Terugblik deel 7: Eenrum, Stedum

Enkele maanden geleden stond de maand augustus in het teken van mijn medewerking aan de diverse voetbalbijlages. Voetbalbijlages waarin trainers mogen vertellen wat ze van weer een nieuw seizoen verwachten. Nu in de winterstop is het wel even leuk om te kijken wat er van al deze voorspellingen is terecht gekomen waarbij die vanuit onze regio via de voetbalbijlage van de Ommelander Courant tot stand is gekomen.Tjidsger Veenstra voorspelde als teamleider vande nodige doelpuntrijke duels. Helaas kwam zijn voorspelling wat Eenrum betrof niet echt uit. Want de roodbaadjes wisten als promovendus in zondag 4C maar achttien keer te scoren. Achttien keer wat betekende dat Eenrum alleen Harkstede en Groen Geel maar minder zag scoren. Verder hadden de Eenrumers de doelstelling om te proberen om voor de winter in het bezit van 15 punten te zijn. Men bleef echter steken op twaalf punten omdat het duel tegen Haren tot twee keer toe moest worden afgelast. Dit omdat eerst regen en later sneeuw het spelen onmogelijk maakte. Iets wat nog vaker had kunnen gebeuren ware het niet dat de weergoden de roodhemden goed waren gezind. Want het hoofdveld in Eenrum is nog steeds niet van een kwaliteit die je eigenlijk mag verwachten. Eenrum staat met zijn twaalf punten uit tien duels op een achtste plaats met in theorie een verliespunt minder dan nummer zeven Bakkeveen. Maar de promovendus moet ook naar beneden kijken want Groen Geel en SVMH staan met zeven punten uit elf duels nog niet op een kansloze achterstand. Dus wat dat betreft ligt er voor de bij Eenrum vertrekkende Jaap van der Ploeg nog een stevige uitdaging om het bijna 101-jarige Eenrum in de vierde klasse te houden. Is Eenrum de enige ploeg uit onze regio in de vierde klasse van het zondagvoetbal,is als enige ploeg uit onze regio door de KNVB in zaterdag 5E geplaatst. Jammer voor de Stedumers die natuurlijk prima in zaterdag 5D hadden gepast. In de voetbalbijlage sprak trainer Wim Nubé de hoop uit om met Stedum zo snel mogelijk weer terug te keren naar de vierde klasse. Iets wat dan zal moeten gebeuren via de nacompetitie want een achterstand van elf punten op koploper Wildervank zie ik de Stedumers nog niet wegwerken. Maar via het winnen van een periode of een vervangende periodetitel is er nog van alles mogelijk. Dat geldt voor nog meer teams in zaterdag 5E waarbij wel is te hopen dat nummer twee, die 25 punten hebben tegenover Stedum achttien, een periode pakt. Nog alle kansen dus voor de Stedumers die ook op zoek moeten naar een nieuwe trainer omdat Wim Nube na drie seizoenen bij de nu nog vijfdeklasser vertrekt.