Roelf Folkersma: ,,Scheidsrechters begeleiden is prachtig.”

Bijna tien jaar geleden werd Roelf Folkersma benaderd of hij regiocoach van de scheidsrechters in het district Noord wilde worden. Een verzoek waar de ondertussen 69-jarige inwoner van Holwierde positief op reageerde maar wat wel direct het einde van zijn eigen scheidsrechtercarrière betekende.,,Toen ik benaderd werd vanuit de KNVB of ik er voor voelde om regiocoach van de scheidsrechters in district Noord te worden koppelde ik daar direct een voorwaarde aan vast. Wanneer ik die taak op mij zou nemen zou ik stoppen als scheidsrechter. Er zijn collega’s die coach zijn maar op bijvoorbeeld de zaterdag of zondag zelf nog als scheidsrechter actief zijn. Dat was iets wat ik absoluut niet wilde zodat ik op 60-jarige leeftijd mijn laatste officiële wedstrijd, het duel Omlandia tegen VEV’ 67, floot. Van die beslissing om te stoppen als scheidsrechter heb ik nooit spijt gekregen want ik kreeg er iets heel moois voor terug. Want het mogen begeleiden van jonge maar ook de oudere arbiters is echt prachtig om te doen. Natuurlijk zijn er weleens situaties die je als regiocoach liever niet mee wilt maken. Maar wanneer je mensen moet beoordelen dan ontkom je er niet aan dat je weleens een teleurstellende boodschap hebt. Bij scheidsrechters kan dat zijn dat ze niet promoveren of dat ze soms degraderen. In beide gevallen gaat daar echter een heel traject aan vooraf. Als regiocoach bezoek je wedstrijden waar jouw scheidsrechters in actief zijn. Dan heb je al contact met je scheidsrechter zonder dat je op de stoel van de rapporteur ga zitten. Want voor alle duidelijkheid, als regiocoach ben je geen rapporteur. Een rapporteur let op andere dingen dan een coach doet. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een situatie van niet het juiste kleur shirt meenemen. Als scheidsrechter kun je tegenwoordig niet meer met maar een kleur shirt naar een wedstrijd gaan en waar je ze op kunt wijzen. Als coach ben je bijvoorbeeld ook bezig met de uitstraling van een scheidsrechter. Dat is enorm belangrijk maar wat door sommige arbiters nog steeds onderschat wordt. Dat zijn allemaal zaken wat ik via een rapport terugkoppel naar de scheidsrechters. Gewoon open en transparant zijn naar mensen toe geeft altijd duidelijkheid,” vertelt Roelf Folkersma die als een van de regiocoaches ook richting de aanstellingen van scheidsrechters niet alleen maar hoeft toe te kijken. ,,Wij krijgen, precies eender dan de scheidsrechters, veertien dagen voor een bepaalde speelronde de aanstellingen van scheidsrechters binnen. Die aanstellingen worden niet handmatig gedaan maar dat gaat via de computer. Maar als regiocoach kunnen wij dan zien dat een scheidsrechter een bepaald duel even niet moet fluiten. Dit omdat hij bijvoorbeeld een jaar eerder met een van beide verenigingen moeilijkheden heeft gehad. Dat kunnen wij dan doorgeven aan onze voorzitter van de coaches en die geeft dat dan weer door aan de bond. Want de KNVB moet de wijziging doorvoeren en wat eigenlijk altijd wel gebeurt,” vertelt de aimabele Holwierster die nog alle weekenden in een voetbalseizoen zijn scheidsrechters bezoekt. ,,Toen ik net begon had ik er 70 onder mijn hoede. Maar dat was veel te gek. Ik besteed tegenwoordig vijftien uur per week aan mijn taak als regiocoach en daarnaast ben ik hospice waar ik ongeveer tien uur per week actief in ben. Als hospice heb ik waardevolle gesprekken met mensen die niet lang meer te leven hebben en dat gecombineerd met mijn functie binnen de scheidsrechterswereld zorgt voor een zinvolle invulling van mijn vrije