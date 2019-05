Geen kunstgras voor Eenrum

In maart deed Jannes de Vries een stapje terug als voorzitter van de voetbalvereniging Eenrum. Een bewuste keuze van de ondertussen 65-jarige De Vries die echter moet erkennen dat het geen gemakkelijke keuze was.,,Er lagen meerdere redenen aan mijn besluit te rondslag. Een van de reden, en voor mij misschien wel de belangrijkste, was dat ik met het honderdjarig jubileum en de meer dan geslaagde verloting, die ons als vereniging 400.000 euro heeft opgeleverd, het idee had dat ik klaar was als voorzitter. Ik ben iemand die niet alleen maar op de winkel wil passen maar steeds weer nieuwe uitdagingen zoekt. Verder word ik op 1 mei vijfenzestig jaar en vond het daarom ook wel een goed moment dat een jongere generatie het stokje ging overnemen. Maar ik moet zeggen dat het stapje terugdoen mij wel zwaar is gevallen. De voetbalvereniging Eenrum is door de jaren heen toch mijn club geworden waar ik nu bewust even afstand van heb genomen.” De oud-voorzitter mag op de wedstrijddagen en achter de bestuurstafel dan wat afstand hebben genomen, hij is nog wel op de hoogte van de plannen die er binnen de voetbalvereniging zijn om de thuishaven van de roodbaadjes een metamorfose te geven. Een metamorfose die dankzij een zeer succesvolle verloting gerealiseerd kan worden. ,,Toen het bedrag van 400.000 euro wat wij als vv Eenrum aan de verloting overhielden op vrijdag 19 oktober 2018 bekend werd gemaakt waren er direct al wilde plannen. Er moest volgens sommige mensen een kunstgras of een hybrideveld komen want dat was het helemaal. Er zijn toen inderdaad bedrijven op bezoek geweest die een dergelijk veld konden leveren maar al snel kwam een commissie tot de conclusie dat dit niet de oplossing was voor ons sportpark. Als vereniging waren we veel meer gebaat bij het verbeteren van onze drie bestaande velden. Daarbij zou het huidige trainingsveld ons tweede veld worden en het huidige tweede veld, wat binnen de grasbaan ligt, zou dan als trainingsveld gaat fungeren. Richting de toekomst hebben we daar als vereniging veel meer aan. Een kunstgras is over tien jaar aan vervanging toen en een nieuwe grasmat gaat dan rond de 200.000 euro kosten," aldus Jannes de Vries die persoonlijk blij is met het besluit om niet al het geld in een kunstgrasveld te steken. ,,Door dit besluit is er nu ruimte om rond twee van de drie velden Ledverlichting te plaatsen. Dat zorgt niet alleen voor een betere verlichting maar is het ook energiezuinig. Maar op dat gebied wil de commissie nog verder gaan. Bij alle investeringen die men wil gaan doen probeert men de kosten zoveel mogelijk te verlagen. Zo wordt er bijvoorbeeld in de kleedkamers gekeken om het gasverbruik terug te dringen. Dit alles met als doel om de exploitatie van de club te verbeteren,” vertelt een enthousiaste Jannes de Vries die verder blij is dat de commissie, met Meindert Geertsema en Eric Schoenmakers als belangrijke aanspreekpunten, ook met de uitstraling van de voetbalvereniging aan de slag gaat. ,,Zo zijn er plannen om de twee kleedkamers die nog achterstallig onderhoud hebben op te knappen. Verder zal het clubhuis grondig aangepakt worden waarbij men het in drie compartimenten heeft opgedeeld. De keuken zal een grondige renovatie ondergaan met ook weer als doel dat het energieverbruik lager wordt. Verder zal in de kantine het meubilair, dat sterk verouderd is, vervangen worden. Daardoor wordt het zitcomfort verbeterd en wat voor meer gezelligheid in de kantine moet zorgen. En verder zijn ook de bestuur en