Piet Geert Nicolay terug als preses De Heracliden

In 2013 stopte Piet Geert Nicolay na twintig jaar als voorzitter van De Heracliden. Maar op 10 december 2018 werd de oud-voorzitter weer benoemd als opvolger van Geert Dijkstra die vijf jaar geleden de voorzittershamer van hem had overgenomen.,,Toen ik in 2013 stopte als voorzitter had ik absoluut niet de intentie om ooit nog eens als voorzitter terug te keren. Na een periode van twintig jaar vond ik het mooi geweest en was het de beurt aan anderen. Maar ik bleef wel betrokken bij De Heracliden omdat het nu eenmaal ‘mijn’ club is. Zo was ik bij alle thuisduels van het eerste elftal aanwezig als, zeg maar, scheidsrechterbegeleider. Dat is iets wat ik gewoon belangrijk vind omdat dit toch een beetje het visitekaartje van een club is. Je ziet of hoort nog weleens dat het er op dat gebied wel eens anders toegaat. Maar dat zal bij ons niet gebeuren omdat we daar een te nette vereniging voor zijn,” aldus Piet Geert Nicolay die dus aan zijn tweede periode als voorzitter is begonnen. Een periode die volgens de kersverse preses absoluut geen twintig jaar gaat duren. Sterker nog, de vorig jaar zestig jaar geworden Nicolay denkt zelf aan een periode van twee jaar. ,,Je moet er toch niet aan denken dat iemand op zijn tachtigste nog voorzitter van een vereniging is. Dan zit er in mijn ogen structureel iets goed fout binnen een club. Ik hoop eerlijk gezegd dat er op korte termijn iemand vanuit het huidige bestuur aangeeft dat hij mijn opvolger wel wil worden. En die zou ik dan graag willen helpen om te zorgen dat hij goed voorbereid aan zijn taak kan beginnen. We hebben binnen het huidige bestuur met de komst van Alma Werkman en Wendy Gustina een verjonging door kunnen voeren waarbij Gideon Kamminga al eerder in het bestuur was gekozen. Dat is een prima ontwikkeling waardoor ik ook heb besloten om mij beschikbaar te stellen toen bleek dat een opvolger voor Geert vinden nog niet zo eenvoudig bleek te zijn. Bij mijn aanstelling als voorzitter op 10 december heb ik ook gezegd dat ik graag zou zien dat de jeugd het van onze generatie gaat overnemen en daarmee de kans krijgen om een mooie stabiele club nog verder uit te bouwen. De Heracliden is financieel gezond en daarnaast hebben we op alle posten prima mensen zitten. En dan bedoel ik niet alleen binnen het hoofdbestuur. Dan kijk ik ook naar het jeugdbestuur en de verdere commissies binnen De Heracliden, vertelt een enthousiaste Piet Geert Nicolay die als een sociaal betrokken iemand gezien mag worden. Want de in Uithuizen woonachtige Nicolay, die als gedragswetenschapper bij Stichting NOVO werkzaam is, vervult naast het voorzitterschap van De Heracliden nog een groot aantal andere bestuurlijke taken. Zo is hij ouderling-voorzitter van de Protestantse Gemeente Uithuizen en is hij voorzitter van G-voetbal Eemsmond. Daarnaast was hij voorzitter van de stuurgroep Eemsmond Voetbalt die de laatste tien jaar het duel tussen het RWE Eemsmond en FC Groningen organiseerde. Maar aan dat laatste is een einde gekomen nu RWE heeft besloten om er na tien jaar een punt achter te zetten. ,,Ik moet zeggen dat ik dat aan een kant jammer vind dat er en einde aan is gekomen. Maar aan de andere kant moeten we ook reëel zijn. Na tien keer is het voor velen ook wel mooi geweest denk ik heel eerlijk gezegd. Maar wie weet wat men ooit nog binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland gaat organiseren Binnen de gemeente Eemsmond hadden we tot eind 2018 een sportraad, en waar ik ook deel van mocht uitmaken. Die bestaat na de samenvoeging van De Marne, Bedum, Winsum en Eemsmond uiteraard niet meer. Maar toch hoop ik dat er in de nieuwe gemeente ook ruimte is voor