Man of the match Zeester-Ezinge: Vince van der Veen

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Bij het duel kwamen er wel een aantal spelers voor de verkiezing tot man of the match in aanmerking. Zo maakte aan de kant van Ezinge Paul Broekhuizen zijn debuut op een wijze waar Ezinge nog veel plezier aan gaat beleven. De vroegere voetballer van Hunsingo was ondanks zijn maanden van niet spelen direct een toegevoegde waarde voor de Ezingers en waar de door hem twee veroorzaakte strafschoppen niets aan af deden. Twee strafschoppen die in de eredivisie waarschijnlijk voor twee VAR-momenten hadden gezorgd . Ook Ricardo de Wit had man of the match kunnen zijn want als veldspeler deed hij het prima als doelman van de ploeg uit Feerwerd. Maar de verkiezing van de mijn ‘man of the match’ werd echter gewonnen door Vince van der Veen. De lange spits maakte zijn faam als strafschopspecialist zaterdag namelijk meer dan waar. De Zoutkampers mochten in het duel tegen Ezinge namelijk drie keer een strafschop nemen van arbiter Vonk en drie keer was Vince van der Veen de man die naar voren kwam om raak te schieten. Dat is als je het goed bekijkt razendknap om drie van de drie elfmetertrappen raak te schieten. Want bij de tweede keer denk je al snel van, moet ik het anders doen en helemaal bij strafschop nummer drie. Het lijkt simpel om vanaf elfmeter te scoren maar daar denken veel spelers anders over. Die krijgen spontaan vlekken in de nek wanneer er gevraagd wordt of ze een strafschop willen nemen. Maar daar heeft de Zoutkamper geen last van. Die legt de bal , en zaterdag zelf drie keer, klaar en schiet de bal binnen. En dat zorgde dat Vince van der Veen zaterdag in het duel Zeester-Ezinge mijn ‘man of the match’ was. Dit omdat hij iets wat op het oog heel gemakkelijk is, het scoren vanaf de penaltystip maar wat, en zeker drie keer in een duel, echt niet gemakkelijk is.