Willem Kluin vertrekt na dit seizoen bij SIOS

In goed overleg hebben trainer Willem Kluin en V.V. SIOS besloten dat het contract van trainer Willem Kluin aan het einde van dit voetbalseizoen niet wordt verlengd.Onder leiding van Willem heeft het Heren 1 elftal mooie successen behaald. Zoals een keurige 4e plaats in de 4e klasse D in het seizoen 2017/2018. De doelstelling, een plek in de middenmoot, werd zodoende ruim behaald. Verder werd er in dat seizoen nog als extra beloning een periodetitel behaald. Een knappe prestatie van Willem en zijn selectie. Verder trainde Willem ook de dames 1 van SIOS. Na een lastig seizoen in de zware 2e klasse zijn de dames via nacompetitie gedegradeerd. Dit seizoen staan de dames er echter weer prima voor. Namens het bestuur en de gehele vereniging SIOS wensen wij Willem nog veel voetbalsucces toe in de toekomst.