een sportraad. Want in de gemeente Eemsmond hebben we gemerkt hoe belangrijk een dergelijk instrument kan zijn, aldus de kersverse voorzitter, in de wandelgangen werd ik al Heintje Davids genoemd, die wel even wil benadrukken dat hij naast zijn veelheid aan bestuurlijke activiteiten ook nog een prima privéleven heeft. ,,Ik weet dat toen ik vijf jaar geleden bij De Heracliden tot erelid werd benoemd mijn vrouw voor de eerste keer op het sportpark kwam. Zij heeft gelukkig haar eigen interesses en waar het voetballen geen onderdeel van uitmaakt. En verder ben ik vorig jaar opa geworden. En ik moet zeggen dat het opa mogen zijn ook een prima invulling van je vrije tijd is, vertelt hij met een trotse lach op zijn gezicht. Een lach die verdwijnt wanneer de prestaties van het vlaggenschip van de vierdeklasser ter sprake komen. ,,Van onze eerste zes competitiewedstrijden wonnen we er vier en zag het er prima uit. Maar op 3 november kregen we thuis met 9-1 een pak slaag van SIOS die ik echt te gek voor woorden vond. Daarna hebben we tot aan de winterstop geen wedstrijd meer gewonnen. Dan zijn er die vonden dat we een paar keer pech hadden met het wedstrijdverloop. Dat kan allemaal wel waar zijn maar bij zes nederlagen op rij is het niet alleen maar pech. Dan moeten staf en spelers misschien ook eens wat kritischer naar elkaar durven kijken. Maar dat het na de winterstop beter moet mag duidelijk zijn, “ vertelt de voorzitter die ondertussen weet dat het beter presteren moet gebeuren met een trainer, Ronald Bouwman, die de club aan het einde van het seizoen gaat verlaten. ,,Vanuit de spelersgroep en ook het bestuur was er de intentie om met onze huidige trainer verder te gaan waarbij Ronald ook als trainer van Woltersum zou gaan fungeren. Als bestuur hadden we daar geen moeite mee zolang er bij ons op de dinsdag en donderdag getraind zou worden. Maar uiteindelijk bleek dat het zes dagen met voetbal bezig zijn een te zware wissel op zijn privéleven zou trekken. Hij besloot toen om bij ons niet verder te gaan en voor Woltersum te kiezen. Een voor ons vervelende beslissing omdat wij nu wat later dan we gewend waren op zoek moeten naar een andere trainer. Maar mijn gevoel zegt mij dat het vinden van een nieuwe trainer vast goed gaat komen. Dit omdat, en wat ik al eerder zei, De Heracliden een gezonde club is. Zo heeft onze sponsorcommissie met Modelmakerij Noord Nederland een prima hoofdsponsor binnengehaald. Bert Hollander en ook Rita hebben zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor onze vereniging en verbinden nu de komende jaren opnieuw hun naam aan onze club. Op de jaarvergadering werden de nieuwe shirts met sponsoropdruk getoond en dat zag er al prachtig uit,” vertelt Piet Geert Nicolay die het vervolgens heeft over de plannen d om het G-voetbal in de nieuwe gemeente Het Hogeland van een nieuwe impuls te voorzien. ,,Uit eigen ervaringen weet ik dat er voldoende kinderen en of jong volwassenen met een beperking zijn die graag willen voetballen. Daar willen wij ons als G-voetbal Eemsmond graag voor inzetten. Zo is er het plan om op het Hogeland flyers uit te gaan delen met de intentie om het voetballen voor deze doelgroep ook in de nieuwe gemeente mogelijk te maken. Wat dat betreft is er nog genoeg te doen in een kersverse gemeente en waar ik van hoop dat men daar ook zo toegankelijk zal zijn zoals we in de gemeente Eemsmond wel een beetje gewend waren. Daar waren de lijntjes kort naar het gemeentebestuur en de ambtenaren. Dat heb ik in mijn eerste periode als voorzitter van De Heracliden altijd als zeer prettig ervaren en ik hoop oprecht dat dit voor alle verenigingen in een nu nieuwe gemeente Het Hogeland niet anders gaat worden.”