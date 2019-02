Terugblik deel 6: Corenos, De Heracliden

Enkele maanden geleden stond de maand augustus in het teken van mijn medewerking aan de diverse voetbalbijlages. Voetbalbijlages waarin trainers mogen vertellen wat ze van weer een nieuw seizoen verwachten. Nu in de winterstop is het wel even leuk om te kijken wat er van al deze voorspellingen is terecht gekomen waarbij die vanuit onze regio via de voetbalbijlage van de Ommelander Courant tot stand is gekomen.De Hollandse school met resultaten stond er boven het artikel waar Corenos-trainer Marco Pesiwarissa aan het woord kwam. Een trainer die een lastige start had bij de club uit Roodeschool. De stadjer begon namelijk met vier nederlagen bijwaar de spelersgroep en trainer duidelijk aan elkaar moesten wennen. Daarnaast hadden de Roodeschoolsters ook nog de pech dat er niet op het eigen complex getraind kon worden. Dit omdat er in Roodeschool een kunstgrasveld werd neergelegd en waar men op 23 oktober voor de eerste keer op kon trainen. Heel bijzonder was het vervolgens dat Corenos op 27 oktober zijn eerste punten pakte door met 0-1 bij Rood Zwart Baflo te winnen. Een zege die gevolgd met een winstpartij thuis tegen De Fivel en een puntendeling in het uitduel tegen koploper FC Zuidlaren. Na de thuisnederlaag tegen Poolster werd er in de laatste twee duels voor de winterstop gelijkgespeeld tegen eerst Westerlee en in het laatste duel tegen SIOS. Een duel waarin de thuisploeg duidelijk liet zien dat het benutten van kansen een probleem is. Iets wat ook terug te zien is op de ranglijst want met 17 goals staat Corenos op een voorlaatste plaats waar het gaat om het aantal gescoorde doelpunten. Op dit moment neemt Corenos een tiende plaats op de ranglijst in met acht punten voorsprong op hekkensluiter Westerlee en drie op nummer voorlaatst De Heracliden. Maar Corenos staat ook maar twee punten achter Middelstum dat met 14 punten op de zevende plaats staat. Wat dat betreft is er nog van alles mogelijk in een klasse waar bijna iedereen van iedereen kan winnen. Van ‘iedereen’ winnen dat zat er voorin de laatste zes duels voor de winterstop niet in. De ploeg uit Uithuizermeeden begon prima aan het seizoen want in de eerste vijf duels werd er drie keer gewonnen. Dat zorgde dat de formatie van de na dit seizoen bij De Heracliden vertrekkende Ronald Bouwman, gaat naar Woltersum, op koers lag wat de doelstelling van de trainer betrof. Want Bouwman wilde graag met zijn ploeg in het linkerrijtje eindigen. Dat wordt nog een hele klus voor trainer en selectie want om als zesde te eindigen zal de neerwaartse spiraal wel heel snel doorbroken moeten worden. ‘Hera’ begint na de winterstop thuis tegen WVV, gaat daarna op bezoek bij Corenos en mag vervolgens op bezoek bij FC Zuidlaren. Drie duels waar je nu al bijna zeker van weet dat dit de blauwhemden geen negen punten gaat opleveren. Maar ook voor De Heracliden is er nog geen man over boord. Het verschil richting een ‘veilige’ plaats op de ranglijst bedraagt namelijk op dit moment drie punten want nummer acht en negen, SIOS en De Fivel, hebben twaalf punten.