Jan Jaap Zijlstra nieuwe trainer Omlandia

‘In de gesprekken werd een duidelijk en eerlijk beeld geschetst hoe het er bij Omlandia voor staat en daar kan ik wat mee. Bekend is dat er bij de club een periode was met sportief succes en er afscheid is genomen van enkele steunpilaren, dat het elftal aan het verjongen is waarbij je andere verwachtingen dient te hebben. Bij een kleinere vereniging is de aanvulling uit de eigen gelederen soms lastiger, ook daarin moet je realistisch zijn. We gaan proberen de aansluiting vanuit het jonge tweede elftal zo goed mogelijk te laten verlopen, datzelfde geldt voor aanvulling vanuit de jeugd. En of dat nu in de tweede of in de derde klasse is; je stinkende best doen, daar gaat het om.’De Middelstummer voetbalde in zijn jeugd bij de club in zijn dorp, alwaar hij op vijftienjarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal, de destijds befaamde Vierde Klasse C. Twee jaar later vertrok hij voor vier seizoenen naar SC Veendam waar hij op twintigjarige leeftijd te maken kreeg met ernstig blessureleed, het afscheuren van de voorste kruisband. Hij verkaste naar VV Appingedam waar hij twee seizoenen in de hoofdklasse speelde, met veel publieke belangstelling. Vanwege de knie bleef het lastig om op het hoogste amateurniveau uit te komen en volgde een terugkeer naar het oude nest VV Middelstum. Hier werd zijn interesse in het trainersvak aangewakkerd. Hij trainde er jeugdteams, senioren, haalde Oefenmeester III en II. Kreeg de smaak goed te pakken. Voetbalde daarnaast tot z’n vierendertigste in het vlaggenschip.Zijn eerste klus als hoofdtrainer was SIOS in Sauwerd. Mooi, de eerste keer echt op eigen benen. Daarna kwamen vier jaar VIBOA, eerst twee jaar trainer van de B-selectie, daarna twee seizoenen als assistent-trainer van Hans van der Ploeg. Daarop volgden de clubs FC LEO, VV Middelstum en een rentree naar inmiddels fusieclub VV Winsum, ditmaal in de technische commissie. Zijn huidige plek waar hij erg prettig samenwerkt met de andere leden van de commissie en trainers van de selecties, het gevoel heeft een bijdrage te hebben geleverd aan hoe het organisatorisch staat en waar hij de tweede seizoenshelft goed wil afsluiten.Zijlstra vindt het belangrijk dat je als trainer en selectie verwachtingen uitspreekt. Spelers bij een selectie zijn uitgeselecteerd, daar worden zaken voor geregeld, dan mag je ook wat verwachten. ‘Inzet, passie en beleving staan bij mij voorop. Met elkaar aanvallen, met elkaar verdedigen. Dat dient de basis te zijn. Dat komt vóór de vraag hoe je wilt voetballen.’Michel Winter van de technische commissie Omlandia is content met de komst van Zijlstra. ‘We hebben er een heel goed gevoel bij en zijn trots dat we hem hebben kunnen binnenhalen. We hebben de intentie uitgesproken om voor langere termijn met elkaar door te gaan.’