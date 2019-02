Nieuwsbrief COVS online.

Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken Jaargang 11, nummer 71 (25 januari 2019)Op maandag 25 februari organiseren we samen met de KNVB een interactieve spelregelavond in het GRC-clubhuis in Groningen. Senior scheidsrechter betaald voetbal Jochem Kamphuis zal op interactieve wijze aandacht besteden aan de spelregels in het voetbal. De aanwezigen worden met behulp van actuele videobeelden uitgedaagd hun mening te geven over buitenspel, hands (of niet), overtredingen en beslissingen die in een wedstrijd veelvuldig voor komen. een leuke en leerzame avond! Deze avond is toegankelijk voor iedereen die interesse heft: COVS-leden, verenigingsscheidsrechters en voetballiefhebbers die wellicht scheidsrechter willen worden. Meer info en aanmelden via onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=11142 In samenwerking met de KNVB In het voorjaar organiseert de KNVB in samenwerking met onze vereniging een cursus voor verenigingsscheidsrechter (voor 11 tegen 11) in of om de stad Groningen. Precieze locatie volgt nog. Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal kun je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je club. De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging). Ken je mensen die interesse hebben? Heeft jouw eigen voetbalvereniging belang bij nieuwe, goed opgeleide verenigingsscheidsrechters? Check dan nu onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=11072 Reanimatietraining op 11 februari Op maandag 11 februari organiseren we onze jaarlijkse reanimatietraining. Bedoeld voor nieuwe deelnemers én als jaarlijkse herhaling voor eerdere helden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Lees op onze site meer over de opzet van de training! http://www.covsgroningen.nl/?p=11050 Afgelopen week maakte de sneeuw trainen op de kunstgrasvelden helaas onmogelijk. We hopen dat er komende week gewoon weer op dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur kan worden getraind op sportpark Corpus den Hoorn! Mocht dat echter niet kunnen, dan melden we dat op de dag zelf op onze social mediakanalen twitter, facebook en Instagram.De pubquizen van februari en mei zijn verplaatst. In februari wordt de pubquiz nu gehouden op valentijnsdag 14 februari, om 21.45 uur na de training. Daarna zijn er quizrondes op 22 maart, 18 april en 16 mei. De pubquiz van 16 mei is de finale. De uitslag van dit seizoen wordt dan bekendgemaakt tijdens de afsluiting van de trainingsgroep op 23 mei. Doe je ook mee?De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is verplaatst van 25 maart naar maandag 15 april. Het bestuur zal dan rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, verslag doen van de afhandeling van het aftreden van de penningmeester, de beleidsvoornemens schetsen en enkele leden in het zonnetje zetten. De diverse stukken voor deze vergadering worden uiterlijk in de loop van maart op www.covsgroningen.nl gezet. Agenda en algemeen jaarverslag worden ook gepubliceerd in De Aftrap van maart/april.Ons jongste lid Demir Guberinic is genomineerd in de categorie sporttalent van het jaar in Noord Groningen. De stichting Eemsmond Sport Delfzijl organiseert de verkiezing voor de zesde maal. Vorig jaar won Thom Winkel deze titel. Demir is met 15 jaar één van de jongste KNVB-scheidsrechters in Nederland. Hij is lid van onze vereniging en vrijwel wekelijks op ons trainingsveld actief. Er kan tot 6 februari worden gestemd! Ga daarvoor naar onze site: http://www.covsgroningen.nl/?p=11106 Test jij ook regelmatig je spelregelkennis? Dat kan door de wekelijkse vraag op onze site te maken, maar ook door mee te doen met het Johan Roeders spelregelkampioenschap. Ronde 2 en 3 staan nu nog online: http://www.covsgroningen.nl/?p=11079 Van 11-13 januari is het 21e Sportweekend Ameland gehouden. En het was opnieuw een zeer geslaagde driedaagse. Er werd lekker getraind, er was een leuke spelregel- en kennisquiz, Henk de Haan verzorgde een hilarische bingo en Erik Braamhaar hield een mooi verhaal over zijn belevenissen. Bovendien ging een groep enthousiast strandzeilen. Kortom, het was een topweekend! Een verslag en foto’s: http://www.covsgroningen.nl/?p=11111