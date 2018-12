Veel streekderby’s bij vijfde editie Hogeland Cup

Indeling B-toernooi



Indeling Dames-toernooi



Poule B1



Poule B2



Poule D1



Poule D2



1. Usquert



1. Noordpool



1. SIOS



1. Rood Zwart Baflo



2. Zeester



2. Z.E.C.



2. VV Winsum



2. De Heracliden



3. Warffum



3. K.R.C.



3. SV Bedum



3. Corenos



4. SV Onderdendam



4. VV Winsum zo.



4. E.K.C.



4. Noordpool





Indeling toernooi A-junioren



Indeling A-toernooi



Poule JO-19 1



Poule JO-19 2



Poule A1



Poule A2



1. VV Winsum



1. De Heracliden



1. VV Winsum



1. SV Bedum



2. SV Bedum



2. Zeester



2. Noordwolde



2. Rood Zwart Baflo



3. Noordwolde



3. SJO KRC/ZEC



3. Eenrum



3. Corenos



4. SJO ‘t Hogeland



4. Noordpool



4. SIOS



4. De Heracliden





In Sportcentrum De Mencke in Uithuizen vond afgelopen weekend de loting plaats voor de 5editie van de Hogeland Cup. Na een jaar van afwezigheid is eerste klasser SV Bedum weer van de partij in het A-toernooi. In het B-toernooi is ook vijfdeklasser ZEC terug van een jaartje weggeweest.Net als vorig jaar heeft het bestuur van de organiserende Stichting Hogeland Cup ervoor gekozen om voor het eerste lustrum alleen de voetbalverenigingen uit te nodigen die binnenkort deel uit gaan maken van de nieuwe gemeente Het Hogeland. De formule om naast het A- en B-toernooi voor heren ook de dames en de A-junioren (JO-19) uit te nodigen, blijft gehandhaafd.Jan Pothumus, trots bestuurslid van de jubilerende organisatie, verrichte de loting. Allereerst was het B-toernooi, waarin clubs uit de 5klasse en de lagere reserveklassen uitkomen, aan de beurt. Van de uitgenodigde verenigingen hadden Kloosterburen en VVSV’09 zich afgemeld. In poule B1 had titelverdediger Usquert een beschermde status. Het poulehoofd werd achtereenvolgens gekoppeld aan Zeester, SV Onderdendam en naaste buurman Warffum. In poule B2 had Noordpool, als beste presterende veldclub in de 5klasse, eveneens een beschermde rol. Voor de formatie van trainer Jur Smit rolden Winsum zondag en de streekgenoten ZEC en KRC uit de koker.In het A-toernooi was FC LEO uit Leens de enige vereniging die door omstandigheden de uitnodiging niet kon accepteren. De beide 1klassers VV Winsum en SV Bedum werden gekozen als groepshoofd. Voor de titelverdediger uit Winsum rolde in poule A1 3klasser Noordwolde en de 4e klassers SIOS en Eenrum uit de wijnkoeler. In poule A2 neemt SV Bedum het op tegen de 4klassers Rood Zwart Baflo, Corenos en De Heracliden.Net als vorig jaar was de aanmelding voor het damestoernooi weer groot. In tegenstelling tot vorig jaar heeft de organisatie, op basis van de krachtsverschillen, besloten om net als bij de heren weer te werken met een A- en B-toernooi. Ook zal er onderzocht worden of bij de volgende editie een C-toernooi kan worden toegevoegd. Titelverdediger en 3klasser SIOS speelt in groep D1 samen met 1klasser VV Winsum, 2klasser EKC en 3klasser SV Bedum. Groep D2 bestaat uit de 5klassers Rood Zwart Baflo, Corenos, De Heracliden en Noordpool.Net als bij de dames was de aanmelding voor het toernooi voor de Jeugd Onder-19 jaar (A-junioren) groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Met uitzondering van LKC (LEO Kloosterburen Combinatie) en Corenos hadden alle jeugdteams zich aangemeld. Ook bij de jeugd is er dit keer weer gekozen voor een A- en B-toernooi. Titelverdediger VV Winsum ontmoet in poule A de leeftijdgenoten van mede-hoofdklasser SV Bedum, 2klasser Noordwolde en 3klasser SJO ’t Hogeland (met spelers van Warffum en Rood Zwart Baflo). In poule B is De Heracliden favoriet. De 3klasser neemt het op tegen Zeester, Noordpool en SJO KRC/ZEC.Het jaarlijkse sportevenement in Sportcentrum De Mencke in Uithuizen gaat op donderdag 27 december van start met het dames-toernooi. Een dag later op vrijdag 28 december is het de beurt aan de heren van het B-toernooi. Op zaterdag 29 december komen de JO-19-teams in actie. Op woensdag 2 januari is de eerste ronde van het A-toernooi. Op alle speelavonden wordt er om 18.30 uur gestart. Op donderdag 3 januari staan vanaf 18.30 uur zowel voor JO-19 als de dames de halve finales en finale op het programma. Op vrijdag 4 januari is vanaf 18.00 uur de traditionele Gala Avond, met de halve finales en finales van het A- en B-toernooi, een demonstratiewedstrijd en een muzikale omlijsting van DJ Asjhok.