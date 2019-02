Terugblik deel 8: Zeester en Ezinge

Enkele maanden geleden stond de maand augustus in het teken van mijn medewerking aan de diverse voetbalbijlages. Voetbalbijlages waarin trainers mogen vertellen wat ze van weer een nieuw seizoen verwachten. Nu in de winterstop is het wel even leuk om te kijken wat er van al deze voorspellingen is terecht gekomen waarbij die vanuit onze regio via de voetbalbijlage van de Ommelander Courant tot stand is gekomen.Marinus Siekman was duidelijk in de voetbalbijlage. De stadjer wil dit seizoen metmeedoen om de prijzen. Siekman vind Zeester organisatorisch klaar voor de vierde klasse en hoopt met de Zoutkampers een periode te pakken. Halverwege het seizoen ligt Zeester met een derde plaats goed op koers. De Zoutkampers hebben uit hun tien duels 20 punten weten te behalen en staan in theorie maar eentje achter VVK dat een duel meer heeft gespeeld. De achterstand op de aanstaande kampioen Lycurgus bedraagt in theorie tien punten maar niemand in Zoutkamp verwacht dat hun favorieten nog voorbij de stadjers gaan komen. Maar een plaats in de nacompetitie moet mogelijk zijn voor de withemden die om dat te bereiken moeten afrekenen met de withemden uit Ezinge die eveneens 20 punten uit zijn tien duels wist te scoren. Waar Zeester voor de prijzen gaat sprak Ezinge-trainer de wens uit dat zijn ploeg bij de top 5 zou eindigen en misschien een periode mee kon pikken. Geluiden die anders zijn dan de laatste jaren want lang was het kommer en kwel in Feerwerd. Trainers kwamen en gingen waar Wobbe de Vries de laatste met nog een beetje succes was. De Vries speelde metnamelijk twee seizoenen in de vierde klasse. Nu met Leendert Nieborg voor de groep zou dat weer kunnen gebeuren al liggen er met Zeester, VVK , GRC en Oosterparkers nog meer kapers op de kust. Maar als de huidige nummer vier voldoet Ezinge prima aan de wens van zijn trainer die van Ezinge een team heeft gemaakt waar men weer rekening mee moet houden.