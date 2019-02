Terugblik deel 9: Noordpool, ZEC

Enkele maanden geleden stond de maand augustus in het teken van mijn medewerking aan de diverse voetbalbijlages. Voetbalbijlages waarin trainers mogen vertellen wat ze van weer een nieuw seizoen verwachten. Nu in de winterstop is het wel even leuk om te kijken wat er van al deze voorspellingen is terecht gekomen waarbij die vanuit onze regio via de voetbalbijlage van de Ommelander Courant tot stand is gekomen.Noordpool-trainer Jur Smit sprak in de voetbalbijlage van dede hoop uit dat het scorend vermogen van zijn ploeg richting een plaats bij de eerste vijf zou bezorgen. Na de eerste helft van het seizoen staat de formatie van Smit echter op een zevende plaats. Een zevende plaats na een eerste seizoenshelft die als wisselvallig bestempeld kan worden. Zes keer werd er gewonnen en vijf keer werd er verloren doorwat alleen het uitduel tegen buurman ZEC wist te winnen en zijn overige vijf uitduels verloor. Dat is natuurlijk niet goed wanneer bovenin de competitie wil meedoen. Want met alleen thuis winnen en uit af en toe wat puntjes sprokkelen ben je namelijk een middenmoter. Wil Noordpool daarom nog een rol van betekenis spelen dan zal het in de tweede seizoenshelft ook uitwedstrijden moeten winnen. Gebeurt dat niet dan wordt het in Uithuizen een ‘grijze muis’- verhaal. De achterstand op nummer vijf GRC Groningen bedraagt twee punten maar de vijfde plaats biedt geen garantie op een prijs. Want met Ezinge, GRC, Zeester en VVK zijn er meer kapers op de kust voor een periodetitel of de positie van best geklasseerde zonder periodetitel. Waar het in Uithuizen dit seizoen allemaal wat moeizaam gaat is dat bij de buren in Zandeweer anders. Trainer Bert van der Meer vertelde voor het seizoen dateen eigen identiteit wilde creëren waarbij de prestaties niet direct leidend zouden zijn. Voor dat proces wil men in Zandeweer een aantal jaren uittrekken maar dit seizoen is al duidelijk zichtbaar dat men het anders wil en het ook gaat. Een mooi voorbeeld was daarin het altijd beladen duel ZEC-Noordpool. De thuisclub had op die zaterdag alles tip top in orde wat zorgde dat het voor de neutrale voetballiefhebber werd. Voor, tijdens en na afloop gebeurde er niets wat niet op een sportpark thuishoort en waar ZEC als club alle credits voor verdiend. Waar Bert van der Meer de stand op de ranglijst in dit proces niet het belangrijkste onderdeel vindt zal ook hij niet ontevreden zijn met een achtste plaats op de ranglijst waarbij de achterstand op buurman Noordpool maar zes punten bedraagt. Maar wat de ZEC-trainer misschien nog belangrijker vond was dat het aantal tegengoals minder moest worden dan de seizoenen daarvoor. Iets waar ZEC aardig mee op weg is want na elf duels heeft de ploeg dertig tegentreffers moeten incasseren waarbij er zes teams zijn die meer goals tegen hebben dan de Zandeweersters en waar het hoger geplaatste Noordpool en Oosterparkers er twee van zijn. Wat dat betreft is ZEC op weg naar mooie dingen wanneer het na de winterstop meer gaat scoren dan men voor de winter deed. Want dat was met dertien treffers wat aan de magere kant.