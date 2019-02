Zaterdag eerste Corenos Wintercup 2019

Zaterdag gaat het allereerstevan start op het nieuwe kunstgrasveld van organisator Corenos uit Roodeschool. Initiatiefnemer is hoofdtrainer Marco Pesiwarissa, die de afgelopen twee seizoenen een soortgelijk wintertoernooi bij de Vrouwen van de v.v. Helpman heeft georganiseerd.“Het idee bij mij is ontstaan omdat er in deze regio weinig vernieuwends is. Vandaar de reden om een mini-wintertoernooi te organiseren voor clubs uit de regio. De bedoeling is om hier ook een jaarlijks terugkomend toernooi van te maken. In deze fase wil jij als trainer jouw team zo veel mogelijk aan het werk zien en dan biedt zo’n toernooi een mooi alternatief. Ik zelf contact gezocht met de trainers van ZEC (Bert v.d. Meer), FC LEO (Erwin Molog) en Noordpool UFC (Jur Smit). Alle trainers reageerden enthousiast op de uitnodiging. Het toernooi begint om 18.00 uur met de openingswedstrijd tussen Corenos en ZEC. Het toernooi is om 21.00 uur afgelopen, waarna er in de kantine de avond met muziek wordt afgesloten.”18.00 – 18.25 uur Corenos - ZEC18.30 – 18.55 uur Noorpool UFC - FC LEO19.00 – 19.25 uur ZEC - Noordpool UFC19.30 – 19.55 uur FC LEO - Corenos20.00 – 20.25 uur Corenos - Noordpool UFC20.30 – 20.55 uur ZEC - FC LEO