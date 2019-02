Terugblik deel 10: VVSV'09, Kloosterburen, Warffum

Enkele maanden geleden stond de maand augustus in het teken van mijn medewerking aan de diverse voetbalbijlages. Voetbalbijlages waarin trainers mogen vertellen wat ze van weer een nieuw seizoen verwachten. Nu in de winterstop is het wel even leuk om te kijken wat er van al deze voorspellingen is terecht gekomen waarbij die vanuit onze regio via de voetbalbijlage van de Ommelander Courant tot stand is gekomen.VVSV’09-trainer Raymond Scholtens hoopte voor aanvang van het seizoen nog op een plaatsje in de middenmoot. Maar op de helft van de competitie isechter de rode lantaarndrager in zaterdag 5D. De Ulrumers hebben met een tegen Potetos behaald punt een achterstand van vijf punten op DIO Groningen en ook Potetos, dat op de tiende plaats staat, heeft vijf punten meer dan VVSV’09. In de voetbalbijlage sprak Raymond Scholtens nog over een uitdaging maar de in Zuidbroek woonachtige oefenmeester wist al na een paar maanden dat de uitdaging om er in Ulrum wat van te maken een lastig verhaal ging worden. Dat zorgt dat men in Ulrum op zoek moet naar een nieuwe trainer want ondertussen is bekend dat Raymond Scholtens de nieuwe trainer van De Heracliden wordt. Maar eerst nog een tweede seizoenshelft in Ulrum waar men van hoopt dat de elf resterende wedstrijden de hoofdmacht wat meer punten oplevert dan het ene schamele puntje tot nu toe. Want gezien het verleden zou dat een nog meer achteruitgang betekenen voor een club die sportief gezien in zwaar weer verkeerd. Want natuurlijk vertrekt een trainer niet voor niets al weer na een jaar. Dat is mede omdat hij onvoldoende perspectief ziet in wat er mogelijk is in Ulrum. In Ulrum wordt trouwens verschillend gedacht over de toekomst van de club in het standaardvoetbal. Er gaan namelijk stemmen op die zeggen dat het misschien beter is om het standaardvoetbal te verlaten. Maar daar is niet iedereen binnen VVSV’09 een voorstander van en wat misschien ook wel te begrijpen valt. Want iedereen weet dat wat uit een dorp of wijk verdwijnt niet snel terugkomt. Dat zal de angst zijn die er bij sommigen voor zorgt dat men liever nog geen afstand neemt van het standaardvoetbal maar wat als we de P van plezier er even bij pakken misschien wel beter zou zijn. Een paar kilometer lager speelt de voetbalvereniging Kloosterburen op sportpark Westerklooster zijn wedstrijden. Wedstrijden diein de eerste seizoenshelft nog geen punten opleverde. Omdat de withemden ook alle uitduels verloren staat de teller nog op nul punten en is Kloosterburen de hekkensluiter in zondag 5D met drie punten achterstand op Oldambster Boys dat echter wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. In de voetbalbijlage van deliet trainer Wieger Kooistra nog optekenen dat hij met Kloosterburen niet als laatste wilde eindigen. Een doelstelling die dit seizoen wel eens moeilijk haalbaar kan zijn voor een piepjong Kloosterburen. Want met een aantal spelers jonger dan achttien in de selectie komen de withemden vooral fysiek nog veel te kort tegen bijvoorbeeld de ploegen uit Oost-Groningen die het vooral van fysiek spel moeten hebben. Maar, en dat valt ze te prijzen, in Kloosterburen geeft men de moed absoluut nog niet op. Zo werd het contract met trainer Wieger Kooistra verlengd als teken dat men binnen de vereniging nog vol vertrouwen is richting de toekomst van een nu nog te jonge hoofdmacht maar die alle tijd krijgt om door te groeien naar weer een stabiele vijfdeklasser. Waar Kloosterburen verder gaat in de standaardklasse van het zondagvoetbal nam men ineen paar weken geleden een ander besluit. Daar gaat het prestatievoetbal na ruim honderd jaar namelijk naar de zaterdag. Een besluit wat niet vreemd te noemen is wanneer je voor je zondagelftal nog maar over twaalf spelers kunt beschikken. Dan weet je als vereniging dat het een moeilijk verhaal gaat worden om een team in stand te houden. Voor het seizoen mikte Warffum-trainer Robin Beugelink nog op een top 3 klassering voor Warffum maar dat gaat er niet meer inzitten. Voor de Warffumers wordt het namelijk het seizoen als zondagteam uitvoetballen om zich vervolgens te richten op een nieuw avontuur in het zaterdagvoetbal met in ieder geval meer derby’s dan alleen maar de derby tegen Kloosterburen.