tijd.” Vrije tijd die hem dierbaar is, gaat hij even later verder. ,,Ik zeg weleens dat mensen wat meer met hun vrije tijd voor anderen zouden kunnen en moeten doen. Dat hoor ik ook vaak bij voetbalverenigingen. Dan hoor ik van het probleem dat men bijvoorbeeld geen scheidsrechters kan vinden die de jeugdwedstrijden kunnen of willen fluiten. Hier in Holwierde hebben we dat bij de plaatselijke voetbalclub ook gehad. Daar zijn er nu in totaal twintig vrijwilligers die als clubscheidsrechter kunnen fungeren. Maar waar men bij de KNVB wel eens naar moet kijken is of de kosten om scheidsrechter te worden niet eens wat naar beneden kunnen. Als je een cursus clubscheidsrechter binnen je vereniging organiseert kost dat 600 euro. Dat is dan ongeacht hoeveel leden er mee doen. Maar wil iemand door naar de Scheidsrechtersopleiding 3 dan kost dat1000 euro. Dat is in mijn ogen veel te duur. Daar zorg je alleen maar mee dat eventuele belangstellenden afhaken om een vervolg te geven aan hun carrière als clubarbiter. Maar voor dat laatste is ook een rol weggelegd voor de verenigingen zelf. Als vereniging moet je ook durven melden dat je een talentvolle scheidsrechter in huis hebt. Dat geldt ook voor talentvolle voetballers dus waarom niet voor scheidsrechters. Als club moet je er trots op willen zijn wanneer een scheidsrechter die ooit bij jouw club is begonnen een mooie carrière kan maken, “aldus de man die zijn ogen echter ook niet sluit voor een naderend probleem in de scheidsrechterswereld. ,,Er zijn gelukkig nog steeds jeugdige arbiters die de stap naar de KNVB willen en durven maken. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de vergrijzing binnen de scheidsrechterswereld. Dat is een ontwikkeling die we helaas niet tegen kunnen houden. Hoe graag of we dat ook anders willen zien, maar soms moet je afscheid van scheidsrechters nemen. Dat is niet gemakkelijk maar soms kan dat niet anders. Maar aan de andere kant, je ontneemt iemand wel een hobby waar nog veel plezier aan beleefd wordt, “ aldus Roelf Folkersma die vervolgens uitlegt hoe een beoordelingstraject van de scheidsrechters eruit ziet. ,,Scheidsrechters die lager fluiten dan de vierde klasse krijgen geen rapporteur meer op bezoek. Die worden soms bezocht door een observator. Die kijkt gewoon of de scheidsrechter in kwestie nog capabel genoeg is om een wedstrijd te fluiten. Wanneer daar een negatief rapport uit naar voren komt dan wordt er met de arbiter gesproken over het eventueel beëindigen van een loopbaan als arbiter. Daarmee zie je direct ook dat er niet over een nacht ijs gegaan wordt waar het gaat over welke beslissing er richting een arbiter genomen wordt. Ik moet daarom ook eerlijk zeggen dat al deze facetten die wij hier nu noemen het werk als regiocoach echt leuk maken.” Aan het slot van het interview over het reilen en zeilen van een scheidsrechterscoach binnen het amateurvoetbal ontkomen we er niet aan om ook de VAR nog even te noemen. ,,De VAR (Video assistant referee) is de beste maatregel die de laatste jaren is genomen. Want echt, bijna negentig van de honderd beslissingen zijn correct. Het is niet voor niets dat de UEFA de VAR in Europese wedstrijden al heel snel in wil voeren. Dat is een teken dat ze het een prima ontwikkeling vinden. Wat wel een verbeterpunt zou zijn is dat men ook in het stadion meekrijgt waarom een bepaalde beslissing is genomen of wordt teruggedraaid. Maar voor de rest moet men er absoluut mee verder gaan. Maar dat ook het amateurvoetbal er ooit mee te maken gaat krijgen zie ik niet gebeuren,” besluit Roelf Folkersma met een brede lach het gesprek.