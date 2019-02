Terugblik deel 5: SIOS en De Fivel.

Enkele maanden geleden stond de maand augustus in het teken van mijn medewerking aan de diverse voetbalbijlages. Voetbalbijlages waarin trainers mogen vertellen wat ze van weer een nieuw seizoen verwachten. Nu in de winterstop is het wel even leuk om te kijken wat er van al deze voorspellingen is terecht gekomen waarbij die vanuit onze regio via de voetbalbijlage van de Ommelander Courant tot stand is gekomen.SIOS-trainer Willemwas in de voetbalbijlage van deduidelijk. Het zou een hele klus voor zijn ploeg worden om de prestaties van een seizoen eerder te evenaren. Iets waar Willem Kluin tot op dit moment helemaal gelijk mee heeft.neemt namelijk een achtste plaats in en heeft het met twaalf punten uit elf duels evenveel punten dan nummer tien Corenos. Dat zorgt dat de tweede helft van het seizoen voor de formatie uit Sauwerd een zware wordt. Dit omdat SIOS een wel heel erg smalle selectie heeft en daarnaast ook in geval van nood niet echt op een tweede selectie terug kan vallen. Vandaar ook de terechte opmerking van de na dit seizoen bij SIOS vertrekkende Willem Kluin dat zijn ploeg het resultaat van een seizoen eerder eigenlijk ook niet KAN herhalen.eindigde vorig seizoen op een negende plaats en wat ook de plaats is die op dit moment door De Fivel wordt ingenomen. In de voetbalbijlage sprak Nik Poortinga de hoop uit dat het andere Oranje voor een periodetitel mee kon doen. Iets wat nog steeds mogelijk is met nog een aantal duels in de tweede en een volledige derde periode te gaan. Maar in alle eerlijkheid moeten we wel constateren dat het winnen van een periode op dit moment in Zeerijp niet de hoogste prioriteit zal hebben. Want De Fivel staat alleen maar op doelsaldo boven de gevarenzone en moet nog alle zeilen bijzetten om daar weg te komen. Maar gelukkig voor De Fivel staat het merendeel van de clubs in zaterdag 4D nog dicht bij elkaar want tussen nummer 5 HS’88 en nummer tien Corenos zit maar vijf punten verschil en wat de tweede helft van het seizoen tot een spannende aangelegenheid gaat maken.