Stef Klugkist geslaagd voor cursus KNVB TC3

Stef Klugkist is sinds het seizoen 2014-2015 als trainer actief binnen de jeugdopleiding van SV Bedum. Daarnaast speelt Klugkist ook in de eerste selectie van SV Bedum.Klugkist is trainer van de JO13-2 en de JO9-pupillen en heeft zich dit seizoen aangemeld voor de TC3 cursus van de KNVB om zo een volgende stap in zijn trainerscarrière te maken. Na een jaar hard zwoegen heeft hij vandaag deze cursus officieel afgerond. De vereniging is ontzettend blij met de inzet van de trainer binnen de jeugdopleiding. ,,We zien Stef als een positief voorbeeld van jeugdspelers die wat terugdoen voor de club. Elke week zet hij zich naast zijn studie en werk in om onze jeugdspelers te trainen. Daarnaast helpt Stef ook bij het organiseren van leuke voetbaldagen. Wekelijks kunnen we genieten van zijn enthousiasme en bevlogenheid op het trainingsveld. We zijn dan ook blij te vermelden dat Stef ook volgend seizoen weer als trainer/coach actief is bij SV Bedum.”