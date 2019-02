Warffum na ruim honderdjaar verder als zaterdagclub.

Na ruim honderd jaar verdwijnt het prestatievoetbal op de zondag uit Warffum. Dit nieuws werd door voorzitter Frits Zuidema vrijdagavond officieel bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging.Een drastisch besluit noemt Frits Zuidema de keuze om met Warffum het standaardvoetbal op de zondag te verlaten. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik voorzitter van vv Warffum werd ik dit niet had verwacht. Ik ging er toen echt vanuit dat Warffum een zondagclub zou blijven. Maar precies zoals op meer plaatsen gebeurt, zag en hoorde je binnen onze club dat er steeds meer animo kwam voor het voetballen op zaterdag. Als we naar onze huidige eerste elftal kijken bestaat de selectie uit twaalf spelers waarbij ze ondersteuning krijgen uit het zaterdagteam. Dat houdt natuurlijk geen stand. Wanneer er uit die groep van twaalf ook nog spelers zijn die al kenbaar hebben gemaakt dat ze volgend seizoen op zaterdag willen spelen dan heb je als bestuur weinig keus. Dan moet je in het belang van de club besluiten om als zaterdagclub verder te gaan. Want twee keer de helft is samen wel een maar zo werkt het natuurlijk niet in de voetballerij. Daar zijn twee halve teams op de zaterdag en zondag namelijk niet samen een,” aldus Frits Zuidema die oprecht is als hij zegt dat hij het wel jammer vind dat het zondagvoetbal bijna helemaal uit Warffum verdwijnt. ,,Ik ben nog van de generatie die met het zondagvoetbal groot is geworden. En daarom spijt het mij ook enorm dat Warffum het zondagvoetbal gaat verlaten. Althans in het standaardvoetbal want er blijft nog wel een team op de zondag voetballen maar dat is in de B-categorie. Maar voor het standaardvoetbal gaan we naar de zaterdag en waar ik van denk dat we in de vijfde klasse geen raar figuur zullen slaan. Nu worden de twee halve wel een gezamenlijk team en dat kan ons alleen maar sterker maken.” Naast de overstap naar het zaterdagvoetbal had de voorzitter nog meer nieuws want met ingang van het nieuwe seizoen zal Jur Smit als hoofdtrainer aan Warffum verbonden zijn. ,,Toen onze huidige trainer Robin Beugelink liet weten dat hij als trainer niet verder zou gaan bij Warffum hebben we contact gezocht met Jur Smit. In de gesprekken die we voerden kwam naar voren dat Jur veel perspectief zag in de plannen om met ons prestatieteam naar de zaterdag te gaan. Ik kende Jur al een beetje omdat hij een regelmatige bezoeker bij de thuiswedstrijden van ons eerste is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik toen al weleens het idee had dat hij als trainer wel bij Warffum zou passen. Het is een trainer die al een tijdje meeloopt in de voetbalwereld en waar ik van denk dat hij Warffum misschien wel hogerop kan brengen. Want de overstap naar de zaterdag betekent namelijk niet dat we niet meer ambitieus zijn. Als club moet je altijd voor het hoogst haalbare gaan en dat zijn we ook zeker van plan. Een ambitie die Jur Smit als de aanstaande nieuwe trainer duidelijk aanspreekt. ,,Toen ik in december benaderd werd door Warffum hoorde ik van de plannen die men had om met het prestatievoetbal over te stappen naar het zaterdagvoetbal. Als regelmatige bezoeker van wedstrijden van Warffum wist ik dat het eerste zondagteam dit seizoen met regelmaat een beroep moest doen op spelers van het zaterdagteam. Dan weet je dat het zondagvoetbal binnen een club een aflopende zaak is. Uit de gesprekken die het bestuur met de spelers heeft gevoerd kwam naar voren het team unaniem de overstap naar de zaterdag wilden maken. Toen dat verhaal helder was had ik wel belangstelling om in Warffum als trainer aan de slag te gaan. Ik was er namelijk niet aan begonnen als trainer van een eerste elftal die iedere week spelers vanuit de zaterdagtak spelers mee moet vragen om een team compleet te maken. Maar nu alles samengaat en er ook nog wat jeugdspelers aan zitten te komen zie ik absoluut mogelijkheden om met Warffum op de zaterdag een rol van betekenis te gaan spelen. Want dat heb ik van de voorzitter begrepen dat Warffum niet mee gaan doen vanuit de Olympische gedachte van dat meedoen belangrijker is dan winnen. Dat is ook mijn instelling want je moet als club, speler en trainer altijd ergens om willen spelen,” aldus de ervaren trainer uit Winsum die na een ruim dertigjarige durende carrière nu voor een nieuwe uitdaging staat. ,,Het wordt het komend seizoen een jaar waarin je van twee teams een moet maken. Zoals de zaken er nu voorstaan hebben we een groep van in totaal dertig spelers. Het zou mooi zijn wanneer daar nog een paar bij zouden komen zodat je op zaterdag twee teams kunt gaan vormen. Maar dat is allemaal voor de komende tijd want eerst ga ik seizoen bij Noordpool netjes afmaken. “ Zo komt er een duidelijk verhaal uit Warffum waar de kogel door kerk is en Warffum na dit seizoen het zondagvoetbal gaat verlaten en waar voorzitter Zuidema uit sportief oogpunt niet rauwig om is. ,,Ik ben dit jaar alle uitwedstrijden met het eerste zondagteam mee geweest. Dat waren alleen maar duels in Oost-Groningen waar je als voetballiefhebber bepaald niet vrolijk van werd. Betonvoetbal noem ik dat want het fysiek voerde duidelijk de boventoon. Dan speel je toch liever tegen clubs uit de regio zoals ZEC, Noordpool, Zeester of Ezinge. Die nemen ook vaak nog wat supporters mee en wat bij clubs uit Oost-Groningen duidelijk niet het geval was. Daar waren de spelers van het eerste elftal ook wel klaar mee en wat de overstap willen maken naar de zaterdag ook wel verklaarbaar maakt. Nogmaals als zondagvoetbalman vind ik het jammer maar voor de voetbalvereniging Warffum is dit de enige juiste keuze.”