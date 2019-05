VVSV'09- Noordpool een duel om des keizersbaard? Nee! !

Na twee weekenden met in sommige competities gaan we dit weekend weer los waarin er voor veel teams belangrijke wedstrijden op het programma staan. Maar er zijn ook teams die hun wedstrijden om des keizersbaard spelen.Zaterdag staat voor mij IN Ulrum de ‘kelderkraker’ in 5D op het programma. In Ulrum krijgt hekkensluiter VVSV’09 bezoek van nummer zeven Noordpool. De Ulrumers wisten op 23 april hun eerste wedstrijd van het seizoen te winnen door op Kardinge het een plaats hoger staande DIO Groningen met 0-3 klop te geven. Dat zorgt dat VVSV’09 de stadjers op twee punten genaderd is en het dus nog steeds kans maakt om niet als laatste in zaterdag 5D te eindigen. De Ulrumers spelen van de vier wedstrijden nog twee keer thuis en twee keer uit. Zaterdag staat het duel tegen Noordpool op het programma en een week later gaat men op bezoek in Zoutkamp. Weer een week later volgt het voorlopig laatste thuisduel in het standaardvoetbal tegen Groninger Boys en op 26 mei wordt het uitduel tegen GRC Groningen de afsluiter van een periode in het standaardvoetbal en gaat de club een treetje naar beneden om zijn opwachting in de reserve 5klasse te maken. Nog vier wedstrijden waarin VVSV’ 09 een keer meer moet winnen om DIO Groningen te passeren. Iets wat nog een lastig verhaal gaat worden omdat de stadjers tegen twee van de vier tegenstanders wel punten kan halen. Dat gaat denk ik zaterdag niet gebeuren tegen aanstaand kampioen Lycurgus en ook twee weken later tegen ZEC zie ik de Zandeweersters winnen. Maar in de duels tegen Oosterparkers en Potetos zou DIO weleens de winst kunnen pakken. Dat zou betekenen dat VVSV’09 van de vier duels er drie moet winnen. En dat zou, gezien het aantal gewonnen duels dit seizoen, een wonder genoemd mogen worden. Waar VVSV’ 09 zo goed als zeker als rode lantaarndrager gaat eindigen zal Noordpool het seizoen als middenmoter beëindigen. Een positie die natuurlijk totaal niet past bij een voetbalvereniging uit een dorp met in 2017 een inwonersaantal van 5.490. Maar helaas voor Noordpool UFC is de realiteit anders en speelt men de laatste jaren een bescheiden rol in de kelder van het standaardvoetbal. Iets waar men in Uithuizen van hoopt dat dit op niet te lange termijn anders wordt. Richting de toekomst werd voor het uitduel tegen Potetos op zaterdag 5 april al afscheid genomen van trainer Jur Smit. Een beslissing waar in voetballand/verwonderland door velen met verbazing op werd gereageerd. Met teruggekeerde spelers en jeugdige talenten wil men in Uithuizen gaan bouwen aan een ‘nieuw’ Noordpool waar men nog direct wonderen van moet verwachten. Want natuurlijk is er binnen Uithuizen ook een categorie van, eerst zien en dan geloven. Het is namelijk niet de eerste keer dat er bepaalde ambities werden uitgesproken maar die na een aantal gespeelde wedstrijden de prullenbak ingegooid konden worden. Maar het niet goed presteren van Noordpool zorgt dat de formatie uit Uithuizen maximaal als zesde kan eindigen. Maar het kan ook dat men het seizoen op een negende plaats beëindigd wanneer er uit de duels tegen VVSV’09, VVK, Oosterparkers en ZEC niet meer dan drie punten worden behaald. Want de laatste drie duels van Noordpool zou ik niet als een ‘makkie’ willen zien.