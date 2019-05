Man of the match VVSV'09-Noordpool: Swen Johannes

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Zaterdag was ik aanwezig bij het duel tussen VVSV’09 en Noordpool. In Ulrum hadden beide ploegen wat personele problemen. Maar het grootste probleem hadden de gasten want daar ontbrak Kevin Gjaltema. De doelman was ziek en werd vervangen door de jonge Swen Johannes die daarmee zijn debuut maakte voor Noordpool. Ik had de jonge doelman nog niet eerder in actie gezien en de wijze waarop hij werd ingeschoten gaf niet direct een beeld van veel vertrouwen. Want zoals zo vaak gebeurt, diende de jonge doelman als schietschijf van teamgenoten die het op doel schieten beter kunnen overlaten aan spelers die dat onderdeel van de voetbalsport wel beheersen. Zo ging de jonge doelman dus op een wat bijzondere wijze de wedstrijd in. Maar al snel bleek dat hij daar niet veel hinder van ondervond. Al vroeg in de wedstrijd moest hij namelijk een paar keer handelend optreden en wat hij prima deed hij. Iets wat mooi om te zien was en wat door interim-coach Ronald op de juiste waarde werd geschat. Maar het mooiste moment was vlak voor het rustsignaal toen Swen op fraaie wijze een bal van de voeten van Ulrumer Michel Veldman plukte. Een actie waar je aan kon zien dat we hier met een talentvolle doelman te maken hadden. Daarom was het ook jammer dat een foutje van de jonge goalie VVSV’09 een eerste treffer opleverde. Maar dat foutje woog gelukkig niet op tegen de ook in de tweede helft talloze reddingen die Swen moest verrichten om de thuisclub niet weer terug in de wedstrijd te laten. En dat laatste zorgt dat Swen Johannes in het duel tussen VVSV’09 en Noordpool mijn ‘man of the match’ was.