350.000 euro wil doen, voor de multifunctionele accommodatie (MFA) op het sportpark van Bedum. Voorwaarde voor de bijdrage is dat voor 1 december duidelijk is hoe de MFA gefinancierd wordt. De bal ligt daarmee bij gemeente Het Hogeland.De initiatiefnemers van Stichting Ontwikkeling MFA Bedum, een groepje Bedumer burgers, werken al drie jaar aan het plan voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bedum. De MFA zal het nieuwe onderkomen worden van voetbalvereniging SV Bedum. Ook zullen meerdere dienstverleners op het gebied van kinderopvang, fysiotherapie, fitness en cardiologie er hun intrek nemen. Meerdere zorginstellingen zijn bovendien geïnteresseerd om dagbesteding te gaan bieden in de MFA. Grootste reden voor toekenning van een subsidie van 350.000 euro uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid, was voor de provincie Groningen echter het feit dat de MFA de leefbaarheid in Bedum zal gaan bevorderen. Woordvoerder Vincent Geerling: “De MFA zal het dorpshuis van Bedum worden. Een plek voor alle inwoners van Bedum waar ruimte is voor sport, kunst en cultuur en waar diverse activiteiten ontplooid kunnen worden voor jong en oud, nieuwkomers, mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zal de leefbaarheid en sociale verbinding in Bedum bevorderen. We zijn heel blij dat het belang van een dorpshuis in Bedum wordt onderkend door de beoordelingscommissie van de provincie Groningen”.Geerling ziet de toekenning van de subsidie als een mooie beloning. “Als werkgroep en stichting hebben wij drie jaar lang erg veel werk verzet. Deze subsidie bevestigt dat we een zeer goed en breed gedragen plan hebben ontwikkeld.” In de afgelopen drie jaar heeft de stichting steeds geprobeerd de gemeente mee te nemen in haar enthousiasme en tempo. Eind maart zegde gemeente Het Hogeland toe zich hard te willen maken voor de MFA, dus het enthousiasme is er. Het tempo blijft echter achter en dat terwijl enige haast inmiddels echt geboden is, want van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd in de totale kosten van het project. Geerling: “De provincie heeft als voorwaarde voor de subsidie gesteld dat er voor 1 december van dit jaar duidelijkheid moet zijn over de financiering van het hele plan. Wij zijn daar sinds begin dit jaar over in gesprek met gemeente Het Hogeland. We hopen dat nu, met het oog op de deadline op 1 december dit jaar, ook het tempo van de gemeente en haar besluitvorming omhoog gaan. Aan ons als initiatiefnemers zal het in ieder geval niet liggen”.