commissiekamer gedateerd. Die worden dus ook opgeknapt. Dit alles had nooit gekund wanneer men alleen maar voor alleen een kunstgrasveld hadden gekozen. Maar naast het verbeteren van de velden, kleedkamers en het clubhuis leeft er binnen de voetbalvereniging nog een wens. Dat is dat men graag een overkapping wil aan de hoofdveldkant van het clubhuis. En verder is het de bedoeling dat het parkeerterrein bij de kleedkamers autoluw wordt. Dit omdat de smalle weg naar de velden eigenlijk niet geschikt is voor autoverkeer. De gemeente heeft het plan om vooraan het sportpark te investeren in parkeergelegenheid waar ook het integraal kindcentrum gebruik van kan maken.” Wanneer Jannes de Vries het integraal kindcentrum noemt blijkt het hier te gaan om een kindcentrum waar 51 weken per jaar dagopvang en naschoolse opvang van 07.00 tot 18.00 uur aangeboden wordt. Naast onderwijs staan er structureel naschoolse activiteiten zoals sport, muziek en theater op het programma. Ook het consultatiebureau, 1 x per 3 weken- en het CJG(Centrum voor Jeugd en Gezin ), is wekelijks in het Kindcentrum te vinden voor (op) voedingsvragen. ,,Met het kindcentrum is Eenrum een voorbeeld in de rest van Nederland. Daar ben ik best trots op want dit sluit naadloos aan bij wat wij, ik praat nog steeds in de wij vorm omdat Eenrum echt mijn club is, als voetbalvereniging als motto hebben,. Dat zie je ook aan de plannen om van de ‘parkeerplaats’ dicht bij de kleedkamers een sportplein te maken. Daar moeten dan een klimtoestel, tafeltennistafel, een voetbalkooi en een voetvolleyveld komen die niet alleen door de voetballers en voetbalsters gebruikt kan worden maar ook door het kindcentrum en de rest van de jeugd uit Eenrum en omstreken.” Wanneer Jannes de Vries die laatste opmerking maakt blijkt dat de oud-voorzitter van de vv Eenrum nog steeds iets dwars zit waar het gaat om het jeugdvoetbal in de voormalige gemeente De Marne. ,, Dan kom ik terug op de slogan ‘. Persoonlijk had ik het mooi gevonden wanneer de vijf voetbalverenigingen uit de voormalige gemeente De Marne op het gebied van hun jeugdafdelingen de koppen bij elkaar hadden gestoken. Onderling is het contact prima en was er altijd regelmatig overleg over veel zaken maar eigenlijk nooit echt over hoe nu verder met onze jeugdafdelingen. We weten allemaal dat we het als verenigingen moeilijk hebben om in alle leeftijdsgroepen met een team uit te komen. En dan heb ik het vooral over de bovenbouw. Daar hadden we ons meer op moeten focussen en wat niet of te weinig is gebeurt. Al hadden we maar een selectie samengesteld van jongens tussen de 16 en 21 jaar die een paar keer per seizoen tegen een attractieve tegenstander hadden kunnen spelen. Dan hadden we deze jongens, die nu vaak noodgedwongen vervroegd naar de senioren zijn gegaan, wat leuks aan kunnen bieden. Daar zijn we mee in gebreke gebleven en dat vind ik wel een minpuntje die ook ik mijzelf aanreken. Maar wie weet wat de toekomst ons brengt want ik blijf erbij, we moeten onze jeugdleden koesteren. Dat is niet alleen in Eenrum het geval maar dat geldt ook in de dorpen in onze voormalige gemeente,” aldus Jannes de Vries die tot slot blij is met de plannen die er in Eenrum uitgevoerd kunnen worden. ,,Ik weet dat er velen waren die de initiatiefnemers voor de verloting, Hans Oorebeek, Margreet Stuurwold en Erik Schoenmakers, voor gek hebben verklaard. Maar ze bleven er, met de hulp van een aantal vrijwilligers, in geloven met uiteindelijk een resultaat waar niet alleen de voetbalvereniging maar ook de overige gebruikers van het sportpark hopelijk nog een groot aantal jaren van kunnen profiteren.”