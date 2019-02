Man of the match Warffum-BNC: Stefan van den Berg

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Zondag stond in Warffum het duel Warffum-BNC op het programma. Een duel waar je als technisch begaafde voetballer op voorhand niet blij van kon worden. Want in het heenduel in Finsterwolde was het al van dik hout zaagt men planken geweest waar het ging om de overtredingen die er door de thuisploeg waren gemaakt. Zondag in Warffum was dat niet veel anders want ook nu wist BNC er wel raad mee. Dat gevoegd bij een arbiter die zijn eigen wedstrijd floot maakte het er zondagmiddag voor een technische voetballer niet leuker op. Want in de eerste helft gebeurde er iets wat zelf voor een neutrale toeschouwer niet te begrijpen viel. Bij een duel rond het strafschopgebied ging een verdediger van de gasten er op een manier in wat zorgde dat de technisch begaafde Warffumer een afwerende beweging maakte en waarbij hij de BNC-er licht toucheerde. Wat volgde was een fluitsignaal van de onpartijdige en was de verwachting dat Warffum een vrije trap mocht nemen. Maar niets was minder waar want het ‘duwen’ van de technisch begaafde voetballer werd namelijk bestraft en niet de ‘circelzaagactie’ van de verdediger. Toen de Warffumer verbaasd op reageerde was de leidsman zo dapper om hem verbaal toe te spreken dat hij bij verder commentaar op de bon geslingerd zou worden. De technisch begaafde voetballer deed toen iets heel verstandigs. Hij trok zijn schouders op en nam zijn plaats op het middenveld weer in. En daarom was Stefan van den Berg zondagmiddag mijn ‘Man of the Match ‘in het duel Warffum-BNC omdat hij het ‘intern’ hield hoe hij op dat moment over een matige fluitende arbiter dacht