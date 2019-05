Geslaagde open training SV Bedum

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op woensdag 15 mei jl. organiseerde de Jeugdopleiding van SV Bedum een open training voor kinderen van 4-12 jaar. De open training is een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij SV Bedum de kinderen van de basisschool kennis wil laten maken met de voetbalsport bij onze vereniging.Bij aanvang van de training werden de spelers verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. In deze groepen hebben de spelers onder leiding van SV Bedum trainers 5 verschillende oefeningen gedaan in een circuitvorm. Dit was een prachtig gezicht. Het hele hoofdveld stond vol met trainingsvormen en overal werd fanatiek gesport. De training werd afgesloten met een erehaag waarna de spelers onder luid applaus van alle ouders voor de kantine van SV Bedum werden ontvangen. Hier kreeg elke speler nog wat lekkers, een beker ranja en een prachtige medaille in de clubkleuren van SV Bedum. In totaal waren er 145 kinderen aanwezig op deze leuke voetbalmiddag. Van deze groep waren er 77 kinderen nog geen lid van onze club.SV Bedum wil alle trainers en vrijwilligers bedanken voor de hulp en organisatie van deze open training. We kijken terug op een geweldige middag waarbij vele spelers op een leuke en enthousiaste manier hun eerste voetbaltraining hebben beleefd. Spelers die in de komende periode nog een keer mee willen trainen, zijn van harte welkom bij de reguliere trainingen. Zij kunnen dan contact opnemen met onze jeugdvoorzitter Vincent Geerling via het e-mailadres:of telefoonnummer: 06 - 21891535Spelers die lid willen worden, vinden hier de informatie over het lidmaatschap en het inschrijfformulier: https://www.svbedum.nl/vereniging/lidmaatschap Indeling nieuwe leden:Voor nieuwe jeugdleden bij SV Bedum zijn er een aantal mogelijkheden om voor het seizoen 2019-2020 in een team ingedeeld te worden:- Nieuwe jeugdleden die vòòr 4 juni 2019 lid worden van SV Bedum, worden direct meegenomen bij de nieuwe teamindelingen die op 16 juni 2019 bekend worden gemaakt.- Nieuwe jeugdleden die tussen 4 juni 2019 en eind augustus 2019 lid worden van SV Bedum worden in een team geplaatst indien op moment van aanmelding nog ruimte is in een team binnen de leeftijdscategorie van het nieuwe lid. Indien alle teams vol zitten dan komen nieuwe jeugdleden op een wachtlijst. Zodra er genoeg spelers op die lijst staan, wordt er een nieuw team samengesteld die vanaf september 2019 mee gaat spelen in de competitie.