Lotte Groeneveld is trots op DIO Bedum

Als sportverslaggever voor de Ommelander Courant mag ik ook met regelmaat naar personen voor een interview. Vaak zijn die personen voetbal gerelateerd maar met regelmaat zijn het ook die in een andere sport actief zijn. Dat zijn interviews die uiteraard in de krant met de meeste interesse voor de sport op het Hogeland komen maar waar ik dan verder niets mee doe. Daar moest maar eens verandering in komen bedacht ik mij vanmorgen en vandaar het interview met Lotte Groeneveld die als voorzitter van DIO Bedum trots op ‘haar ‘ vereniging is.In oktober 2017 werd Lotte Groeneveld de opvolger van Henk Pater als voorzitter van DIO Bedum. Een taak waar haar voorganger van vond dat de 35-jarige Bedumse daar in zijn ogen prima geschikt voor was. ,,Ik weet nog goed dat Henk ergens in 2017 hier bij ons aan de keukentafel zat en vroeg of ik zijn opvolgster wilde worden. Hij zei toen bijna letterlijk dat het hem een goed idee leek wanneer een vrouw die niet op haar mondje gevallen was zijn plaats in zou gaan nemen. In eerste instantie was ik verrast dat men binnen het bestuur van DIO Bedum mij op het oog had. Maar aan de andere kant was ik ook wel vereerd. DIO is namelijk de vereniging waar ik al een groot deel van mijn leven aan ben verbonden. Uiteraard moest er thuis wel even overlegd worden omdat mijn man, Edwin ten Kate, ook binnen DIO actief is. Edwin is nu voor het derde seizoen hoofdtrainer van onze Heren 1 en dat kost natuurlijk ook de nodige uren aan vrije tijd. Toen Edwin zag dat ik er een goed gevoel bij had vond hij dat ik het moest doen. En dat was voor mij weer voldoende om positief op het verzoek van Henk te reageren.” Een keuze waar de Bedumse ruim een jaar later nog geen moment spijt van heeft. ,,Ik weet zeker dat ik een ander type voorzitter ben dan mijn voorganger. Henk was als voorzitter iemand die veel zaken naar zich toetrok waar ik meer ben van dat we het samen moeten doen. Zo hebben we met alle teams de afspraak dat men zijn verantwoording neemt waar het gaat om taken die binnen de vereniging uitgevoerd moeten worden. Natuurlijk gaat er op dat gebied wel een keer wat fout maar dan voel ik mij als voorzitter niet geroepen om dat persoonlijk even op te gaan lossen,” zegt Lotte Groeneveld die naast voorzitter ook als trainster bij het Cool Moves Volley betrokken is. ,, Cool Moves Volley is de manier om kinderen vanaf zes jaar op een speelse manier kennis te laten maken met het volleybal. Binnen DIO is daar veel belangstelling voor en waar we via clinics op de basisscholen een vervolg aan hebben gegeven. Dat vinden we als DIO heel erg belangrijk omdat we duidelijk willen investeren in een goede jeugdopleiding. Er is namelijk niets mooier dan met eigen jeugd op een zo hoog mogelijk niveau spelen, vertelt een enthousiaste voorzitter van een volleybalvereniging met meer dan driehonderd leden. Een aantal wat ook voor problemen zorgt, vertelt de preses. ,,Ik hoef dan alleen maar aan De Beemden te denken. Daar zouden wij als DIO graag over meer trainingsuren willen beschikken. Maar helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk zodat wij met sommige teams in kleinere sportzalen moeten trainen. Maar die zijn door de hoogte van de zalen eigenlijk niet geschikt voor volleybaltrainingen. Daarom hoop ik op een goed contact met de nieuwe gemeente Het Hogeland om richting de toekomst zaken die er binnen een gezonde volleybalvereniging spelen op de juiste wijze te kunnen aanpakken. Want zoals overal, met samenwerken bereik je het meeste, aldus Lotte die naast moeder van drie kinderen als docente aardrijkskunde en maatschappijleer voor drie dagen in de week aan CSG Selion te Groningen verbonden is. ,,Dat zijn twee vakken die mij heel erg