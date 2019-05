Met VVSV’09 doen we bewust een stap terug.”

Op 17 april ging de kogel definitief door de kerk. Tijdens een extra ledenvergadering werd toen besloten dat VVSV’09 niet meer met een seniorenteam in het standaardvoetbal actief zal zijn. Een besluit waarbij de voetbalvereniging uit Ulrum, zo vertelt voorzitter Albert de Groot, niet over een nacht ijs is gegaan.,,In de periode dat Jaap van der Ploeg hier actief was als trainer nam het trainingsbezoek steeds meer af. De oorzaak lag in het feit dat we een aantal spelers in de selectie hadden die doordeweeks buiten Ulrum werkzaam waren of elders studeerden. En, zo eerlijk moeten we ook zijn, er waren die het regelmatig bezoeken van een training niet als hoogste prioriteit op hun lijstje hadden staan. Toen Jaap in de winter van 2018 liet weten dat hij zijn contract niet wilde verlengen zijn we uiteraard op zoek gegaan naar een nieuwe trainer. Die kwam er in de persoon van Raymond Scholtens die daarvoor twee jaar trainer van Middelstum was geweest. Met een nieuwe trainer voor de groep begonnen we goed aan het seizoen 20 18-2019. Zo wonnen we in het bekertoernooi zelfs van buurman FC LEO. Maar al snel kwam de klad er toch weer in en bleven de resultaten in de competitie uit. Voor de winterstop wisten we alleen gelijk te spelen tegen Potetos en de overige wedstrijden werden allemaal verloren. Dat zorgde dat er binnen het bestuur de vraag kwam of we er niet beter aan deden om met het eerste elftal een stapje terug te doen. Geluiden die wij als bestuur ook van binnen uit de vereniging opvingen. Dat zorgde dat we direct na de winterstop een bijeenkomst hebben georganiseerd met als agendapunt het eventueel afdalen naar de reserveklasse. Dat zorgde uiteraard voor tegenstrijdige reacties waar wij als bestuur alle begrip voor hadden. Want natuurlijk kwamen er bij sommige leden emoties los wanneer jouw club een stap terug moet doen en niet meer in het standaardvoetbal uitkomt. Dat voelde voor sommige leden als een degradatie en waar ik mij wel iets bij voor kan stellen. Na die eerste bijeenkomst hebben we het even laten rusten maar steeds vaker hoorden we de geluiden dat een stap terug naar de reserveklasse toch het beste voor VVSV’09 zou zijn. Waren we blijven aanmodderen in de standaardklasse dat was de kans namelijk groot geweest dat er spelers waren gestopt of misschien wel naar een andere vereniging waren gegaan. En dat laatste wilden we absoluut proberen te voorkomen omdat we nog steeds het idee hebben dat deze stap terug ons op termijn toch weer in het standaardvoetbal doet terugkeren want dat is en blijft onze doelstelling,” aldus Albert de Groot die vervolgens uitlegt hoe men het volgend seizoen in Ulrum de zaken wil gaan aanpakken. ,,Wat we als eerste hebben gedaan is om op leeftijd te selecteren. Onze jongere spelers gaan het eerste elftal vormen en de oudere spelers komen in het tweede elftal. Daarin zijn we naar iedereen duidelijk in geweest en ik moet zeggen daar was ook maar weinig weerstand tegen. Verder willen we, ondanks dat we volgend seizoen in de reserveklasse uitkomen, wel een nieuwe trainer aantrekken. Raymond Scholtens liet ons in de winterstop al weten dat hij naar De Heracliden zou gaan maar hebben we het zoeken naar een nieuwe trainer toen eerst even op de lange baan geschoven. Maar nu we, en met goedkeuring van de leden, weten welke richting we opgaan, kunnen we ook hier in actie ondernemen. Ik weet dat het lastig gaat worden omdat het natuurlijk al laat in het seizoen is maar we hopen eigenlijk op een jonge beginnende trainer die samen met ons jong eerste elftal stappen wil gaan maken.” Zo is het verhaal helder wat betreft de plannen in Ulrum betreft waar men, zo weet Albert de Groot als inwoner van Ulrum als geen ander, net als veel dorpen op het Hogeland te maken heeft met teruglopende inwonersaantallen. ,,Kijk maar rond om heen. Dat is bijna overal het geval en wat zorgt dat ook voetbalverenigingen het steeds moeilijker krijgen. Bij veel verenigingen loopt het ledenaantal, bij vooral de oudere jeugd en senioren, steeds meer terug. Daarom denk ik dat we als voetbalverenigingen uit bijvoorbeeld de oude gemeente De Marne met onze jeugdafdelingen meer aan samenwerken moeten denken.” Wanneer de preses van VVSV’09 vervolgens hoort dat Jannes de Vries als oud-voorzitter van de voetbalvereniging Eenrum dit zelfde verhaal enkele uren eerder heeft verteld verbaasd dat De Groot niet. ,,Die geluiden hoor ik inderdaad ook binnen de andere verengingen. Waar we samen voor moeten zorgen is dat we ons jeugd wat te bieden hebben. Doen we dat niet dan zijn we als, en met alle respect, kleine vereniging kansloos tegen de grotere verenigingen binnen de gemeente Het Hogeland. En dat kansloos zijn moeten we niet willen want een voetbalvereniging is binnen veel dorpen toch het bindmiddel. Dat merkte ik heel sterk toen wij op 17 april het besluit namen om een stapje terug te doen. Er waren die dachten dat dit het begin van het einde van VVSV’09 zou betekenen. Maar ik kan iedereen verzekeren dat dit absoluut niet het geval is. We zijn een gezonde vereniging waar het sportief gezien nu even minder gaat waarbij ik hoop dat ons tweede elftal in de reserve 6klasse kampioen wordt. Wanneer dat gebeurt, promoveert het tweede naar de 5klasse en start het eerste elftal in de reserve 4klasse. We hadden als VVSV’09 nog even de hoop dat de KNVB met een zesde klasse in het standaardvoetbal zou komen. Die plannen waren er wel maar uiteindelijk is dat er niet van gekomen. Ik weet dat er meerdere verenigingen, niet alleen uit Groningen maar ook uit Friesland, waren die dat graag hadden gewild. Nu heeft Jistrum, die vorig seizoen nog bij ons in de competitie zat, ook de stap naar de reserveklasse moeten maken en ook die waren waarschijnlijk graag in een 6klasse uitgekomen. Want hoe je het ook went of keert, met een terugkeer naar de reserveklasse, raak je ook voor de media wat buiten beeld. Daarom hoop ik oprecht dat deze stap terug ons op termijn weer een stap voorwaarts oplevert waarbij ik heel realistisch ben door te zeggen dat we het eerst een jaar aan gaan kijken. Want zo hebben we het met de leden afgesproken, we doen geen ondoordachte stappen. Liever een gezonde voetbalvereniging in de reserveklasse dan een club die ten koste van alles in het standaardvoetbal wil overleven maar de kans loopt dat het over een paar jaar van het toneel is verdwenen.”