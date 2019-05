Man of the match Eenrum-FVV: Anton Brontsema

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Het was in de 93minuut dat FVV in het uitduel tegen Eenrum nog een dot van een kans kreeg om de winnende treffer te scoren. Maar een bijna zekere treffer werd echter op werkelijk formidabele wijze door Eenrum-keeper Anton Brontsema uit het doel getikt. Direct na afloop maakte ik een geintje naar de goalie dat ik het wat vreemd vond dat hij het schot niet klemvast had gepakt. Een grap die de doelman wel kon waarderen want hij was, en terecht, maar wat trots op een formidabele redding. De keeper van de Eenrumers kon sowieso trots zijn want hij had zondagmiddag wel meer reddingen die het predicaat prima verdienden. Anton Brontsema is niet alleen een prima keeper maar ook een trotse keeper. Trots bijvoorbeeld op het nieuw tenue wat hij sinds enkele weken draagt. Een tenue wat als compleet mag worden gezien omdat de doelman er bijvoorbeeld schoenen en handschoenen bijdraagt die bij het tenue passen. Als liefhebber van kleine details in sportkleding, ik kan mij bijvoorbeeld kapot ergeren wanneer teams verschillende sokken dragen, vind ik dat mooi. Als een keeper goed gekleed gaat dan staat er wat en niet zoals veel keepers in de eredivisie die hun keepersoutfit dragen alsof ze een jutezak om hun lijf hebben gedrapeerd. Anton is niet alleen een prima doelman die er in zijn nieuwe outfit keurig bijloopt, het is ook een man van het kleedkamergebeuren. Gevoel voor humor is de doelman namelijk niet vreemd en wat hem nog belangrijker maakt voor de Eenrumers. Want mensen die belangrijk in de kleedkamer zijn heeft ieder team nodig en dus ook Eenrum. In de tweede helft van het duel tegen FVV was Anton het niet eens met de beslissing van de arbiter om de tweede treffer van FVV goed te keuren. Ik denk niet dat de keeper gelijk had maar opeens veranderde er iets bij de thuisploeg. Niet alleen kwam Tim Spijk in het veld als extra spits, de Eenrumers gingen ook als team jagen op de terechte 2-2. En dat kwam mede door hun keeper die het vuurtje in de wedstrijd even wat ging opstoken en er in de 93minuut persoonlijk voor zorgde dat Eenrum een punt overhield aan het duel tegen FVV en waar het ook absoluut recht op had