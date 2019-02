SV Bedum legt jeugdtrainers seizoen ‘19-‘20 vast

Voor het seizoen 2019-2020 heeft SV Bedum voor de hoogste teams in de jeugdopleiding de trainers al vast kunnen leggen verteld Vincent Geerling die samen met Jelmer Meinardi, Remy van der Wal en Marcel Dijkstra het Technisch Hart Opleiding binnen de SV Bedum vormt.‘Jelmer Meinardi (28 jaar) zal, na dit seizoen het tweede elftal van SV Bedum onder zijn hoede te hebben, weer terugkeren naar de jeugdafdeling. Hij zal volgend seizoen de functie van Hoofd Jeugdopleiding gaan combineren met het trainerschap van JO19-1 en zal een belangrijke schakel zijn voor de doorstroming van spelers uit de jeugdopleiding naar de senioren. Jelmer heeft vorig seizoen zijn UEFA B (TC2) gehaald en is al meer dan 12 jaar actief als trainer in de jeugdopleiding van SV Bedum en daarvoor CVVB. Jelmer is werkzaam als leraar groep 7/8 in het basisonderwijs. SV Bedum JO19-1 speelt op dit moment in de hoofdklasse. Verder gaat Christiaan Buist (22 jaar) volgend seizoen de trainer worden van JO17-1. Christiaan is vorig seizoen als trainer bij SV Bedum ingestroomd als assistent bij JO13-1 na al trainerservaring opgedaan te hebben bij zijn oude club Read Swart uit De Knipe. Dit seizoen is hij trainer van JO17-2 en volgend seizoen dus van JO17-1, dat uitkomt in de vierde divisie. Christiaan is in het bezit van UEFA C (TC3). Simon Cageling (22 jaar) is aan zijn eerste seizoen bezig als trainer bij SV Bedum na al meerdere seizoenen bij andere verenigingen actief te zijn geweest als jeugdtrainer. Dit seizoen is hij verantwoordelijk voor JO15-1, dat uitkomt in de hoofdklasse, en ook volgend seizoen zal hij als trainer van dit team actief zijn. Simon is op dit moment bezig met de cursus UEFA B (TC2). In het dagelijks leven is Simon fulltime met voetbal bezig als hoofdcoördinator voetbalactiviteiten bij FC Groningen. Duurt Stoppels (26 jaar) blijft ook volgend seizoen actief als trainer van JO13-1. Nadat Duurt vorig seizoen zijn diploma UEFA C (TC3) heeft gehaald is hij dit seizoen voor het eerst actief als trainer van het hoogst spelende jeugdteam van SV Bedum, JO13-1 speelt namelijk in de tweede divisie. De seizoenen hiervoor was Duurt bij SV Bedum onder andere trainer van JO11-1 en JO13-2 en daarvoor was hij actief bij Poolster. Duurt is bij SV Bedum ook verantwoordelijk voor SV Bedum SKILLS, de extra trainingsmogelijkheid voor alle pupillen op de vrijdagmiddag. Duurt is als leraar in het basisonderwijs werkzaam.” Als voorzitter van de jeugdcommissie, en tevens coördinator van de jeugdopleiding, is Vincent Geerling uiterst tevreden dat deze vier trainers voor volgend seizoen zijn vastgelegd. “De invulling van de trainers voor deze jeugdteams is een belangrijke stap richting het nieuwe seizoen. We raken volgend seizoen twee ervaren trainers kwijt bij JO19-1 en JO17-1 maar dat kunnen we gelukkig invullen met trainers die al bij SV Bedum actief zijn. Opleiden van jeugdtrainers heeft binnen onze jeugdopleiding ook prioriteit en bevlogen trainers krijgen bij ons de mogelijkheid om door te stromen. We hebben in het nieuwe seizoen vier jonge trainers op onze hoogste jeugdteams die zeer betrokken en leergierig zijn en bereid zijn te investeren in hun trainerscarrière. Dit is weer een mooie impuls voor onze jeugdopleiding. Ook de terugkeer van Jelmer Meinardi als jeugdtrainer in combinatie met zijn functie als HJO komt de jeugdopleiding ten goede.”“Het Technisch Hart Jeugdopleiding is bij SV Bedum is verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische zaken binnen de jeugdafdeling. Ook volgend seizoen zullen Jelmer Meinardi, Remy van der Wal, Marcel Dijkstra, en ik als voorzitter van de jeugdcommissie, het viertal zijn dat weer deel uit gaat maken van het THJ dat in de winterstop gesproken heeft met de trainers uit de bovenbouw. De meeste trainers hebben aangegeven volgend jaar weer beschikbaar te zijn als jeugdtrainer. Met Marcel Dijkstra hebben we al overeenstemming dat hij volgend seizoen trainer van JO17-2 zal zijn. Het THJ gaat nu ook met onze andere jeugdtrainers in gesprek over hun wensen en mogelijkheden voor het nieuwe seizoen. Bij SV Bedum zijn we erg blij dat we kunnen beschikken over een grote groep toegewijde jeugdtrainers en zijn positief gestemd dat we volgend seizoen alle jeugdteams kunnen voorzien van een goede trainer en al onze jeugdspelers allemaal evenveel trainingsmomenten kunnen aanbieden, ” aldus een tevreden Vincent Geerling