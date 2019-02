Theo Wijma van trainer naar preses v.v. Kloosterburen

Rond 1990 was Theo Wijma drie seizoenen actief als hoofdtrainer binnen de voetbalvereniging Kloosterburen de club waar hij op 31 januari van dit jaar tot de nieuwe voorzitter werd gekozen.Dat Theo Wijma op 31 januari de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging Kloosterburen werd ging wel een speciaal traject aan vooraf verteld de oud-trainer. ,,Sinds dat ik in Kloosterburen trainer ben geweest, samen met CSB is dat de vereniging waar ik als trainer het prettigst heb gewerkt, volg ik ze nog steeds met meer dan gemiddelde belangstelling. Ik ben er ruim een kwart eeuw geleden met heel veel plezier drie seizoenen trainer geweest maar heb ook daarna mijn gezicht nog met regelmaat op sportpark Westerklooster laten zien. Toen ik op de clubsite van Kloosterburen las dat het vinden van een opvolger voor Ron Bolt als voorzitter een probleem was verbaasde mij dat wel een beetje. Ik had Kloosterburen namelijk leren kennen als een hechte vereniging en had echt verwacht dat er wel een kandidaat uit de eigen gelederen zich zou aanmelden. In het voorjaar van 2018 kwam bij toeval Ron Bolt hier bij ons aan de deur en al snel kwam het gesprek op hoe moeilijk het was om een opvolger voor hem te vinden. Ik was enkele maanden eerder gestopt als voorzitter van dorpsbelangen hier in Westernieland en mijn gevoel zei mij op dat ik Kloosterburen wel wilde helpen. Dat vertelde ik aan Ron die daar uiteraard verbaasd over was. De afspraak werd gemaakt dat hij het binnen de club kenbaar zou maken en er vervolgens op terug zou komen. Na ruim een week belde hij inderdaad terug en er bleek ruim voldoende draagvlak te zijn om als ex-trainer als voorzitter bij Kloosterburen terug te keren. Vanaf juni ben ik vervolgens aangeschoven bij de bestuursvergaderingen om zo de club toch wat beter te leren kennen. Dat gaf mij al snel het beeld van een vereniging die qua organisatie alles prima op orde heeft. Al snel na de eerste vergaderingen die ik had bijgewoond kwamen er positieve geluiden uit het bestuur richting mijn kandidatuur als voorzitter. Toen was de volgende stap dat ik officieel gekozen moest worden en wat op 31 januari is gebeurd,” vertelt Theo Wijma die daar direct aan toevoegt dat hij een ander type voorzitter is dan zijn voorganger Ron Bolt. ,,Ik ben een type van afspraken maken die vervolgens ook door iedereen worden nageleefd. Ik ben geen voorzitter die denkt dat hij alles zelf moet en wil doen. Ik ben iemand die graag met commissies werkt. Want een persoon die binnen een vereniging alles op zijn schouders neemt is nooit goed,” aldus Wijma die als inwoner van Westernieland dus niet binnen de ‘muren’ van de oude gemeente Kloosterburen woont. ,,Dat vind ik niet erg moet ik eerlijk zeggen. Als voorzitter ben je toch het aanspreekpunt binnen een vereniging wat ik ook merkte toen ik in Westernieland voorzitter van Dorpsbelangen was. Maar meer op afstand wonen vind ik prettiger omdat je nu alleen aangesproken wordt wanneer je op de club bent.” Dat hij op de club aanwezig is zal overigens niet in alle weekenden gebeuren verteld de 70-jarige Wijma. ,, Dat was eigenlijk mijn enige voorwaarde. Samen met mijn vrouw Geertje hebben we naast onze kinderen ook vier kleinkinderen waar we graag aandacht aan besteden. Een paar wonen in de omgeving van Soest en dan moet een bezoek in het weekend gepland worden, zegt de oud-trainer en nu voorzitter van een club die het dit seizoen op sportief gebied zwaar heeft. ,,Dat mogen we zeker zeggen wanneer je ziet dat het eerste elftal met nul punten uit negen duels op een laatste plaats in de competitie staat. Dat is ook wel logisch wanneer je naar de leeftijd van het team kijkt. Want het is allemaal wel heel erg jong. Maar dit proces van gewenning moet volgend seizoen wel een beetje over zijn want anders hebben we als vereniging wel een probleem. Dan loop je namelijk kans dat spelers elders gaan kijken omdat ze bij Kloosterburen geen toekomst meer zien. En gezien de aanwas vanuit de jeugd zou dat echt funest voor de club zijn. Want we weten allemaal dat we op het hogeland niet in het dichtstbevolkte gebied van Nederland wonen. De krimp heeft hier namelijk behoorlijk toegeslagen en wat je binnen bijna alle verenigingen terugziet.” Op dat moment wordt Theo Wijma aangevuld door zijn vrouw Geertje die ruim veertig jaar in het onderwijs werkzaam is geweest. ,,Dat van de krimp zie je ook terug in de scholen. Waar er vroeger in veel dorpen meerdere scholen waren is men tegenwoordig blij wanneer er eentje is die voldoende bestaansrecht heeft. Dus dan kan het niet anders dan dat verenigingen daar ook hinder van ondervinden en waar niemand zijn ogen voor moet sluiten.” Op de opmerking van zijn vrouw volgt automatisch de vraag aan de voorzitter van Kloosterburen hoe hij tegen een eventuele fusie aankijkt.,, Op het gebied van jeugd werkt Kloosterburen samen met FC LEO en qua vrouwenvoetbal met Eenrum. Dat is alleen maar goed maar of dat er voor zorgt dat er ook ruimte is voor een fusie durf ik niet te zeggen. Dan spelen er diverse belangen ook een rol maar dat de ‘voetbalkaart’ er over tien jaar ander uitziet denk ik eerlijk gezegd wel. Dat is hetzelfde wanneer je idee oppert om het zondagvoetbal te verlaten en voor het zaterdagvoetbal te kiezen. Ik weet dat dit onderwerp op dit moment totaal niet aan de orde is binnen Kloosterburen. Maar je weet nooit wat, al dan niet gedwongen, de toekomst brengt,” aldus Theo Wijma die duidelijk zin heeft in het voorzitterschap van een, zoals hij Kloosterburen noemt, een warme familiare club. ,,Ik heb Kloosterburen ok nu weer leren kennen als een voetbalvereniging met een prima bestuur die kritisch naar zichzelf durft te zijn. Zo is men ook kritisch over de twee seizoenen nadat Willem Pettinga als trainer Kloosterburen had verlaten. Toen is men qua trainers niet echt gelukkig in zijn keuzes geweest. Daarom is het ook goed dat de klik er met de huidige trainer, Wieger Kooistra, wel is. Met hem hoop ik binnenkort ook verder kennis te maken maar wat geldt voor meer mensen die binnen Kloosterburen actief zijn. Velen ken ik namelijk wel van gezicht maar verder nog niet,” aldus Wijma die het juiste gevoel heeft bij het feit dat hij wat voor de voetbalvereniging Kloosterburen kan doen. ,,Op de nieuwjaarsreceptie waren er al veel positieve reacties en ook donderdagavond was iedereen positief. Dat geeft mij het gevoel dat er voldoende draagvlak is om mij de komende jaren in te zetten voor een club waar ik ook na ruim een kwart eeuw nog steeds een goed gevoel bij heb.”