aanspreken en die ook door leerlingen vaak leuk gevonden worden. Het zijn namelijk vakken die je uitstekend met filmpjes kunt illustreren en wat het ook voor mij als docente allemaal een stuk leuker maakt, aldus een docente die van zichzelf vindt dat ze in het begin van een schooljaar best streng is. ,,Daar bedoel ik niet mee dat het later in het schooljaar allemaal vrijheid blijheid is. Maar zeker in de eerste weken ben ik streng maar rechtvaardig wat mijn regels betreft. Daarom vind ik ook dat de huidige generatie ouders soms maar moeilijk hard voor hun kinderen durft te zijn. Een voorbeeld is wel dat ook binnen het volleybal soms een training of een wedstrijd afgezegd wordt omdat er een verjaardagsfeestje gevierd moet worden. Dat is iets waar ik moeite mee heb. Je bent namelijk onderdeel van een team en daar mag je als lid, maar ook als ouders, best rekening mee houden,” aldus de ook nog voor het vierde damesteam van DIO uitkomende Lotte die tussen 2004 en 2008 drie seizoenen voor het eerste damesteam uitkwam. ,,Dat ik voor Dames 1 mocht spelen vond ik toen een hele eer. Ik merk dat de huidige generatie dat minder heeft. Binnen een volleybalteam kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je in een wedstrijd niet binnen de lijnen komt. Wanneer dat nu gebeurt, is er bij een tweede keer al vaak de vraag van een jeugdig talent of hij of zij nu wel speelminuten gaat krijgen. Dat was in de periode dat ik voor het eerste team uitkwam anders. Toen was je blij wanneer je gevraagd werd en was je blij met iedere minuut dat je mocht spelen. Maar Lotte Groeneveld is niet het type wat graag terugkijkt naar hoe het vroeger was. Liever kijkt ze vooruit naar bijvoorbeeld 2020 wanneer DIO Bedum 50 jaar bestaat. ,, Op 27 november 1970 is de christelijke volleybalvereniging DIO Bedum formeel opgericht. Maar door een statutenwijziging is het christelijke ondertussen verdwenen. Van het christelijke zag je al niet veel meer terug en daarnaast zou het kunnen gebeuren dat Heren 1 een keer op zondag zou moeten spelen. Maar de belangrijkste reden was dat we een vereniging zijn waar de deuren voor iedereen open staan en wat in de toekomst ook niet zal veranderen,” vertelt Lotte Groeneveld die in 2020, en dus aan de vooravond van het jubileum, kenbaar moet maken of ze ook voor een tweede periode als voorzitter beschikbaar is. ,, Zoals ik er nu tegenaan kijk denk ik dat een tweede periode er zeker in zit. Onze drie kinderen zijn dan weer wat ouder en dat maakt het allemaal wat gemakkelijker. Daarnaast heeft het ook wel wat om in een jubileumjaar voorzitter van een vereniging te mogen zijn. Maar dat betekent niet dat ik nu al ja zeg tegen een tweede periode. Er kan namelijk nog van alles gebeuren waardoor het niet haalbaar is. En ik ben niet het type dat mensen valse hoop gaat geven.” Wanneer ze deze laatste woorden uitspreekt verraadt haar gezicht echter dat ze het als voorzitter prima naar haar zin heeft. , Dat klopt helemaal want DIO Bedum is gewoon in al zijn geledingen een mooie club. Een club ook waar andere verenigingen graag tegen mogen spelen zoals duidelijk naar voren kwam toen op zaterdag 12 januari de koploper in de Topdivisie, Inter Rijswijk, tegen onze Heren 1 speelde. Waar onze mannen bij uitduels vaak voor maar twintig toeschouwers spelen zaten er die zaterdag in De Beemden misschien wel 200 toeschouwers op de tribune. Dan hoor je na afloop dat ook de spelers van Rijswijk dat geweldig vonden waardoor ze toch nog even blijven zitten om vervolgens rond 23.00 uur naar Zuid-Holland te vertrekken. Dat is denk ook de kracht van DIO Bedum, dat we als een hechte familiare vereniging graag gastvrij voor iedereen willen zijn en waar ik stiekem best trots op ben dat ik daar voorzitter van mag zijn.”