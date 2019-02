Eddie Tammens: ,,Ook FC LEO is niet zonder zorgen.”

Al ruim twintig jaar is Eddie Tammens bestuurslid binnen FC LEO uit Leens. Een lange periode waar voor de oud-doelman van FC LEO en Kloosterburen in 2021 echter definitief een einde aan gaat komen.,,In november 2018 was ik degene die binnen het bestuur aftredend en dus eventueel herkiesbaar was. Dat zorgde dat ik eerder dat jaar gevraagd werd of ik ook daadwerkelijk nog weer voor drie jaar herkiesbaar was. Ik twijfelde toen of ik nog langer door wilde gaan omdat ik van mening was dat ik als langstzittend bestuurslid eigenlijk plaats moest maken voor de jongere generatie. Omdat de vraag relatief dicht op de jaarvergadering zat begreep ik dat het vinden van een kandidaat-bestuurslid niet heel erg gemakkelijk zou zijn. Als clubman wilde ik mijn medebestuursleden daar niet op een korte termijn mee belastten waardoor ik mij uiteindelijk herkiesbaar stelde. Ik heb er toen direct wel bij gezegd dat het mijn laatste periode van drie jaar zou worden.” Dan is het mooi geweest aldus Tammens die in zijn periode als bestuurslid met vier voorzitters heeft samengewerkt. ,,Dat waren Carel Bloemhoff, Swier Boneschansker, Jakob Zuidema en nu Arjen Fledderman. Vier verschillende voorzitters waar ik prima mee heb samengewerkt en wat bij Arjen nog steeds het geval is. Een prima samenwerking is binnen een bestuur echt heel belangrijk maar daar moet je wel de juiste mensen voor hebben. Ik moet zeggen dat ik het wat dat betreft al die jaren wel heb getroffen bij FC LEO. Anders had ik het ook nooit zo lang volgehouden als bestuurslid,” Een bestuurslid die binnen de vierdeklasser uit Leens verantwoordelijk is voor de kantine en facilitaire zaken. Een verantwoordelijkheid wat zich wat zich direct laat zien wanneer trainer Edwin Molog tijdens het interview komt melden dat een van de lampen op het trainingsveld er de brui aan heeft gegeven. Voor het bestuurslid direct een reden om op de actuele situatie in de nieuwe gemeente Het Hogeland in te gaan. ,,Tot 1 januari 2019 was FC LEO een van de vijf voetbalverenigingen in de gemeente De Marne. Maar vanaf die dag zijn Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne opgegaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Waar de lijntjes richting de gemeente voor 1 januari nog kort waren denk ik dat dit in de nu ontstane situatie anders gaat worden. Dan is het denk ik niet meer dat je iets, zoals nu met de verlichting, even via een telefoontje kunt regelen. Wat dat betreft zou het mij niet verbazen dat er vanuit de nieuwe gemeente kritisch gekeken gaat worden naar het aantal sportcomplexen en het bestaansrecht van de diverse voetbalverenigingen. Natuurlijk wil ieder dorp graag zijn voetbalclub behouden. Maar is dat wel reëel vraag ik mij weleens af. We weten allemaal dat we in de voormalige gemeente De Marne in een krimpgebied wonen waardoor de voetbalverenigingen kleiner worden. Wij werken niet voor niets samen met Kloosterburen waar het gaat om het formeren van een O- 17 team. Eerder hadden we als LKC( Leens Kloosterburen Combinatie) ook samen een O- 19 team. Maar Kloosterburen heeft voor aanvang van het seizoen 2018-2019 besloten om zijn spelers uit dat team over te hevelen naar de eerste selectie. Een logische keuze omdat het eerste elftal anders een tekort aan spelers had. Maar voor de ontwikkeling van deze jonge spelers vind ik dat nog steeds jammer. Maar alle verenigingen in de voormalige gemeente De Marne hebben het in de bovenbouw lastig en wat ik in de toekomst niet anders zie worden.” Dat roept bijna automatisch de vraag op hoe hij tegen een fusie met een of meerdere verenigingen uit de regio aankijkt. ,,Mijn persoonlijke mening is dat bij FC LEO de deur voor iedereen open moet staan die over een eventuele fusie wil praten. Daarnaast moeten wij ook durven erkennen dat FC LEO geen zorgeloze toekomst tegemoet gaat. Zo zijn de gezinnen tegenwoordig bijna allemaal kleiner dan een aantal jaren geleden. Dat heeft zijn weerslag op je ledenbestand. Maar FC LEO is wel een gezonde vereniging die ook zijn eigen tradities heeft. Zo zijn we geen vereniging die er mee echt bezig is om mensen erelid of lid van verdienste te maken. Dat past gewoon niet binnen de cultuur van FC LEO. Wat wel bij onze cultuur past is dat we al ruim dertig jaar een nieuwjaarsvisite organiseren die gevuld wordt met o.a. sketches van het bestuur en de diverse teams. Daar wordt ieder jaar weer reikhalzend naar uitgekeken en wat voor een volle kantine zorgt.” Wanneer de kantine ter sprake komt blijkt deze, samen met de kleedkamers, eigendom van de vierdeklasser te zijn en waar, als het aan Tammens ligt, het sportpark wel aan toegevoegd mag worden. ,,Ik weet dat er weleens een balletje is opgegooid om te gaan privatiseren. Maar dat balletje is, om even bij het voetballen te blijven, door de voormalige gemeente De Marne nooit echt geprobeerd om die in te koppen,” aldus Eddie Tammens die vervolgens verteld dat hij uit zijn eigen loopbaan als doelman het maximale heeft gehaald. ,,Als doelman van FC LEO heb ik nog in de derde klasse gespeeld maar had de pech dat mijn broer Gerard toen mijn grootste concurrent was. Gerard was mede door zijn lengte de betere keeper van ons tweeën en daardoor speelde ik mij duels meestal in het tweede. Daar kwam op een gegeven moment echter verandering in toen ik in de voorbereiding op het seizoen 1988-1989 opeens ook voor het tweede team werd gepasseerd. Daar was ik toen zo boos over dat ik per direct naar Kloosterburen ben vertrokken. Via een administratieve manoeuvre, wat toen nog kon, mocht ik daar al snel spelen en heb ik daar als doelman een aantal hele mooie jaren gehad.” Maar de tijd heelt alle wonden en dat gold ook voor de Leenster die op een gegeven moment weer terugkeerde op het vertrouwde nest. ,,Je wordt ouder en milder en weet heel goed dat FC LEO nog steeds speciaal voor je is. De club waar je op 10-jarige leeftijd ooit bent begonnen zit namelijk in je hart. Dat is een stukje clubliefde wat ik tegenwoordig trouwens steeds vaker mis. Naast dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden is het gemakkelijk afzeggen van spelers of teams mij een doorn in het oog. Dat gaat allemaal veel te gemakkelijk waar je als vereniging, maar ook de KNVB, maar geen grip op krijgt. Ik ben niet het type dat roept, vroeger was alles beter. Maar waar we het over dit punt hebben moeten we helaas constateren dat op dat gebied men er vroeger meer voor over had dan nu,” aldus de man die niet alleen al ruim twintig jaar bestuurslid van FC LEO is maar ook al zevenentwintig jaar voor British American Tobacco Niemeyer werkzaam is. ,,Wat dat laatste betreft hoop ik het nog een groot aantal jaren vol te houden maar als bestuurslid ben ik echt met mijn laatste periode bezig. Maar dat betekent niet dat ik nooit meer wat voor FC LEO zal doen. Want daar ben ik teveel met deze mooie club verbonden.”