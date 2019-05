‘Gasselte 2019’ ….. daar moet je bij willen zijn! !

Van maandag 15 t/m vrijdag 19 juli wordt er in Gasselte weer het jaarlijkse voetbalkamp georganiseerd. Een prachtig voetbalkamp waar voor deze editie nog ruimte is voor de jonge voetballer of voetbalster die een week lang met voetbal bezig wil zijn.Al ruim vijftig jeugdige voetballers en voetbalsters hebben zich aangemeld voor het voetbalkamp in Gasselte. Een voetbalkamp dat dit jaar voor de vijfde keer door de voetbalvereniging GKC, in samenwerking met een aantal coördinatoren, wordt georganiseerd. Voor de vijfde keer als club en coördinatoren een voetbalkamp organiseren waar de KNVB in 2014 de stekker uittrok is knap. Want het niet commercieel kamp heeft steeds meer concurrentie gekregen van commerciële kampen of kampen die met een low-budget werken maar daar ook een bepaalde kwaliteitslabel aanhangen. En dat laatste is, en wat ik een aantal keren met eigen ogen heb gezien, in Gasselte totaal niet aan de orde. Want het ontbreekt de deelnemers aan niets in Gasselte waar het voetbalprogramma fantastisch is, het randprogramma een apart fenomeen is en het eten wat de gasten voorgeschoteld krijgen van een prima kwaliteit is. En ook niet onbelangrijk, de vrijwilligers van de voetbalvereniging GKC zorgen dat het sanitair en de doucheruimtes een paar keer per dag schoongemaakt worden. Maar het aantal van iets meer dan vijftig aanmeldingen is nog wat aan de magere kant en wat de organisatie wat lichtelijk ongerust maakt. Niet dat er paniek is maar een organisatie die alles goed voor elkaar wil hebben wil graag weten hoeveel deelnemers ze kunnen verwachten. Binnen de organisatie leeft sterk het idee dat velen die wel graag willen komen zich nog niet hebben aangemeld. Dat is in sommige gevallen misschien begrijpelijk maar voor de organisatie vervelend. Als vroegere deelnemer aan het KNVB -voetbalkamp in Hoek van Holland weet ik wat een voetbalkamp voor een voetballer betekent. Een week lang met een tegen andere voetballers spelen en samen eten. Maar ook samen zwemmen en een bonte avond beleven gaat er dan gebeuren. En wat te denken van het feit dat er in Gasselte een heus voetbaltenue voor alle deelnemers klaar zal liggen. Maar er is nog een reden om naar Gasselte te gaan en dat is de locatie waar het voetbalkamp wordt georganiseerd. Het sportpark Hoogte der Heide ligt namelijk in een bosrijke omgeving en beschikt over een aantal prachtige velden waar dus alle dagen op gevoetbald gaat worden. Maar er is nog iets wat je als voetballer/voetbalster kunt gaan meemaken. Je kunt namelijk ook gekozen worden in het sterrenteam. Een sterrenteam wat gaat voetballen tegen een team wat is samengesteld uit de leiders en trainers die de week voor de deelnemers tot een waar feest maken. Ik heb het al vaker gezegd, wanneer ik ruim vijftig jaar jonger zou zijn had ik mij voor deze 5-jarige jubileumeditie aangemeld.Voor meer informatie: www. http://voetbaldagengasselte.nl/