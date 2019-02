Zeester-Ezinge geen derby maar niet minder spannend

Wanneer de weergoden een beetje meewerken, zit er een kleine kans in zodat we weekend weer ergens langs de lijn kunnen staan.Wanneer het voetballen op natuurgras mogelijk is dan gaat zaterdag de reis naar Zoutkamp waar het duel Zeester-Ezinge op het programma staat. Een duel wat voor de winterstop werd afgelast omdat de arbiter van dienst het veld op zaterdag 8 december onvoldoende veilig vond om daar 22 voetballers op los te laten en wat toen niet door iedereen werd begrepen. Maar voor aanstaande zaterdag staat de tweede poging op het programma tussen twee teams die vanaf het kerstreces niet of nauwelijks hebben kunnen trainen. Of het allemaal doorgaat op sportpark Toercamp is nog maar de vraag want deze week is het volgens de consul nog zo goed als uitgesloten dat er op de velden van Zeester getraind kan worden. Maar gezien het gezegde, er is niets veranderlijker dan het weer houden we nog even een slag om de arm richting zaterdag richting een duel tussen twee teams die in punten gelijk staan. Zowel Zeester als Ezinge heeft uit de tien gespeelde duels twintig punten behaald en waar Zeester, door een beter doelsaldo, op een derde plaats staat en Ezinge de vierde plaats inneemt. Dat zorgt voor een mooi affiche in Zoutkamp waar de thuisploeg dit seizoen nog geen thuisduel heeft verloren. De gasten uit Ezinge verloren tot nu toe het uitduel tegen Lycurgus, maar wat niet vreemd te noemen is want Lycurgus verloor dit seizoen namelijk nog geen punt, speelde gelijk tegen Groninger Boys en won uit van DIO Groningen en Oosterparkers. Dat betekent dat Ezinge in uitwedstrijden ook wel wat kan want Oosterparkers is bijvoorbeeld ook een ploeg die meedoet in de strijd om de plaatsen onder de aanstaande kampioen Lycurgus. Wat dat betreft zijn alle ingrediënten aanwezig voor een duel wat na de verhuizing van Ezinge naar het Westerkwartier geen derby meer is maar die daardoor niet minder spannend zal zijn.