Voetbal Quiz XXL komt naar Veendam!

De maanden april en mei is Sportcafé Sportplein gedurende 4 avonden het strijdtoneel voor de Voetbal Quiz XXL. Gedurende 3 voorrondeavonden (18, 20 & 21 april) gaan teams van 4 personen de strijd aan om diverse leuke voetbalprijzen. Tijdens de voorronden is er per avond plek voor maximaal 20 teams. De teams met de meeste voetbalkennis zullen op zaterdag 18 mei wederom aantreden tijdens de Finale-avond in Sportcafé Sportplein.Op zaterdag 18 mei zal blijken welk viertal zich kroont tot voetbalkenners van de Provincie Groningen! Het winnende team van de Voetbal Quiz XXL gaat er met eenvandoor! Dit betreft een wedstrijd van Borussia Dortmund in het seizoen 2019/2020, inclusief overnachting.Naast de fantastische hoofdprijs zijn er natuurlijk ook een tal aan andere leuke voetbal gerelateerde prijzen. Dit varieert van kaarten voor deEN NOG VEEL MEER!De Finale-avond wordt er groots uitgepakt! En dan bedoelen wij niet alleen door de vele mooie voetbalprijzen die te winnen zijn… Want niemand minder danis ook van de partij! Deze oud-voetballer van onder meer FC Groningen en BV Veendam zal de Finale-avond de presentatie verzorgen.Inschrijven voor de VoetbalQuiz XXL is mogelijk via: www.indoorcentrumveendam.nl Enkele belangrijke punten m.b.t. het samenstellen van je team:ü Je team bestaat uit vier personenü Alle vier de deelnemers zijnü Geef bij het aanmelden de voorronde datum aanü Per voorrondeavond is er plek voor 20 teamsü Zorg dat je team beschikt over voldoende voetbalkennis!is je inschrijvingü Kosten voor deelname bedraagt eenmalig €50,- euro per teamPer avond zullen de hoogst geklasseerde teams zich automatisch plaatsen voor de finale op zaterdag 18 mei.De locatie waar deplaats vindt is dit jaar voor de tweede keer op rij verkozen tot FOX Sports ‘Leukste voetbalkroeg van de Provincie Groningen’. Kort geleden heeft Sportcafé Sportplein een metamorfose ondergaan, waardoor het zich perfect leent voor dergelijke activiteiten! Wij heten u op 18, 20 of 21 april van harte welkom tijdens één van de voorronden van de