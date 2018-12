Zeven goed voor Nick Rijzinga in Puurvoetbaltoto

Wedstrijd



Winst 1



Verlies 2



Gelijkspel 3



Zeerobben-Winsum



X



Olde Veste –SV Bedum



X



Noordwolde-Loppersum



X



FC LEO-Opende



X



Middelstum-Amicitia



X



Poolster-WVV



X



Rood Zwart B-Heracliden



X



De Fivel-HS’88



X



Ezinge-VVSV’09



X



Noordpool-Potetos



X



Engelbert-Eenrum



X





Eenrum-speler Nick Rijzenga behaalde in de Puurvoetbaltoto een prima score want Nick heeft zeven van de elf duels goed voorspeld. Zeven stuks waarbij de bij een 1-0 stand gestaakte duel tussen Ezinge en VVSV’09 is meegeteld. Met zijn zeven goed komt hij op een tweede plaats achter de beide mannen van Corenos, Marco Pesiwarissa en Frits Meeuwes. Nick wordt op zijn beurt gevolgd door Arjen Potma met 6 juiste voorspellingen, Meindert Schollema, Ronnie Medema en Hans Paapst met 4 goed en de rij wordt gesloten door David Albert Villalta en Patrick Valkema die 3 van de elf goed hadden.